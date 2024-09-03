Форвард «Райо» Камельо: «В «Атлетико» есть чемпионы мира, участники финалов ЛЧ. Они, скажем так, ненастоящие люди. Я сам живу в пузыре, а их пузырь проявлен еще сильнее»

Серхио Камельо высказался об отличиях игроков «Атлетико» и «Райо Вальекано».

23-летний нападающий выиграл золото Олимпиады-2024 в составе сборной . В финальном матче против Франции (5:3) он сделал дубль.

В Ла Лиге футболист выступает за « ».

– Расскажите о «Райо».

– Я знал, что если уйду из «Атлетико», то захочу вернуться в «Райо» (сезон-2022/23 игрок провел в аренде, а летом 2023 года подписал контракт на четыре года – Спортс’‘). Никогда раньше я не ощущал такой связи с регионом и его людьми.

Я пришел из раздевалки «Атлетико», где больше эго, больше звезд, а здесь люди, которые прошли долгий путь через третий, второй дивизион... Это люди, которые ценят все гораздо больше, они ближе.

Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но в таком клубе, как «Атлетико», есть игроки, которые играли в финалах Лиги чемпионов, есть чемпионы мира... Поэтому это, скажем так, ненастоящие люди.

Я сам живу в пузыре, а их пузырь проявлен еще сильнее. Так что прийти в эту раздевалку и этот регион – это идеально. У меня та жизнь, которую я хочу. И все это благодаря «Райо».

– Вы говорите о раздевалке «Атлетико» с некоторой осторожностью.

– Да, но только потому, что я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я плохо говорю о других игроках. Вовсе нет.

Я также не думаю, что открываю что-то новое. Это случилось и со мной, как с воспитанником «Атлетико». Я не считаю свою карьеру такой же трудной, как у Иси [Паласона] или Оскара Валентина. В академии большого клуба все проще. У тебя десятки мячей, твою одежду стирают, тебе платят зарплату с юного возраста... – сказал воспитанник « » Серхио Камельо.

Автор дубля в финале Олимпиады Камельо ездит на Volkswagen Beetle: «Пробег почти 300 тысяч км. Планирую приобрести машину, но «Жук» – часть жизни»

Серхио Камельо: «В детстве мы раз в месяц ходили поесть в китайский ресторан – это был праздник. У отца было две работы – знали цену этой еде»