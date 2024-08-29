Гурцкая о Глебове в «Спартаке»: «Для чемпионства надо покупать игрока за 20 млн – как Барриос. Но это хорошая русская фигура для раздевалки, они двух выперли»
Тимур Гурцкая оценил возможный переход Данила Глебова в «Спартак».
Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Ростова» интересен красно-белым, и клубы ведут переговоры о трансфере.
«Приход Глебова – это не чемпионство «Спартака». Если они хотят какого-то там игрока, им надо покупать за 20 млн – как Барриос. Чтобы это был сильный размен качества.
Глебов – это хорошая русская фигура для раздевалки. Они двух игроков из раздевалки выперли, и если им нужен человек, который кроме игрока еще и лидер, Глебов идеально подходит», – заявил футбольный агент.
У Спартака нет особой потребности в паспортах. Тем более, которые ничем не лучше тех, кто есть.
Я бы понял, если бы речь шла про игрока уровня Вендела или упомянутого Барриоса, остальное - чепуха
Куда нужнее вингер на фланг, который реально усилит команду, как Барко, а то кроме Рябчуку с его забеганиями обострять некому…
Ну или если паспортиста хотят брать, то лучше правого крайка взять, на чудо-футболиста Хлусевича уже сил смотреть нет…
Нужен тот, кто будет делать результат в атаке. На подобии Антохи.
Двоих Угальде и Барко маловато на всю атаку.
из раздевалки, прикиньте. "выперли", йопт.
один округлившийся шпинёвский друг не захотел пойти на снижение зарплатки, которую не каждой лукаке в европах платят, у второго вообще после газового запроса о трансфере мозги стали жидкими.
два кислых друга - #¥& и уксус. выперли их, ага.