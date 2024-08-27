«Ман Сити» продал Канселу «Аль-Хилалю» за 25 млн евро. Зарплата защитника – 15 млн в год
Жоау Канселу переехал в Саудовскую Аравию.
О трансфере защитника объявил «Аль-Хилаль». Португалец будет выступать под 27-м номером.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» получил 25 млн евро, а зарплата Канселу составит 15 млн в год «чистыми».
Жоау принадлежал «горожанам» с 2019 года и провел в их составе 154 игры, отметившись 9 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/Alhilal_EN
О частоте Бальде говорить пока не стоит.Он вылетел всего 2 раза за Барселону.Из-за первой травмы он всего 3 игры пропустил ,а прошлая травма была продолжительная ,но это не значит что он ЧАСТО вылетает
Перес очередные кубки забрал, а Лапорта у разбитого корыта :)