Бабаев о ЦСКА: «Довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. Где-то потеряли очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, в матче с «Локо»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Роман Бабаев Футбол

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев доволен стартом команды в сезоне Мир РПЛ.

После 7 туров московский клуб занимает 5-е место в таблице с 13 очками. 

«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом».

ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», – сказал Бабаев

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11 комментариев
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Лучше бы ответил за очередную бездарную трансферную политику клуба, Рома☝️
Один Круг только достойный трансфер за лето 😎
+9
0
+9
Ответ Chistian Jadson
Вы уже года 2 теряете очки «не совсем исходя из логики игры», в народе это называется слив*, и не важно осознано это или нет
года 2? Бро, лет 6 уже😅🤣
+6
0
+6
Вы уже года 2 теряете очки «не совсем исходя из логики игры», в народе это называется слив*, и не важно осознано это или нет
+3
-1
+2
Довольны? Он игру и таблицу видел? Мы что, Ростов чтобы быть довольными 5 местом?
+3
-1
+2
Ответ FeNs
В течении сезона, матчей где мы потеряем очки будет очевидно больше. Николич нашел оптимальный состав, но с лавки усиливать игру не кем, а травмы и дисквалификации никто не отменял. Жама и Койта будут вечно набирать форму и выглядят как оторваный ломоть. Глебов и Кисляк быстрые и умные ребята, но дают много брака. Бабаев говорит про большую работу, ну вот провели работу - сделали трансферы, довольны? Жамалетдинов и Койта на данный момент абсолютно мимо , Шуманский настолько плох, что дали минут 5-6. Я очень надеюсь, что подпишут Гуарирапу, этот парень может здорово помочь ЦСКА, но скорее Николичу скажут - "игроков дали - работайте" И нас снова ждут вечные страдания по нападающим и затыкания дыр травмированной основы.
Вы сделали вывод, что "Шуманский плох", потому что его Николич выпустил один раз на 5 минут? Тогда это ошибка корреляции.
+2
-1
+1
Ответ SPORT-NIKITA
А с Краснодаром что было? Почему Сперцяна не удалили- чистейшая КК. Углового , которого не было, нам гол они победный забили и опять всем довольны и до каких пор этот беспредел от судей будет продолжаться против ЦСКА? Пора работать Рома, а не зыком болтать, довольны будем , когда ЦСКА займет 1 место.
Не было ни удаления у Сперцяна, чистая жёлтая за накладку, плюс был угловой, мяч Дивеева задел.
Ой, спортник, не узнал в гримме))
+1
0
+1
В течении сезона, матчей где мы потеряем очки будет очевидно больше. Николич нашел оптимальный состав, но с лавки усиливать игру не кем, а травмы и дисквалификации никто не отменял.

Жама и Койта будут вечно набирать форму и выглядят как оторваный ломоть. Глебов и Кисляк быстрые и умные ребята, но дают много брака.

Бабаев говорит про большую работу, ну вот провели работу - сделали трансферы, довольны?

Жамалетдинов и Койта на данный момент абсолютно мимо , Шуманский настолько плох, что дали минут 5-6.

Я очень надеюсь, что подпишут Гуарирапу, этот парень может здорово помочь ЦСКА, но скорее Николичу скажут - "игроков дали - работайте" И нас снова ждут вечные страдания по нападающим и затыкания дыр травмированной основы.
0
0
0
А с Краснодаром что было?
Почему Сперцяна не удалили- чистейшая КК.
Углового , которого не было, нам гол они победный забили и опять всем довольны и до каких пор этот беспредел от судей будет продолжаться против ЦСКА?
Пора работать Рома, а не зыком болтать, довольны будем , когда ЦСКА займет 1 место.
+1
-1
0
Ответ FeNs
В течении сезона, матчей где мы потеряем очки будет очевидно больше. Николич нашел оптимальный состав, но с лавки усиливать игру не кем, а травмы и дисквалификации никто не отменял. Жама и Койта будут вечно набирать форму и выглядят как оторваный ломоть. Глебов и Кисляк быстрые и умные ребята, но дают много брака. Бабаев говорит про большую работу, ну вот провели работу - сделали трансферы, довольны? Жамалетдинов и Койта на данный момент абсолютно мимо , Шуманский настолько плох, что дали минут 5-6. Я очень надеюсь, что подпишут Гуарирапу, этот парень может здорово помочь ЦСКА, но скорее Николичу скажут - "игроков дали - работайте" И нас снова ждут вечные страдания по нападающим и затыкания дыр травмированной основы.
Значит доля у нас такая
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Ответ ks1923
Вы сделали вывод, что "Шуманский плох", потому что его Николич выпустил один раз на 5 минут? Тогда это ошибка корреляции.
Николич не враг сам себе, раз даже бездарю Яковлеву дал больше времени, чем этому бриллианту белорусскому. Да и тот факт, что Шуманского забрали с лавки Кипра, говорит о многом
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Ответ FeNs
В течении сезона, матчей где мы потеряем очки будет очевидно больше. Николич нашел оптимальный состав, но с лавки усиливать игру не кем, а травмы и дисквалификации никто не отменял. Жама и Койта будут вечно набирать форму и выглядят как оторваный ломоть. Глебов и Кисляк быстрые и умные ребята, но дают много брака. Бабаев говорит про большую работу, ну вот провели работу - сделали трансферы, довольны? Жамалетдинов и Койта на данный момент абсолютно мимо , Шуманский настолько плох, что дали минут 5-6. Я очень надеюсь, что подпишут Гуарирапу, этот парень может здорово помочь ЦСКА, но скорее Николичу скажут - "игроков дали - работайте" И нас снова ждут вечные страдания по нападающим и затыкания дыр травмированной основы.
ЖЕмалетдинов
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