Бассогог стал игроком саудовского «Аль-Охдуда». Ранее форвард сборной Камеруна, которым интересовался «Локо», отыграл 7 сезонов в Китае

Форвард сборной Камеруна Кристиан Бассогог перешел в саудовский «Аль-Охдуд».

28-летний футболист в последнее выступал за турецкий « », а с 2017 по 2023 годы играл в чемпионате Китая за «Хэнань» и «Шанхай Шеньхуа».

С 2016 года игрок, с которым несколько раз вел переговоры «Локомотив», выступает за сборную – 44 матча и 7 голов.

В 2017 году он выиграл Кубок Африки вместе с командой, а в 2021 году был в составе команды, занявшей на турнире 3-е место.

Фото: соцсеть «Аль-Охдуда».