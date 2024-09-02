Тимур Гурцкая: «В «Динамо» играют три трупа. Макаров – это ######. Дасе надо было сказать: «Езжай в Израиль». Бальбуэна привозит Луневу, тот с жопы не встает»

Тимур Гурцкая заявил, что в «Динамо» «играют три трупа».

Москвичи выиграли лишь один из четырех последних матчей Мир РПЛ и занимают шестое место в таблице с 13 очками после 7 туров.

– В «Динамо» играют три трупа.

– Кто?

– Как можно с Дасой с Бальбуэной бороться за что-то?

– Третий кто?

– Макаров, который выходит на поле. Это просто какой-то ###### (капец). Ладно Гладышев, он молодой, играет безобразно последние матчи, но Макаров, которого купили за 9 миллионов...

– Вопрос цены Макарова – это вопрос к тем, кто за него заплатил такие деньги.

– Согласен. Но выгоните его тогда из команды, он же создает видимость, что у тебя кто-то сидит на лавке.

– Я думаю, тут возможно только расторжение контракта.

– Расторгните, отдайте ему эти деньги, пусть купит себе квартиру. Вы все равно их потеряли.

Дасу надо было рассчитать в конце прошлого года и сказать: «Езжай в Израиль». Нет, они говорят: «У нас автоматически продлевается контракт».

Я не знаю, что с произошло с Бальбуэной. Уже футбольный Бог им дубинкой бабахнул, почему-то именно от его пятки отлетел мяч в ворота в матче с «Краснодаром». Этот бедный Лунев с жопы не встает, ##### (блин), когда Бальбуэна ему привозит голы, – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»