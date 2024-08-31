«Вулвс» в 4-й раз отправили Фабиу Силву в аренду – в «Лас-Пальмас». В 2020 году форвард был куплен за 40 млн евро

«Вулвс» в 4-й раз отправили Фабиу Силву в аренду – в «Лас-Пальмас».

« » в последний день работы трансферного окна заключил с испанским клубом соглашение об аренде 22-летнего португальца до конца сезона.

стал игроком английского клуба в 2020 году. Он перешел из «Порту» за 40 миллионов евро.

Аренда в « » – уже четвертая по счету за это время. Нападающий успел поиграть за «Андерлехт», ПСВ и «Рейнджерс».

В он провел в общей сложности 62 игры и забил 4 мяча (все – в дебютном сезоне-2019/20).