Лапорта о Деку: «Мы им очень довольны, благодаря ему у «Барсы» есть Флик. Выдающаяся работа по регистрации игроков и подписанию Ольмо»

Жоан Лапорта поблагодарил Деку за проделанную работу.

«Мы очень довольны работой Деку. Благодаря ему у нас есть . Он проделал большую работу по привлечению молодежи в клуб.

Еще одной заслугой Деку является формирование состава и реструктуризация спортивной структуры. Деку и его команда, вместе с [Кркичем] и Энриком, проделали выдающуюся работу по регистрации игроков. Это была исключительная работа, которую я хочу отметить.

Он является автором подписания и Пау Виктора. Мне нравится, что мы подписали Ольмо, я хочу поблагодарить его за готовность, но это была очень интенсивная работа. Мы уже говорили, что были готовы сделать крупные инвестиции. Мы довольны результатом – « », «Лейпциг» и сам игрок.

Деку также участвовал в подписании тренеров по физической подготовке. Это одна из ключевых причин такого позитивного начала . Благодаря Деку снизился фонд заработной платы, и улучшилось качество состава. Рыночная стоимость состава выше, чем в 2021 году. Средний возраст команды снизился, и я доволен, потому что сначала он обратил внимание на Ла Масию. Это помогает экономической жизнеспособности клуба.

Деку передает нам свои знания. Он был задействован на многих фронтах в мире футбола и дает ему широкий взгляд на вещи», – сказал президент «Барселоны».

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