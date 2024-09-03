Жоан Лапорта: «Левандовски мотивирован больше чем когда-либо – это будет его лучший сезон. Он предлагал пересмотреть его контракт из-за ситуации в «Барсе» – в этом нет необходимости»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Роберт Левандовски Футбол

Жоан Лапорта поделился мыслями о мотивации Роберта Левандовского.

Нападающий «Барселоны» забил четыре мяча в четырех матчах сезона Ла Лиги.

«Вижу, что Роберт мотивирован больше, чем когда-либо. Роберту нужен был новый импульс, он в очень хорошей физической форме.

Вижу, что он очень воодушевлен. Это футболист, который предан клубу – могу вас в этом заверить.

Когда он узнал о ситуации с финансовым фэйр-плей, он предложил пересмотреть его контракт. Я очень ценю это, но сказал ему, что в этом нет необходимости.

Роберт очень предан клубу, а также требователен к команде, к себе и партнерам по команде.

Он показывает хорошую игру. Уверен, что это будет его лучший сезон», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

7 комментариев
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Конечно потом как Де Йонг откажется уходить.
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Вот как на это должны реагировать те, кого умоляли снизить зарплату?
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Ответ Overkiller
Вот как на это должны реагировать те, кого умоляли снизить зарплату?
Так ради Левы удобного тренера подписали. Если Барселона подпишет тен Хаг, то и де Йонг заиграет и МЮ
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Созрел огурчик для лучшего сезона. 🤣🤣
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В этом нет необходимости, мы тырнули Гюндогана
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Лапорта уволит Флика за то, что отговорил Леву снизить зарплату
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Ахаха, щедрый Лапорта, только Лева скорее всего и не знает об этом своем предложение
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