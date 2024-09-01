Парфенов покинул «Актобе». Команду может возглавить Адиев

Теги Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Актобе Магомед Адиев Спорт-Экспресс Sports – Казахстан Футбол

Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Актобе».

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Парфенов возглавил «Актобе» в декабре 2023 года. В субботу команда дома проиграла «Елимаю» (1:3) и упустила возможность выйти на первое место в таблице чемпионата Казахстана. «Актобе» идет вторым, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.

По данным «Спорт-Экспресса», в ближайшее время «Актобе» может возглавить Магомед Адиев, ранее покинувший «Ахмат». 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ superbro
Следующая новость: Парфенов может возглавить Ахмат
Слишком просто. В этой схеме нужно сыграть на третьего.
+6
0
+6
Следующая новость: Парфенов может возглавить Ахмат
+4
0
+4
И по этому,и по многим другим назначениям можно сказать,круговорот говна в природе.Тут Мостовой был прав,когда говорил о наличии пула тренеров ,готовых возглавить кого угодно и когда угодно
+2
0
+2
Ответ Onion
Слишком просто. В этой схеме нужно сыграть на третьего.
Ну давайте уже попробуем Мостового, одним меньше, одним больше
+1
0
+1
Ответ superbro
Следующая новость: Парфенов может возглавить Ахмат
Следующая за ней новость: Парфёнов возлавил Ахмат.
Few matches later
Новость: Парфёнов уволен из Ахмата. У клуба ни одной победы при нём. Ташуев, Талалаев, Юран - главные претенденты.
+1
0
+1
Наконец-то избавились от него, надеюсь такого уровня специалистов не будет в КПЛ
0
0
0
Ответ Onion
Слишком просто. В этой схеме нужно сыграть на третьего.
Черчесов - в Ахмат. Парфёнов - в сб. Казахстана.
0
0
0
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Наконец-то избавились от него, надеюсь такого уровня специалистов не будет в КПЛ
Не подскажешь ведущие издания и ресурсы, освещающие казахский футбол?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий