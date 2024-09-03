«Вулвс» продали хавбека Поденсе саудовскому «Аль-Шабабу» за 5 млн евро

«Вулвс» продали хавбека Даниэла Поденсе саудовскому «Аль-Шабабу».

Стоимость трансфера 28-летнего португальца составила 5 миллионов евро с 35% от возможной перепродажи, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Полузащитник перешел в английский клуб из «Олимпиакоса» по ходу сезона-2019/20. При этом в прошлом сезоне он вернулся в греческий клуб на правах аренды.

В премьер-лиге за суммарно провел 93 матча за « » и забил 12 мячей при 6 голевых передачах.

Фото: соцсеть «Аль-Шабаба».