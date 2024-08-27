Злость Роналду, возвращение Неймара, запуск нового суперклуба: Саудовскую Аравию ждет веселый сезон

В Саудовской Аравии стартовал второй сезон футбола со звездами. Что изменилось за лето? И какие расклады ждем в борьбе за трофеи?

«Аль-Хилаль» никого не купил, но усилился Неймаром

Доминатор саудовского футбола намерен взять юбилейный 20-й титул и седьмой за последние девять лет. Этим летом «Аль-Хилаль» не шумел на рынке и пока вообще никого не купил. Но совсем без трансферов из Европы вряд ли обойдется – близко подписание защитника «Ман Сити» Жоау Канселу за 21 млн фунтов.

Правда, в случае этого трансфера «Аль-Хилалю» придется с кем-то расставаться, так как восемь легионерских слотов уже заняты Малкомом, Рубеном Невешом, Калиду Кулибали, Александаром Митровичем, Сергеем Милинковичем-Савичем, Яссином Буну, Ренаном Лоди и, конечно, Неймаром. Бразилец пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы крестов, но теперь тренер Жорже Жезуш ожидает возвращение суперзвезды в сентябре или октябре.

В прошлом сезоне «Аль-Хилаль» со 101 забитым голом и всего 23 пропущенными не почувствовал конкуренции, а недавно команда забрала Суперкубок, вынеся «Аль-Наср» 4:1. Но чемпионы не расслабляются, вот амбиции Калиду Кулибали:

«Мы провели хороший чемпионат и не пропустили много голов, но считаем, что можем улучшиться. В этом и заключается прелесть футбола – всегда есть место для роста. Надеюсь, что в этом году мы пропустим еще меньше. Мы стремимся быть лучшей защитой в чемпионате, возможно, даже одной из лучших в Азии и мире».

Сенегалец ожидает, что на этот раз для защиты титула придется попотеть: «Прошлый сезон был трудным, а этот будет еще сложнее. Мы более сосредоточены, потому что соперники изучили нас, следят за нами внимательнее».

Сезон только начался, а «Аль-Наср» уже посыпался

Криштиану Роналду забил в первом же туре, но «Аль-Наср» дома все равно потерял очки с 12-й командой прошлого чемпионата – «Аль-Раэдом» (1:1).

С учетом 1:4 в Суперкубке старт сезона у «Аль-Насра» явно не задался. После пощечины от «Аль-Хилаля» некоторые источники писали , что клуб всерьез рассматривает увольнение тренера Луиша Каштру. Португалец прошлым летом сменил Руди Гарсию – сообщалось, что по рекомендации Роналду.

Essentially Sports пишет, что теперь в «Аль-Насре» раскол. Криш хочет усиления состава и защищает тренера. При этом после 1:4 в отставку подал президент Ибрагим бин Абдулла Аль-Мухаидиб и член правления Кафари Аль-Кафари. Президент ушел после встречи с председателем совета директоров и гендиректором, которые не одобрили планы по усилению состава.

В прощальном заявлении президент Аль-Мухаидиб явно намекнул на двоевластие: «Клуб должен управляться одной стороной. И он несет ответственность за это перед всеми. Присутствие двух администраций может помешать успеху. Поэтому в интересах клуба я подаю заявление об отставке. Уверен, что ситуация изменится к лучшему при едином руководстве».

Тот же Essentially Sports со ссылкой на саудовские источники пишет, что кризис злит Роналду: он неоднократно хотел озвучить претензии, но руководство якобы просит его не распространяться.

У Криштиану и правда мало поводов для оптимизма: этим летом «Аль-Наср» серьезно искал только вратаря – интересовались Эдерсоном и Войцехом Шченсны, но в итоге подписали Бенто из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

При этом Эмерик Лапорт может уйти в «Реал», Садьо Мане интересен «Аль-Иттихаду» (возможна аренда), а Алекс Теллес, как пишет журналист Руди Галетти, не впечатлил «Аль-Наср» и с ним готовы расстаться.

«Аль-Иттихад» под Лорана Блана закупился почти на 100 млн

Пока остальные топы экономили, «Аль-Иттихад» этим летом был активен на рынке. После провального пятого места в прошлом сезоне Карим Бензема, Фабиньо и Нголо Канте намерены все исправить.

