Тренер «Зенита» Оливейра об отношении фанатов к Соболеву: «Он очень хороший человек, насколько я знаю. Если будет забивать и отдавать передачи, его примут»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Вильям Оливейра Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Тренер «Зенита» высказался об отношении болельщиков к Александру Соболеву.

Ранее форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака».

– Не все болельщики согласны с этим трансфером. Это не смущало тренерский штаб команды?

– Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут.

Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется еще сильнее, чем в «Спартаке». И наши болельщики поймут – приглашение этого футболиста того стоило, – сказал Вильям Оливейра.

«Соболев – один из лучших нападающих России. Нужен результат, он добавит еще одну опцию в атаке». Тренер «Зенита» Оливейра про Александра

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14 комментариев
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Но это не точно, добавил Оливейра.
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-Он, конечно, виноват... но он не виноват! Простите его, пожалуйста, товарищи судьи! Он очень хороший человек!
-И отличный работник! А вы не знаете, так молчите😀
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Вильям, ты не очень хорошо знаешь, спроси у Игоря Симутенкова об этом хорошем человеке
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Примут или не примут - зависит только от Соболя. И не стоит вкидывать 50 интервью. Будет адекватным, будет помогать клубу, то через 1-2 сезона болельщики негатив уберут. Сейчас в Питере такое отношение именно из-за его прошлого. Персонаж яркий, но токсичный. Сам себе репутацию сделал
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"Насколько я знаю, он очень хороший человек."
Коллеги из Спартака рассказали при продаже?
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И он прав. Питерские они такие. Дзюба не даст соврать.
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