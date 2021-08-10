Кержаков отсудил 290 млн рублей у воронежской компании. Он давал деньги на нефтеперерабатывающий завод

Главный тренер «Нижнего Новгорода» выиграл суд у ООО «Модуль».

Панинский районный суд 20 октября постановил, что воронежская компания, которой экс-форвард около десяти лет назад одолжил 290 миллионов рублей, должна вернуть ему эту сумму в полном объеме.

Кержаков хотел вложить средства в строительство нефтеперерабатывающего завода в Панинском районе Воронежской области. Переговоры он вел с воронежским предпринимателем Михаилом Суриным, представившимся гендиректором ООО «Модуль» и совладельцем строящегося предприятия. Сурин предложил Кержакову стать совладельцем еще не построенного завода за те самые 290 миллионов рублей.

Александр передал деньги, и бизнесмен их присвоил. Кержаков обратился в Ленинский районный суд, который в апреле 2016 года усмотрел в действиях Сурина мошенничество в особо крупном размере. Гендиректор и владелец несуществующего завода на четыре года отправился в колонию общего режима.

Теперь с фирмы будет взыскано более 290 миллионов рублей задолженности по договору займа. Ответчик признал исковые требования. Решение суда в законную силу пока не вступило.

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