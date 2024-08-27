«Локомотив» может арендовать Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. Клубы ведут переговоры

«Локомотив» ведет переговоры об аренде Эдгара Севикяна.

Как сообщает «Чемпионат», подтверждая инсайд Ивана Карпова, вингер « » может перейти в московский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

« » может подписать в последние дни трансферного окна, если не договорится с другими футболистами.

Севикян перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» зимой. В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.