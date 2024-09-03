Почеттино об интересе Мбаппе к тактике: «Вечером мог прислать видео матчей, которые анализировал. Смотрел даже 2-ю лигу Португалии, задавал нам вопросы»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Маурисио Почеттино Д2 Португалия Килиан Мбаппе Футбол

Маурисио Почеттино рассказал об интересе Килиана Мбаппе к тактике.

Аргентинский специалист возглавлял «ПСЖ» в 2020-2022 годах.

Со слов Почеттино, Мбаппе регулярно заглядывал в кабинет тренерского штаба и задавал вопросы о тактике.

«Он проводил вечера дома, смотря футбол, неожиданно звонил нам или присылал фотографии и видео матчей, которые анализировал. Он даже смотрел матчи португальской второй лиги и задавал нам вопросы.

Все это он делал, чтобы учиться и становиться лучше, даже будучи лучшим», – сказал Почеттино.

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7 комментариев
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Все таки парень любит свое дело
+3
-1
+2
Попросил бы сейвы в ФМ у Гризманна до кучи
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Я порнуху с такой же логикой смотрю
В надежде, что когда-то теория пригодится?
+1
0
+1
Я порнуху с такой же логикой смотрю
0
0
0
Ответ Кирилл Набухов
В надежде, что когда-то теория пригодится?
Конечно
0
0
0
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