Главное усиление – команду возглавил Лоран Блан. Видимо, чтобы Бензема больше не ругался с тренерами. Пока Карим доволен: «Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. У нас новый тренер и мы усилились. Я впечатлен некоторыми из молодых парней, которые пришли в команду».

На трансферы потратили почти 100 миллионов евро – больше всех в лиге. 60 млн из них ушли на вингера Муссу Диаби из «Астон Виллы». Это единственный саудовский переход лета из категории 20+ млн. Там теперь тоже считают деньги, об этом расскажем в отдельном тексте.

Еще 20 млн в сумме ушли на полузащитника «Ромы» Уссема Ауара (уже вырвал для «Аль-Иттихада» победу в первом туре на 90+4) и вратаря «Мальорки» Предрага Райковича. Оставшиеся деньги потрачены на молодых саудовцев.

«Аль-Кадисия» – новая сила

В топ-6 самых дорогих трансферов лета – четыре принадлежат «Аль-Кадисии». Это новичок лиги из главного нефтяного города страны – Эль-Хубар. В отличие от остальных топов, которых финансирует Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), этот клуб принадлежит национальному нефтянику Saudi Aramco (приносит до 80% доходов в саудовский бюджет). В 2019 и 2022 годах компанию признавали самой дорогой в мире. В футбол она вложилась серьезно – строит в Эль-Хубаре стадион к ЧМ-2034. В общем, у «Аль-Кадисии» все шансы стать новой силой в саудовском футболе .

Клуб уже подписал Начо, Пьер-Эмерика Обамеянга, защитника «Хетафе» Гастона Альвареса и нескольких перспективных южноамериканцев, а вот Пауло Дибала отказался от трехлетнего контракта на 75 млн евро.

Вряд ли «Аль-Кадисия» с ходу будет бороться за самые высокие места, но покусать лидеров ей вполне по силам.

У кого еще шансы на топ-4?

Место в четверке важно из-за попадания в азиатские турниры. Топ-3 квалифицируется в Лигу чемпионов, а четвертая команда во второй по значимости турнир.

По итогам прошлого сезона в ЛЧ попали «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» и «Аль-Ахли», а четвертым неожиданно финишировал скромный по составу «Аль-Таавун».

Этим летом «Аль-Таавун» сменил тренера: бразилец Периклес Шамуска, возглавлявший команду с 2022 года, ушел в «Неом» из второго дивизиона. Клуб из одноименного города будущего , которого еще не существует. Да-да, пока команда играет в другом городе, так как Неом еще не построили.

На место бразильца пришел аргентинец Родольфо Арруабаррена, который с 2014-го по 2016-й тренировал «Боку Хуниорс», а после работал в ОАЭ, Катаре и Египте.

«Аль-Ахли» усилился только 20-летним опорником Александером из «Флуминенсе». Теперь хотят подписать Виктора Осимхена за 65 млн евро, но нигериец пока думает. Впрочем, там и так подобралась неплохая банда: Роберто Фирмино, Рияд Марез, Габри Вейга, Эдуар Менди и Мерих Демирал.

Потенциально на топ-4 могут претендовать также «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда и столичный «Аль-Шабаб», который в прошлом сезоне финишировал восьмым, но привык к более высоким местам.

Магические раунды – новинка сезона! Что это?

Календарь составили так, что в девятом и 26-м турах нас ждет максимальное количество дерби. Столичные «Аль-Хилаль» против «Аль-Насра», джиддовские «Аль-Иттихад» против «Аль-Ахли», портовые «Аль-Иттифак» против дерзкого новичка «Аль-Кадисии» (клубы из одного округа Даммам).

Все для того, чтобы в определенные дни привлечь концентрированное внимание к лиге. Такие туры получили название «магические раунды».

Из других изменений: составы сократили с 30 до 25 игроков, а количество легионеров в заявке расширили с восьми до 10 – но за счет двух иностранцев до 21 года.

Так саудовцы хотят избавиться от репутации лиги пенсионеров.

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Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh, Fran Santiago