Хавбек «Бетиса» Форнальс на вопрос о «неудержимом» Мбаппе: «Если бы он был неудержим, он бы забил в первой игре, разве нет?»
Пабло Форнальс не впечатлен результатами Килиана Мбаппе в «Реале».
Нападающий мадридского клуба сделал дубль в матче с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в Ла Лиге.
После игры полузащитника команды из Севильи Форнальса спросили, является ли французский футболист неудержимым.
«Я не знаю, если бы он был неудержим, он бы забил в первой игре, разве нет?
Я понимаю, что он отличный игрок, что у «Реала» лучшие игроки в мире, или они пытаются подписать лучших игроков в мире. Их приглашают именно для этого – чтобы они забивали голы», – сказал Форнальс.
Когда журналист напомнил, что Мбаппе забил гол в дебютном матче за «Реал» – в ворота «Аталанты» – Пабло ответил: «Ну, теперь вы понимаете, как я смотрю матчи «Мадрида».