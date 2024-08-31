«Аякс» отдал 20-летнего вингера Боржеша в аренду «Вулвс». В прошлом году амстердамцы купили его у «Ман Сити» за 14 млн евро

«Аякс» отдал хавбека Карлуша Боржеша в аренду «Вулвс».

Соглашение было оформлено в последний день работы трансферного окна и рассчитано на один сезон. При достижении игроком определенных показателей оно может быть продлено.

В прошлом сезоне 20-летний португалец (его полное имя – Карлуш Роберту Форбс Боржеш) провел 21 матч за команду в чемпионате Нидерландов и набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас».

С 2015 по 2023 годы игрок выступал в клубной системе «Манчестер Сити», но ни разу не сыграл за взрослую команду. «Аякс» выкупил его в прошлом году за 14 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Фото: соцсеть «Вулвс».