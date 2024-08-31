«Аякс» отдал 20-летнего вингера Боржеша в аренду «Вулвс». В прошлом году амстердамцы купили его у «Ман Сити» за 14 млн евро

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Карлуш Боржеш Футбол

«Аякс» отдал хавбека Карлуша Боржеша в аренду «Вулвс».

Соглашение было оформлено в последний день работы трансферного окна и рассчитано на один сезон. При достижении игроком определенных показателей оно может быть продлено. 

В прошлом сезоне 20-летний португалец (его полное имя – Карлуш Роберту Форбс Боржеш) провел 21 матч за команду в чемпионате Нидерландов и набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас». 

С 2015 по 2023 годы игрок выступал в клубной системе «Манчестер Сити», но ни разу не сыграл за взрослую команду. «Аякс» выкупил его в прошлом году за 14 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Фото: соцсеть «Вулвс». 

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2 комментария
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Эх жаль. Интересный парень, техничный.
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Вулвз везде португальцев найдут ))
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