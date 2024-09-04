Бабаев о ЦСКА: «Довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. Где-то потеряли очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, в матче с «Локо»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев доволен стартом команды в сезоне Мир РПЛ.

После 7 туров московский клуб занимает 5-е место в таблице с 13 очками.

«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с « ».

ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», – сказал .