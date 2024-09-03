Жоан Лапорта: «Левандовски мотивирован больше чем когда-либо – это будет его лучший сезон. Он предлагал пересмотреть его контракт из-за ситуации в «Барсе» – в этом нет необходимости»

Жоан Лапорта поделился мыслями о мотивации Роберта Левандовского.

Нападающий «Барселоны» забил четыре мяча в четырех матчах сезона .

«Вижу, что Роберт мотивирован больше, чем когда-либо. Роберту нужен был новый импульс, он в очень хорошей физической форме.

Вижу, что он очень воодушевлен. Это футболист, который предан клубу – могу вас в этом заверить.

Когда он узнал о ситуации с финансовым фэйр-плей, он предложил пересмотреть его контракт. Я очень ценю это, но сказал ему, что в этом нет необходимости.

Роберт очень предан клубу, а также требователен к команде, к себе и партнерам по команде.

Он показывает хорошую игру. Уверен, что это будет его лучший сезон», – сказал президент «Барселоны» .