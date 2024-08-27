«Локомотив» может арендовать Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. Клубы ведут переговоры
«Локомотив» ведет переговоры об аренде Эдгара Севикяна.
Как сообщает «Чемпионат», подтверждая инсайд Ивана Карпова, вингер «Ференцвароша» может перейти в московский клуб на правах аренды с опцией выкупа.
«Локомотив» может подписать Севикяна в последние дни трансферного окна, если не договорится с другими футболистами.
Севикян перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» зимой. В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.
Фиктивные сделки, когда за переход в российский клуб воспитаннику нужно платить пару миллионов евро, а через иностранную прослойку лишь 1-2-3 сотню тысяч. Раньше клубы из Прибалтики и Сербии использовали.
Защитник
Напад и под нападающим
Он посмотрел ,как люди живут в НН и в Будапеште. Повзрослел. Возможно, с новым опытом и желанием, вернётся и будет стараться
В 23 года меньше 10 очков Г+П во взрослой карьере, ужас
Может с Зенитом и Спартаком сравним