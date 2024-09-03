Директор ЦСКА Бабаев: «Мажич понял, что нужно детально объяснять эпизоды. Нам говорят: вот так-то – судья прав. Непонятно ни болельщикам, ни футболистам»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Роман Бабаев Милорад Мажич Матч ТВ Футбол

Роман Бабаев поделился итогами встречи с Милорадом Мажичем.

В Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

– Помимо трактовок, поднимается вопрос прозрачности. Есть какие‑то договоренности, что представители клубов будут при экспертно‑судейской комиссии?

– Обсуждалось в том числе и эта инициатива. Но необходимо время, чтобы понять, насколько это допустимо с правовой точки зрения и норм ФИФА.

Но, как мне показалось, Милорад понял, что нужно более конкретно и детально обсуждать, объяснять отдельные эпизоды, и возможно, будет меньше вопросов.

Давайте так, лично по себе скажу, я не знаток правил. Да, мы на определенном уровне их знаем, но каждый год они обновляются и дополняются, даже элементарная игра рукой.

Ну что считается игрой рукой? Меняется трактовка регулярно. Возможно, мы просто неправильно оцениваем эпизод, исходя из логики, которая была год назад.

Нам просто говорят, что, по мнению ЭСК, вот так‑то, так‑то, судья прав. А почему?

Остается непонятно ни для болельщиков, ни для футболистов, ни для общественности. Вот здесь, как мне кажется, нас услышали, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

5 комментариев
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Всё это конечно здорово… А не обсуждалась ли такая интересная тема: почему судьи, своими ошибочными решениями повлиявшие на течение игр, и, скорее всего - на их исход, продолжают как ни в чем ни бывало - выходить и работать ?
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Ответ LionKing
Бабаев - этот тот кто ЦСКА убивает?
Нет, это с кем селфи делают.
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...если судья неправ, смотри пункт первый😄
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«Представители клубов будут при ЭСК»… Хм , вполне заманчиво . Но если в правовом аспекте это допустимо, то никаких преференций в отношении того или иного клуба быть не должно ! Участие д.быть от всех 16 команд.
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