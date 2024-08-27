«Локомотив» может арендовать Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. Клубы ведут переговоры

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Чемпионат.com Эдгар Севикян Футбол

«Локомотив» ведет переговоры об аренде Эдгара Севикяна.

Как сообщает «Чемпионат», подтверждая инсайд Ивана Карпова, вингер «Ференцвароша» может перейти в московский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

«Локомотив» может подписать Севикяна в последние дни трансферного окна, если не договорится с другими футболистами.

Севикян перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» зимой. В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.

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46 комментариев
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А ведь он так спешил уехать))
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Почему то не уверен что он нужен Локомотиву.
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Ответ a2wai
А ведь он так спешил уехать))
У Станковича играл, при Янсене плотно сел на лавку.
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Севикян, если память не изменяет, ещё является и воспитанником Локо)
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Ответ a2wai
А ведь он так спешил уехать))
Ведь Венгрия - это трамплин в серьёзный европейский чемпионат)))
+10
-2
+8
Зачем он нужен, у команды и так всё хорошо.
+7
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Ответ Константин Михайлович
Что мешало его взять когда он играл в Нижнем?
Он ни тогда, ни сейчас, даром не нужен.
+5
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Что он, сильнее Сарвели что-ли?
+6
-2
+4
Ответ Константин Михайлович
Что мешало его взять когда он играл в Нижнем?
Дороже
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О, казалось ушли от этого, а оказалось что нет.

Фиктивные сделки, когда за переход в российский клуб воспитаннику нужно платить пару миллионов евро, а через иностранную прослойку лишь 1-2-3 сотню тысяч. Раньше клубы из Прибалтики и Сербии использовали.
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Я еще полгода назад писал, что так и будет, и уход в Венгрию это временно скорее всего. Просто обошли отступные, которые записаны были в контракте с НН для российских клубов.
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Зачем это полено нужно Локо? В днищенском чемпионате голы не забивает.
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Нужен ЦЗ!!!
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Ответ Ковид 07.10.52
Агентские игры вокруг Локо. им защитник нужен.
Нужен
Защитник
Напад и под нападающим
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему то не уверен что он нужен Локомотиву.
А почему нет?
Он посмотрел ,как люди живут в НН и в Будапеште. Повзрослел. Возможно, с новым опытом и желанием, вернётся и будет стараться
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Ответ Александр
По РПЛ да, выглядел солиднее. грилиш на минималках
Тоже бухает как не в себя?)
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Ответ igor.igorev
Он мечтал в Европе играть, вот пусть там и пылит. За еду.
Ну так то да)
+1
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Чел по типу махачкалинского Агаларова - 1 раз выстрелил и сдулся. Ничем не лучше сидящих на банке Сарвели и Салтыкова.
В 23 года меньше 10 очков Г+П во взрослой карьере, ужас
+1
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Что мешало его взять когда он играл в Нижнем?
+1
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Ответ igor.igorev
У игроков интеллект на уровне 12-ти летних подростков, они уверены, что в Европе им сразу будут платить миллионы евро. А когда приехал в днищенский венгерский чемпионат и посмотрел, что ему на карточку скинули, то сразу затосковал о России.
он там в состав не проходил, вообще без шансов.
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Ответ azfotki
Потому что нет глубины состава. Он лишним не будет.
Он мечтал в Европе играть, вот пусть там и пылит. За еду.
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Ответ Bogdan Minakov
Настолько нет глубины состава, что Митай, Пиняев, Салтыков даже на замену не выходят
Салтыков конечно - это великий Месси,Пиняев к сожелению деградировал ,а Митай стои на продажу .Кем цз предложите заменить? Понос новым? А вместо Воробьева или Батракова кого ставить?
Может с Зенитом и Спартаком сравним
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Ответ goldberg 77
Севикян, если память не изменяет, ещё является и воспитанником Локо)
да, верно
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Ответ Владислав88
Зачем он нужен, у команды и так всё хорошо.
Потому что нет глубины состава. Он лишним не будет.
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Ответ Сергей48
У него российский паспорт? Он не иностранец?
Армянский и российский
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Ответ Константин Михайлович
Что мешало его взять когда он играл в Нижнем?
он и слушать не хотел об рпл - только Европа.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему то не уверен что он нужен Локомотиву.
Свой воспитанник же
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Ответ counsel
Ведь Венгрия - это трамплин в серьёзный европейский чемпионат)))
По-моему такого никто никогда не говорил. ) Самое смешное что Севикяну с таким же успехов в РПЛ было лучше остаться. Шило на мыло променял по факту.
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Ответ Сергей Орлов
У Станковича играл, при Янсене плотно сел на лавку.
играл - громко сказано, из 16 возможных игр 4 в запасе, 4 в старте, 8 - замена.
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Ответ Roman
Что он, сильнее Сарвели что-ли?
По РПЛ да, выглядел солиднее. грилиш на минималках
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