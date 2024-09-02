Автор дубля в финале Олимпиады Камельо ездит на Volkswagen Beetle: «Пробег почти 300 тысяч км. Планирую приобрести машину, но «Жук» – часть жизни»
Серхио Камельо заявил, что продолжает ездить на Volkswagen Beetle.
23-летний нападающий выиграл золото Олимпиады-2024 в составе сборной Испании. В финальном матче против Франции (5:3) он сделал дубль.
В Ла Лиге футболист выступает за «Райо Вальекано».
– У вас остался тот «Жук», который вы купили в 2016 году?
– Да-да. Это сентиментальная история, хотя он и порядочно поизносился. Пробег почти 300 тысяч километров.
Планирую приобрести другую машину, но не отказываюсь от нынешней. «Жук» – часть моей жизни», – сказал воспитанник «Атлетико» Серхио Камельо.
«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах
Неплохо
Конечно о том , что он строит школу упоминать не будем?
тоже жук. Только новое поколение, и их еще в 10-х выпускали
Играл бы он за топ клуб, то смогли бы монетизировать и эту его скромность. Как одно время монетизировали религиозность Салаха.