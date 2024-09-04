Бабаев о ЦСКА: «Довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. Где-то потеряли очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, в матче с «Локо»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев доволен стартом команды в сезоне Мир РПЛ.
После 7 туров московский клуб занимает 5-е место в таблице с 13 очками.
«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом».
ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», – сказал Бабаев.
Один Круг только достойный трансфер за лето 😎
Ой, спортник, не узнал в гримме))
Жама и Койта будут вечно набирать форму и выглядят как оторваный ломоть. Глебов и Кисляк быстрые и умные ребята, но дают много брака.
Бабаев говорит про большую работу, ну вот провели работу - сделали трансферы, довольны?
Жамалетдинов и Койта на данный момент абсолютно мимо , Шуманский настолько плох, что дали минут 5-6.
Я очень надеюсь, что подпишут Гуарирапу, этот парень может здорово помочь ЦСКА, но скорее Николичу скажут - "игроков дали - работайте" И нас снова ждут вечные страдания по нападающим и затыкания дыр травмированной основы.
Почему Сперцяна не удалили- чистейшая КК.
Углового , которого не было, нам гол они победный забили и опять всем довольны и до каких пор этот беспредел от судей будет продолжаться против ЦСКА?
Пора работать Рома, а не зыком болтать, довольны будем , когда ЦСКА займет 1 место.