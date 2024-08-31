«Вулвс» в 4-й раз отправили Фабиу Силву в аренду – в «Лас-Пальмас». В 2020 году форвард был куплен за 40 млн евро

Теги премьер-лига Англия Ла Лига трансферы Вулверхэмптон Лас-Пальмас Фабиу Силва Футбол

«Вулвс» в 4-й раз отправили Фабиу Силву в аренду – в «Лас-Пальмас».

«Вулверхэмптон» в последний день работы трансферного окна заключил с испанским клубом соглашение об аренде 22-летнего португальца до конца сезона. 

Фабиу Силва стал игроком английского клуба в 2020 году. Он перешел из «Порту» за 40 миллионов евро. 

Аренда в «Лас-Пальмас» – уже четвертая по счету за это время. Нападающий успел поиграть за «Андерлехт», ПСВ и «Рейнджерс». 

В АПЛ он провел в общей сложности 62 игры и забил 4 мяча (все – в дебютном сезоне-2019/20). 

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2 комментария
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Какие-то мутные дела Мендеша, скорее всего
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Ответ Three Days Grace
Какие-то мутные дела Мендеша, скорее всего
просто он жоао фелиш для бедных
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