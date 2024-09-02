Серхио Камельо: «В детстве мы раз в месяц ходили поесть в китайский ресторан – это был праздник. У отца было две работы – знали цену этой еде»

Серхио Камельо заявил, что в детстве понимал ценность походов в ресторан.

23-летний нападающий выиграл золото Олимпиады-2024 в составе сборной Испании. В финальном матче против Франции (5:3) он сделал дубль.

В Ла Лиге футболист выступает за « ».

«Мы с братом-близнецом всегда ценили все, что нам давали родители.

Когда мы, будучи детьми, раз в месяц ходили поесть в китайский ресторан внизу нашего дома – это был праздник. Это было потрясающе, потому что мы знали цену этой еде.

В то время у моего отца было две работы. Вот почему я очень забочусь о деньгах», – сказал воспитанник « » .