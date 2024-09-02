Серхио Камельо: «В детстве мы раз в месяц ходили поесть в китайский ресторан – это был праздник. У отца было две работы – знали цену этой еде»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Райо Вальекано олимпийская сборная Испании Серхио Камельо деньги Футбол

Серхио Камельо заявил, что в детстве понимал ценность походов в ресторан.

23-летний нападающий выиграл золото Олимпиады-2024 в составе сборной Испании. В финальном матче против Франции (5:3) он сделал дубль.

В Ла Лиге футболист выступает за «Райо Вальекано».

«Мы с братом-близнецом всегда ценили все, что нам давали родители.

Когда мы, будучи детьми, раз в месяц ходили поесть в китайский ресторан внизу нашего дома – это был праздник. Это было потрясающе, потому что мы знали цену этой еде.

В то время у моего отца было две работы. Вот почему я очень забочусь о деньгах», – сказал воспитанник «Атлетико» Серхио Камельо.

7 комментариев
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Ээээ да это не интересно, пакеты из цума, бесполезные спорткары, собирание автоштрафов каждый день, номера с тремя семерками, быть скамеечником, вот это я понимаю
+15
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В то время мать Камельо всем говорила: "Да на санках я вас катала, у моего мужа две работы."
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такие они все прямо не счастливые
в этой Испании
аж сердце сжалось и разрыдался... раз в месяц в ресторан...
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Ответ Jet Sa
поездив по всему миру, я считаю, что самый высокий уровень жизни именно в Испании. Официально, конечно, у северных европейцев, но хз, у них все холоднее и скучнее.
на чем основан ваш вывод, интересно?
(хотя я сам фанат Испании)
+2
0
+2
поездив по всему миру, я считаю, что самый высокий уровень жизни именно в Испании. Официально, конечно, у северных европейцев, но хз, у них все холоднее и скучнее.
0
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0
Кокорин: мы с Пашей с детства не любим китайские рестораны
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Ответ AF
такие они все прямо не счастливые в этой Испании аж сердце сжалось и разрыдался... раз в месяц в ресторан...
Да да да )))
+1
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