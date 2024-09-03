«Соболев превосходит Кассьерру в наглости. Он более мотивированный и напористый». Александр Горшков о форвардах «Зенита»

Александр Горшков высказался сравнил Александра Соболева с Матео Кассьеррой.

27-летний российский нападающий на днях перешел в петербургский клуб из «Спартака».

«Эти нападающие похожи по антропометрии, плюс-минус одинаковые. Есть небольшие отличия.

превосходит в наглости, в каких-то эпизодах он выглядит более заряженным, может, в борьбе в штрафной площади.

Еще он более мотивированный и напористый», – считает бывший игрок « ».