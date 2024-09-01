Парфенов покинул «Актобе». Команду может возглавить Адиев
Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Актобе».
Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
Парфенов возглавил «Актобе» в декабре 2023 года. В субботу команда дома проиграла «Елимаю» (1:3) и упустила возможность выйти на первое место в таблице чемпионата Казахстана. «Актобе» идет вторым, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.
По данным «Спорт-Экспресса», в ближайшее время «Актобе» может возглавить Магомед Адиев, ранее покинувший «Ахмат».
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Новость: Парфёнов уволен из Ахмата. У клуба ни одной победы при нём. Ташуев, Талалаев, Юран - главные претенденты.