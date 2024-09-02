Автор дубля в финале Олимпиады Камельо ездит на Volkswagen Beetle: «Пробег почти 300 тысяч км. Планирую приобрести машину, но «Жук» – часть жизни»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Райо Вальекано олимпийская сборная Испании Серхио Камельо Футбол

Серхио Камельо заявил, что продолжает ездить на Volkswagen Beetle.

23-летний нападающий выиграл золото Олимпиады-2024 в составе сборной Испании. В финальном матче против Франции (5:3) он сделал дубль.

В Ла Лиге футболист выступает за «Райо Вальекано».

– У вас остался тот «Жук», который вы купили в 2016 году?

– Да-да. Это сентиментальная история, хотя он и порядочно поизносился. Пробег почти 300 тысяч километров.

Планирую приобрести другую машину, но не отказываюсь от нынешней. «Жук» – часть моей жизни», – сказал воспитанник «Атлетико» Серхио Камельо.

«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах

22 комментария
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Купил тачку в 15-16 лет
Неплохо
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Ответ rigobersong
Я не говорю что жить богато плохо, но паренёк очень рационально рассуждает, сравните это с винисиусом и его африканскими цацками:))
Ну справедливости ради у Барсы в противовес есть Кунде) тот ещё модник, каких только поискать, с Бальерином идеально сочетались)
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Тема сентиментальная, но машина неудобная. По 21 веку
+5
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Ответ rigobersong
Я не говорю что жить богато плохо, но паренёк очень рационально рассуждает, сравните это с винисиусом и его африканскими цацками:))
https://m.sports.ru/football/1116342171-vinisius-xochet-otkryt-shkolu-iz-milliona-chelovek-tolko-dvoe-ili-troe.html

Конечно о том , что он строит школу упоминать не будем?
+4
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Ответ IgorScouser
Кунде больше про эпатаж, а не про любовь к дорогому и блестящему.
Ну это да) но и на эпатаж свой, думаю, тоже не в секондах затаривается)
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Ответ nick-basil
Тема сентиментальная, но машина неудобная. По 21 веку
так может у него новая модель. Их вроде в 10-х выпускали
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И все же просто красавчик!!!! Я рад за него!@!
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Человек рационально относится к вещам , но к сожалению , что бы себя продавать в наше время - такой подход не пользуется популярностью у торговых компаний и не видать рекламных контрактов.
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Я конечно за ним не следил, но мне кажется в 23 года еще впереди карьера , возможно до топ клуба и не вырастет , но условные топ -7 светит , тем более в олимпийскую сборную попал , значит где-то входит в 60-70 игроков сборной.
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ригоберке как обычно, чужие деньги покоя не дают
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Ответ Алексей Ненахов
https://m.sports.ru/football/1116342171-vinisius-xochet-otkryt-shkolu-iz-milliona-chelovek-tolko-dvoe-ili-troe.html Конечно о том , что он строит школу упоминать не будем?
Хочет не равно строит.
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Ответ Евгений Овчаренко
Хочет не равно строит.
Ну через год построит, хотя для некоторых он всегда будет плохим
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Ответ fussballer
Это как если бы российский молодой футболист на Запорожце ездил)
так может чувак ездит на новоделе жука. Там тачке максимум лет 15 может быть
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Ответ fussballer
1946–2003 годы производства.
есть такие https://i.gaw.to/content/photos/00/56/005623_Volkswagen_New_Beetle_2007.jpg?460x287

тоже жук. Только новое поколение, и их еще в 10-х выпускали
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Ответ Vano from Tbilisi
есть такие https://i.gaw.to/content/photos/00/56/005623_Volkswagen_New_Beetle_2007.jpg?460x287 тоже жук. Только новое поколение, и их еще в 10-х выпускали
Так уже не честно) Я уж думал, что реально раритет)
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Человек рационально относится к вещам , но к сожалению , что бы себя продавать в наше время - такой подход не пользуется популярностью у торговых компаний и не видать рекламных контрактов.
Ему не видать рекламных контрактов потому что он играет в Райо, а не потому что он скромный.
Играл бы он за топ клуб, то смогли бы монетизировать и эту его скромность. Как одно время монетизировали религиозность Салаха.
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