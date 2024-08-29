Гурцкая о Глебове в «Спартаке»: «Для чемпионства надо покупать игрока за 20 млн – как Барриос. Но это хорошая русская фигура для раздевалки, они двух выперли»

Тимур Гурцкая оценил возможный переход Данила Глебова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник « » интересен красно-белым, и клубы ведут переговоры о трансфере.

«Приход Глебова – это не чемпионство « ». Если они хотят какого-то там игрока, им надо покупать за 20 млн – как . Чтобы это был сильный размен качества.

Глебов – это хорошая русская фигура для раздевалки. Они двух игроков из раздевалки выперли, и если им нужен человек, который кроме игрока еще и лидер, Глебов идеально подходит», – заявил футбольный агент.