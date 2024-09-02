Тренер «Зенита» Оливейра об отношении фанатов к Соболеву: «Он очень хороший человек, насколько я знаю. Если будет забивать и отдавать передачи, его примут»

Тренер «Зенита» высказался об отношении болельщиков к Александру Соболеву.

Ранее форвард перешел в петербуржский клуб из «Спартака».

– Не все болельщики согласны с этим трансфером. Это не смущало тренерский штаб команды?

– Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут.

Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется еще сильнее, чем в «Спартаке». И наши болельщики поймут – приглашение этого футболиста того стоило, – сказал .

«Соболев – один из лучших нападающих России. Нужен результат, он добавит еще одну опцию в атаке». Тренер «Зенита» Оливейра про Александра