Кечинов о Соболеве в «Зените»: «Не факт, что будет играть в старте. Я видел уровень Кассьерры, Александру до него далеко»

Валерий Кечинов поделился мнением о переходе Александра Соболева в «Зенит».

« , думаю, давно хотел Соболева. Это один из лучших российских нападающих. Сергей Богданович давно думал о его приобретении, а когда появилась возможность, дал согласие на его переход.

Я желаю Соболеву успехов, но не факт, что он будет играть в стартовом составе. Есть качественные футболисты в « ». Тот же Сергеев сидит в запасе и думает уходить. Ситуация у в «Зените» будет непростой. Надо будет заново доказывать, что он соответствует уровню команды.

Соболев – парень с характером. Конечно, он не будет тренироваться спустя рукава. Будет доказывать всегда, что достоин играть в составе. Но другой момент – его мастерство. Я видел уровень Кассьерры, который был лучшим нападающем в том сезоне. Соболеву до него еще далеко», – сказал бывший полузащитник « ».

В прошлом сезоне колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром Мир , забив 21 гол. Соболев отличился 5 раз.