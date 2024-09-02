Тимур Гурцкая: «В «Динамо» играют три трупа. Макаров – это ######. Дасе надо было сказать: «Езжай в Израиль». Бальбуэна привозит Луневу, тот с жопы не встает»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Лунев Эли Даса Фабиан Бальбуэна Денис Макаров брань Тимур Гурцкая Ярослав Гладышев Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая заявил, что в «Динамо» «играют три трупа».

Москвичи выиграли лишь один из четырех последних матчей Мир РПЛ и занимают шестое место в таблице с 13 очками после 7 туров.

– В «Динамо» играют три трупа.

– Кто?

– Как можно с Дасой с Бальбуэной бороться за что-то?

– Третий кто?

– Макаров, который выходит на поле. Это просто какой-то ###### (капец). Ладно Гладышев, он молодой, играет безобразно последние матчи, но Макаров, которого купили за 9 миллионов...

– Вопрос цены Макарова – это вопрос к тем, кто за него заплатил такие деньги.

– Согласен. Но выгоните его тогда из команды, он же создает видимость, что у тебя кто-то сидит на лавке.

– Я думаю, тут возможно только расторжение контракта.

– Расторгните, отдайте ему эти деньги, пусть купит себе квартиру. Вы все равно их потеряли.

Дасу надо было рассчитать в конце прошлого года и сказать: «Езжай в Израиль». Нет, они говорят: «У нас автоматически продлевается контракт».

Я не знаю, что с произошло с Бальбуэной. Уже футбольный Бог им дубинкой бабахнул, почему-то именно от его пятки отлетел мяч в ворота в матче с «Краснодаром». Этот бедный Лунев с жопы не встает, ##### (блин), когда Бальбуэна ему привозит голы, – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»

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18 комментариев
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Почему этот не очень умный человек так общается? На месте этих игроков пару лещей дал бы по его толстым щекам.
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+17
Что за бред я сейчас прочитал?
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Ответ Всеволод Бобров
Почему этот не очень умный человек так общается? На месте этих игроков пару лещей дал бы по его толстым щекам.
Причем не рукой
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смысл понятен - почему в динамо не мои трупы?
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Как болельщик Динамо, я с ним соглашусь про 3 трупа. Но, выразить можно было как-то покультурней
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Язык уровня комментариев спортса, но по смыслу прав
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Он видит трупы, а я вижу бабу па фамилии Гурская
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В этот раз не очень сложные ребусы
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Вы за Израиль нам ещё ответите
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Ничего не понял. Какой-то бред,но походу заказука 100 процентов!!!!!
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Закусил шашлык чачей чтоли - уровень!
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Бабам слова не давали!
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Поток сознания.
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про жопу смешно
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Скажу кратко, Гурцкая прав!
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Да уж уровень интеллекта зашкаливает как можно пропускать на ветку подобный словесный понос другого выражения его комментарий не заслуживает...
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Хорошо, все понятно, сексуальные фантазии у всех свои
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Ответ Император Плутона
смысл понятен - почему в динамо не мои трупы?
Потому что эти уже Аидом заняты)
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