«Соболев превосходит Кассьерру в наглости. Он более мотивированный и напористый». Александр Горшков о форвардах «Зенита»

Теги Зенит Александр Горшков премьер-лига Россия Матео Кассьерра Александр Соболев Футбол

Александр Горшков высказался сравнил Александра Соболева с Матео Кассьеррой.

27-летний российский нападающий на днях перешел в петербургский клуб из «Спартака». 

«Эти нападающие похожи по антропометрии, плюс-минус одинаковые. Есть небольшие отличия.

Соболев превосходит Кассьерру в наглости, в каких-то эпизодах он выглядит более заряженным, может, в борьбе в штрафной площади.

Еще он более мотивированный и напористый», – считает бывший игрок «Зенита». 

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4 комментария
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Видимо, Кассьера всё, на выход.
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Сначала прочитал как "более мотивированный и паспортистый"
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Давайте так в чем Кассьера лучше, хотя бы один параметр? Он сядет и надолго, дальше Греция, наверное уже зимой
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