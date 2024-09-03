Хавбек «Бетиса» Форнальс на вопрос о «неудержимом» Мбаппе: «Если бы он был неудержим, он бы забил в первой игре, разве нет?»

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Килиан Мбаппе Пабло Форнальс Футбол

Пабло Форнальс не впечатлен результатами Килиана Мбаппе в «Реале».

Нападающий мадридского клуба сделал дубль в матче с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в Ла Лиге

После игры полузащитника команды из Севильи Форнальса спросили, является ли французский футболист неудержимым. 

«Я не знаю, если бы он был неудержим, он бы забил в первой игре, разве нет?

Я понимаю, что он отличный игрок, что у «Реала» лучшие игроки в мире, или они пытаются подписать лучших игроков в мире. Их приглашают именно для этого – чтобы они забивали голы», – сказал Форнальс.

Когда журналист напомнил, что Мбаппе забил гол в дебютном матче за «Реал» – в ворота «Аталанты» – Пабло ответил: «Ну, теперь вы понимаете, как я смотрю матчи «Мадрида». 

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Короче говоря пернул в лужу Фармалиньос
+5
-3
+2
По факту он прав, хватит делать культ вокруг топовых футболистов, они такие же люди
+1
0
+1
Пустая новость и комментарий, сейчас вообще бессмысленно обсуждать Мбаппе, говорят «цыплят по осени считают», а в футболе по весне и тогда уже можно будет посмотреть и на его статистику и как он проявлял себя в самых ключевых матчах Реала, именно там и будет понятно насколько крут или не очень, Килиан!!!⚽️
+1
-1
0
Все по фактам сказал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий