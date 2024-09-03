Почеттино об интересе Мбаппе к тактике: «Вечером мог прислать видео матчей, которые анализировал. Смотрел даже 2-ю лигу Португалии, задавал нам вопросы»
Маурисио Почеттино рассказал об интересе Килиана Мбаппе к тактике.
Аргентинский специалист возглавлял «ПСЖ» в 2020-2022 годах.
Со слов Почеттино, Мбаппе регулярно заглядывал в кабинет тренерского штаба и задавал вопросы о тактике.
«Он проводил вечера дома, смотря футбол, неожиданно звонил нам или присылал фотографии и видео матчей, которые анализировал. Он даже смотрел матчи португальской второй лиги и задавал нам вопросы.
Все это он делал, чтобы учиться и становиться лучше, даже будучи лучшим», – сказал Почеттино.