Жоан Лапорта: «Барса» не вышла к правилу 1 к 1, потому что не хотела. Не считаю, что мы продаем иллюзии, контракт с Nike будет лучшим в футболе»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Nike финансовый фэйр-плей Футбол

Жоан Лапорта высказался о проблемах с регистрацией новичков в «Барселоне».

«Подписание контракта с Nike вывело бы нас к правилу 1 к 1 и позволило бы зарегистрировать игроков без каких-либо проблем, но спортивные темпы не всегда совпадают с экономическими. Мы посчитали, что в данный момент это было ни необходимо, ни целесообразно, и что существуют другие решения для регистрации игроков. Одно из них – работа Деку, экономия на уходах и аренде игроков.

Мы могли бы решить вопрос с фэйр-плей, подписав этот контракт, но я думаю, что мы бы поспешили, что могло бы навредить интересам «Барселоны». Мы над этим работаем, и я могу объявить, что это будет лучший контракт с техническим спонсором в мировом футболе.

Я не считаю, что мы продаем иллюзии. Мне нравится вдохновлять. Иногда мы довольны, а иногда думаем, что нужно продолжать работать. Мы не достигли соотношения 1 к 1, потому что не хотели этого. Я могу вызвать оптимизм с гораздо большей силой, но я сдерживаюсь.

В декабре мы надеемся достичь соотношения 1 к 1. Для регистрации Дани Ольмо мы воспользовались этим решением (травма Кристенсена – Спортс’‘), над которым наши врачи усердно и качественно работали на последней неделе регистрации, предоставив ясные и убедительные медицинские отчеты. Медицинский комитет признал длительную травму ахиллова сухожилия у Кристенсена», – заявил президент «Барселоны».

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10 комментариев
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>>«Барса» не вышла к правилу 1 к 1, потому что не хотела

Инфоцыганство высшего уровня
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"Я могу вызвать оптимизм с гораздо большей силой, но я сдерживаюсь."
Гений во плоти, боится что его оптимизм сломает футбол.
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Ответ Евгений Сидоров
>>«Барса» не вышла к правилу 1 к 1, потому что не хотела Инфоцыганство высшего уровня
Туда бы тен хага со своими талантами
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Уровень пафоса зашкаливает.
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- Да и ЛЧ эта ваша нам не интересна! - подытожил гений. ))
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Барса сейчас продает репутацию, заработанную десятилетие назад.
Вопрос в том, что делать, когда вся репутация закончится. Живут - то явно не по средствам.
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Ответ ARAMIS777
Уровень пафоса зашкаливает.
я бы посмотрел на тебя, если управляемая тобой организация строила бы один из самых популярных стадионов мира. пафос бы тут где-то на заднем дворе валялся.
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