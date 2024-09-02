Тимур Гурцкая: «В «Динамо» играют три трупа. Макаров – это ######. Дасе надо было сказать: «Езжай в Израиль». Бальбуэна привозит Луневу, тот с жопы не встает»
Тимур Гурцкая заявил, что в «Динамо» «играют три трупа».
Москвичи выиграли лишь один из четырех последних матчей Мир РПЛ и занимают шестое место в таблице с 13 очками после 7 туров.
– В «Динамо» играют три трупа.
– Кто?
– Как можно с Дасой с Бальбуэной бороться за что-то?
– Третий кто?
– Макаров, который выходит на поле. Это просто какой-то ###### (капец). Ладно Гладышев, он молодой, играет безобразно последние матчи, но Макаров, которого купили за 9 миллионов...
– Вопрос цены Макарова – это вопрос к тем, кто за него заплатил такие деньги.
– Согласен. Но выгоните его тогда из команды, он же создает видимость, что у тебя кто-то сидит на лавке.
– Я думаю, тут возможно только расторжение контракта.
– Расторгните, отдайте ему эти деньги, пусть купит себе квартиру. Вы все равно их потеряли.
Дасу надо было рассчитать в конце прошлого года и сказать: «Езжай в Израиль». Нет, они говорят: «У нас автоматически продлевается контракт».
Я не знаю, что с произошло с Бальбуэной. Уже футбольный Бог им дубинкой бабахнул, почему-то именно от его пятки отлетел мяч в ворота в матче с «Краснодаром». Этот бедный Лунев с жопы не встает, ##### (блин), когда Бальбуэна ему привозит голы, – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»