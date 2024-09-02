Бассогог стал игроком саудовского «Аль-Охдуда». Ранее форвард сборной Камеруна, которым интересовался «Локо», отыграл 7 сезонов в Китае
Форвард сборной Камеруна Кристиан Бассогог перешел в саудовский «Аль-Охдуд».
28-летний футболист в последнее выступал за турецкий «Анкарагюджю», а с 2017 по 2023 годы играл в чемпионате Китая за «Хэнань» и «Шанхай Шеньхуа».
С 2016 года игрок, с которым несколько раз вел переговоры «Локомотив», выступает за сборную Камеруна – 44 матча и 7 голов.
В 2017 году он выиграл Кубок Африки вместе с командой, а в 2021 году был в составе команды, занявшей на турнире 3-е место.
Фото: соцсеть «Аль-Охдуда».