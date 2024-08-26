Защитник «Ахмата» Адамов о сборной: «Надо играть с теми, кто согласен. Если сборная не будет играть, нас начнут забывать»

Арсен Адамов высказался о ближайших соперниках сборной России.

Команда Валерия Карпина сыграет два товарищеских матча во Вьетнаме: 5 сентября с Вьетнамом и 7‑го – с Таиландом.

– Буду смотреть матчи сборной, болеть за команду. Если нам не с кем играть, что делать? Если сборная не будет играть, нас начнут забывать. Надо играть с теми, кто согласен.

– Хочется вернуться в сборную на октябрьский сбор?

– Конечно! Буду работать, а там посмотрим, – сказал защитник «Ахмата» Арсен Адамов.

24-летний игрок провел за сборную России один матч – против Кении (2:2) в 2023 году.