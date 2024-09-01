Кечинов о Соболеве в «Зените»: «Не факт, что будет играть в старте. Я видел уровень Кассьерры, Александру до него далеко»
Валерий Кечинов поделился мнением о переходе Александра Соболева в «Зенит».
«Семак, думаю, давно хотел Соболева. Это один из лучших российских нападающих. Сергей Богданович давно думал о его приобретении, а когда появилась возможность, дал согласие на его переход.
Я желаю Соболеву успехов, но не факт, что он будет играть в стартовом составе. Есть качественные футболисты в «Зените». Тот же Сергеев сидит в запасе и думает уходить. Ситуация у Соболева в «Зените» будет непростой. Надо будет заново доказывать, что он соответствует уровню команды.
Соболев – парень с характером. Конечно, он не будет тренироваться спустя рукава. Будет доказывать всегда, что достоин играть в составе. Но другой момент – его мастерство. Я видел уровень Кассьерры, который был лучшим нападающем в том сезоне. Соболеву до него еще далеко», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
В прошлом сезоне колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 21 гол. Соболев отличился 5 раз.
https://www.sports.ru/football/blogs/3257445.html
есть статистика по метрикам выигранных единоборств, кол-ве голов из моментов и передач
инвалид из Колумбии ни какое сравнение не идет, он хуже Вани Сергеева, которого не справедливо задвигали