Гурцкая о Глебове в «Спартаке»: «Для чемпионства надо покупать игрока за 20 млн – как Барриос. Но это хорошая русская фигура для раздевалки, они двух выперли»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Вильмар Барриос Данил Глебов Тимур Гурцкая Футбол

Тимур Гурцкая оценил возможный переход Данила Глебова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Ростова» интересен красно-белым, и клубы ведут переговоры о трансфере.

«Приход Глебова – это не чемпионство «Спартака». Если они хотят какого-то там игрока, им надо покупать за 20 млн – как Барриос. Чтобы это был сильный размен качества.

Глебов – это хорошая русская фигура для раздевалки. Они двух игроков из раздевалки выперли, и если им нужен человек, который кроме игрока еще и лидер, Глебов идеально подходит», – заявил футбольный агент.

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21 комментарий
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Кому то просто выгодно приводить в клуб на регулярной основе по 10 посредственных игроков, нежели брать 3-4 качественных. Пока в руководстве порядок не наведут, никаких реальных, а не кратковременных перспектив не будет.
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Чем Глебов лидер для Барко или Бабича? Не говоря уже о парнях, за которыми он грел лавку в молодежке, типа Умярова или Пруцева?
У Спартака нет особой потребности в паспортах. Тем более, которые ничем не лучше тех, кто есть.
Я бы понял, если бы речь шла про игрока уровня Вендела или упомянутого Барриоса, остальное - чепуха
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Ответ ПивоВАР
Кому то просто выгодно приводить в клуб на регулярной основе по 10 посредственных игроков, нежели брать 3-4 качественных. Пока в руководстве порядок не наведут, никаких реальных, а не кратковременных перспектив не будет.
Ага, еще и давать им зп выше рынка намного, а потом мучатся с ними пытаясь найти им команду, когда нафиг не нужны становятся, как все эти Бальде, Шамары, и тд
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В центре Умаров щас, есть Литвинов с Пруцевым, куда еще Глебова, мариновать из всех что бы? Тем более принципиально сильнее команду он не сделает…
Куда нужнее вингер на фланг, который реально усилит команду, как Барко, а то кроме Рябчуку с его забеганиями обострять некому…
Ну или если паспортиста хотят брать, то лучше правого крайка взять, на чудо-футболиста Хлусевича уже сил смотреть нет…
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За Глебова перед закрытием окна Спартаку придется дорого заплатить! Если покупать - то это надо было делать еще в июне, примерно. За разумные деньги.
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Сравнил Глебова с Барриосом, кек. Против Глебова ничего не имею, но очевидно, он не станет лидером для Барко и остальных.
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Нужен очень качественный краек. Имеем Маркиньоса, Зиню, Медину и Бонгонду. Из них никто топом не является, все плюс-минус на одном уровне.

Нужен тот, кто будет делать результат в атаке. На подобии Антохи.

Двоих Угальде и Барко маловато на всю атаку.
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Краснодар купил игрока за 7 лямов который вытеснил Барриоса из состава сборной Колумбии. Непонятно как конечно, но вытеснил.
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Ответ tolstiy
Барриоса купили меньше чем за 10....
За 15 млн, 5,5 лет назад.
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Чтобы не быть бедными просто будьте богатыми
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Ответ ar41-96
Ага, еще и давать им зп выше рынка намного, а потом мучатся с ними пытаясь найти им команду, когда нафиг не нужны становятся, как все эти Бальде, Шамары, и тд
Маркиньосы)
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Так для раздевалки Дзюба нужен !
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для спартака проблема - взломать оборону, когда ставят автобус. глебов для этого совершенно не нужен. ну народ, о крайках мечтает. а что -никто не заметил, что с махачкалой зина с маркиньосом накидали не один десяток годных навесов, но результат в итоге нулевой. а почему? да потому что в спартаке щас не осталось ни одного нормального нападающего. мелкую угальду защи топчут, остальные вообще нулевые. а вот в опорке как раз проблем особых нет. продать соболя и потратить эти деньги на средненького опорника - верх идиотизма.
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В данном моменте остается лишь согласится с Гурцкая!
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"выперли"?!?!
из раздевалки, прикиньте. "выперли", йопт.

один округлившийся шпинёвский друг не захотел пойти на снижение зарплатки, которую не каждой лукаке в европах платят, у второго вообще после газового запроса о трансфере мозги стали жидкими.
два кислых друга - #¥& и уксус. выперли их, ага.
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Тебя бы на родину твою выпереть, клещ
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Ответ Игорь Новиков
Хорошо играть в Краснодаре и что-то показывать в лиге это ему, правда, не помогает)
Вот вот, тоже очень удивлён, что он в лиге не звездит как Барриос, а в сборной основной.
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