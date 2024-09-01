Кечинов о Соболеве в «Зените»: «Не факт, что будет играть в старте. Я видел уровень Кассьерры, Александру до него далеко»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Валерий Кечинов Матео Кассьерра Александр Соболев Иван Сергеев Чемпионат.com Футбол

Валерий Кечинов поделился мнением о переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Семак, думаю, давно хотел Соболева. Это один из лучших российских нападающих. Сергей Богданович давно думал о его приобретении, а когда появилась возможность, дал согласие на его переход.

Я желаю Соболеву успехов, но не факт, что он будет играть в стартовом составе. Есть качественные футболисты в «Зените». Тот же Сергеев сидит в запасе и думает уходить. Ситуация у Соболева в «Зените» будет непростой. Надо будет заново доказывать, что он соответствует уровню команды.

Соболев – парень с характером. Конечно, он не будет тренироваться спустя рукава. Будет доказывать всегда, что достоин играть в составе. Но другой момент – его мастерство. Я видел уровень Кассьерры, который был лучшим нападающем в том сезоне. Соболеву до него еще далеко», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

В прошлом сезоне колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 21 гол. Соболев отличился 5 раз.

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11 комментариев
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Кечино...японец по ходу. Авторы, ну пишите правильно.
+6
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+6
Ответ dikaniopaolo
Кечино...японец по ходу. Авторы, ну пишите правильно.
Итальянец)
+3
0
+3
Ответ dikaniopaolo
Кечино...японец по ходу. Авторы, ну пишите правильно.
Или грузин, родственник Мимино
+3
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+3
Матео забивает один из 5 , вот и весь уровень.
+2
0
+2
Матео играет только на чистых мячах,и только когда есть второй нападающий.Все же в курсе,что в матче Зенит - Спартак он был на поле?))
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Ещё не всех прдунов спартаковских опросили?
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Ну какой же мерзкий дельфин!
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Боюсь, что у Соболева может получиться также как у Бакаева
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Илья Васильев разбирал игру форвардов как и Александр Дорский, не понятно, почему все эти эксперты так далеки от реальных цифр

https://www.sports.ru/football/blogs/3257445.html

есть статистика по метрикам выигранных единоборств, кол-ве голов из моментов и передач

инвалид из Колумбии ни какое сравнение не идет, он хуже Вани Сергеева, которого не справедливо задвигали
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Разницу в уровнях нивелирует паспорт Соболева.
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