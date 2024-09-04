Лапорта о Деку: «Мы им очень довольны, благодаря ему у «Барсы» есть Флик. Выдающаяся работа по регистрации игроков и подписанию Ольмо»

Теги Барселона Деку Ла Лига Жоан Лапорта Боян Кркич Ханс-Дитер Флик Рамон Алексанко Дани Ольмо Пау Виктор Энрик Масип Футбол

Жоан Лапорта поблагодарил Деку за проделанную работу.

«Мы очень довольны работой Деку. Благодаря ему у нас есть Флик. Он проделал большую работу по привлечению молодежи в клуб.

Еще одной заслугой Деку является формирование состава и реструктуризация спортивной структуры. Деку и его команда, вместе с Бояном [Кркичем] и Энриком, проделали выдающуюся работу по регистрации игроков. Это была исключительная работа, которую я хочу отметить.

Он является автором подписания Дани Ольмо и Пау Виктора. Мне нравится, что мы подписали Ольмо, я хочу поблагодарить его за готовность, но это была очень интенсивная работа. Мы уже говорили, что были готовы сделать крупные инвестиции. Мы довольны результатом – «Барселона», «Лейпциг» и сам игрок.

Деку также участвовал в подписании тренеров по физической подготовке. Это одна из ключевых причин такого позитивного начала Ла Лиги. Благодаря Деку снизился фонд заработной платы, и улучшилось качество состава. Рыночная стоимость состава выше, чем в 2021 году. Средний возраст команды снизился, и я доволен, потому что сначала он обратил внимание на Ла Масию. Это помогает экономической жизнеспособности клуба.

Деку передает нам свои знания. Он был задействован на многих фронтах в мире футбола и дает ему широкий взгляд на вещи», – сказал президент «Барселоны».

Жоан Лапорта: «Барса» не вышла к правилу 1 к 1, потому что не хотела. Не считаю, что мы продаем иллюзии, контракт с Nike будет лучшим в футболе»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Купить непонятного бразила за 35+25 и потом спихивать его всеми силами куда угодно. Великолепная работа! Браво!
+9
-2
+7
Действительно, выдающаяся работа! Выгнать игрока, чтобы успеть зарегистрировать нового игрока только к 3-у туру)
+6
-2
+4
Как болельщик МЮ скажу что здесь какая та хрень происходит в Барсе.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий