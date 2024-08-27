«Ман Сити» продал Канселу «Аль-Хилалю» за 25 млн евро. Зарплата защитника – 15 млн в год

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жоау Канселу деньги Фабрицио Романо Футбол

Жоау Канселу переехал в Саудовскую Аравию.

О трансфере защитника объявил «Аль-Хилаль». Португалец будет выступать под 27-м номером.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» получил 25 млн евро, а зарплата Канселу составит 15 млн в год «чистыми».

Жоау принадлежал «горожанам» с 2019 года и провел в их составе 154 игры, отметившись 9 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: x.com/Alhilal_EN

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44 комментария
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У Барсы не было 25 за такого игрока?! Но было 52 за Ольмо, на позиции которого игрока 3 есть.
+87
-6
+81
У Баварии и Барселоны был шанс выкупить, но не захотели. А Сити не Дед Мороз каждый раз бесплатно в аренду отдавать. Зарабатывать тоже нужно
+29
0
+29
Ответ Барыга блинами
У Баварии и Барселоны был шанс выкупить, но не захотели. А Сити не Дед Мороз каждый раз бесплатно в аренду отдавать. Зарабатывать тоже нужно
Сити вообще отлично продает игроков. Только этим летом продали Альвареса, Канселу и еще троих ребяток, не считая аренду Коуто в Дортмунд и бесплатных аренд. Купили одного Савиньо из "Жироны" - все равно прибыль крепко за 100 млн.
+27
-2
+25
Ответ ЦЕНТУРИОН
Пепка сам же сделал из него игрока , сам же и погубил
Погубил он судя по всему сам, конфликтуя с Пепом. В Баварии не прижился, а про Барселону и так понятно
+19
0
+19
У аль насра роналду опять нет шансов на чемпионство
+19
-6
+13
Ответ Trixi
Кунде не считается?Форт не считается?
Кунде ЦЗ, играет справа, потому что некому. И слева , кстати, тоже особо нет игрока, потому что бальде часто вылетает.
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+6
Ответ hakalesmaeel
Комментарий скрыт
Мне кажется ты слегка перегибаешь. Он отличный игрок, да в обороне не бог, но он играет слева и справа в защите, и отлично играет на мяче.
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Буну, Кулибали, Невеш, Митрович, Милинкович-Савич, наш россиянин, за скобками Неймар, теперь вот Канселу. Отличная заявка на новый титул
+7
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+6
Его брали за 65 млн., но взамен продали Данило за 37 млн., теперь его продали за 25 млн. И еще что-то от Барсы и Баварии за аренду получили. Вышли в 0. Найс) Это при том, что ему уже 30 и свою пользу он все-таки принес в первые сезоны)
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+3
Ал Хилаль вообще усилился. Думаю в этот раз тоже станет чемпиономи
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Ответ Nogoi89
У Барсы не было 25 за такого игрока?! Но было 52 за Ольмо, на позиции которого игрока 3 есть.
зп наверное большая! плюс справки в поликлинике что травмированы будут долго еще для 3-5 фтболистов надо было делать, чтобы зарегать его
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Спортс в Эстонии у Новикова поставил сервер?:)) Новости доходят по 6 часов:))
+3
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ну в прям пассажир, от одного из лучших игроков на своей позиции до сбитого никому ненужного лётчика
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Скоро половина сборной Португалии будет играть в этой лиге )))
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Канселу конечно странный парень... Я думаю в какую нибудь команду с тройкой защитников залетелы бы как супертоп... Но выбрал бабло...
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Ответ Антон Савельев
зп наверное большая! плюс справки в поликлинике что травмированы будут долго еще для 3-5 фтболистов надо было делать, чтобы зарегать его
Наверное, плюс на Ольмо ушло много.
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Ответ Trixi
Кунде не считается?Форт не считается?
Канселу играл в основном слева вместо Бальде, который целый год не прогрессирует. Да и Форт пока никак себя не зарекомендовал, это мальчик из академии. Барселоне перед сезоном был необходим фланговый игрок, как и опорник.
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Ответ S H A R K
Коуту гарантированная продажа. У Дортмунда обязательство выкупа в размере 25 млн.
140 млн. евро чистыми сейчас + 25 млн. от Боруссии в следующем году. А еще можно продать Нуньеша+Филлипса+Каборе. И в следующем сезоне минимум 200 млн., на трансферную кампанию, только за счет продаж своих игроков.
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Ответ Nogoi89
Кунде ЦЗ, играет справа, потому что некому. И слева , кстати, тоже особо нет игрока, потому что бальде часто вылетает.
Он такой ЦЗ ,что уже и в сборной превратился в игрока основы на правом фланге.Напомните пожалуйтса ,когда Кунде крайний раз в центре играл?Год назад ?
О частоте Бальде говорить пока не стоит.Он вылетел всего 2 раза за Барселону.Из-за первой травмы он всего 3 игры пропустил ,а прошлая травма была продолжительная ,но это не значит что он ЧАСТО вылетает
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Ответ Trixi
Он такой ЦЗ ,что уже и в сборной превратился в игрока основы на правом фланге.Напомните пожалуйтса ,когда Кунде крайний раз в центре играл?Год назад ? О частоте Бальде говорить пока не стоит.Он вылетел всего 2 раза за Барселону.Из-за первой травмы он всего 3 игры пропустил ,а прошлая травма была продолжительная ,но это не значит что он ЧАСТО вылетает
По Бальде, дай бог, чтобы не травмировался, но адекватной замены ему нет. С этим вы согласны? По Кунде, он все равно не латераль, хорошо иметь такого игрока, более оборонительного плана, когда на противоположном фланге есть игрок обороны остро атакующий. Типа Абидаль-Алвес, несимметрично, но более надёжно. Кунде просто заложник того, что он может играть на правом фланге удовлетворительно, вот его туда и ставят.
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Ответ Trixi
Даже так будет унижать старикана переса как он это делает на протяжении всей карьеры президента))
Чем унижать?)
Перес очередные кубки забрал, а Лапорта у разбитого корыта :)
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Ответ hakalesmaeel
Отличный игрок которого сплавили из Сити,Баварии,Барселоны и нашлись покупатели только в саудовской бочке ,спортс конечно получше понимает игру чем тренеры топовых клубов
Ну, если вы не в курсе, его теоретически невозможно было "сплавить" из юве в МС, потому что в МС сбитых лётчиков не берут. А, если бы вы знали футбол лучше, то были бы в курсе, что у Канселу всегда был сложный характер, но в Баварии и Барсе он вроде уже успокоился.
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Ответ Nogoi89
Ну, если вы не в курсе, его теоретически невозможно было "сплавить" из юве в МС, потому что в МС сбитых лётчиков не берут. А, если бы вы знали футбол лучше, то были бы в курсе, что у Канселу всегда был сложный характер, но в Баварии и Барсе он вроде уже успокоился.
Я как раз в курсе в отличии от фанатиков на спортсе, топ тренеры понимают что этот португал может в топ матчах привезти голы и не один ,25кк это копейки за хорошего игрока ,но как видно никто в Европе не был в нем заинтересован
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Ответ Андрей Кастуев
Сити вообще отлично продает игроков. Только этим летом продали Альвареса, Канселу и еще троих ребяток, не считая аренду Коуто в Дортмунд и бесплатных аренд. Купили одного Савиньо из "Жироны" - все равно прибыль крепко за 100 млн.
Коуту гарантированная продажа. У Дортмунда обязательство выкупа в размере 25 млн.
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Ответ Cearvm
Канселу играл в основном слева вместо Бальде, который целый год не прогрессирует. Да и Форт пока никак себя не зарекомендовал, это мальчик из академии. Барселоне перед сезоном был необходим фланговый игрок, как и опорник.
Канселу играл слева потому что Бальде был травмирован.Знатоки вы наши)))
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Ответ Nogoi89
У Барсы не было 25 за такого игрока?! Но было 52 за Ольмо, на позиции которого игрока 3 есть.
Гений Лапорты, очевидно :)
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Ответ оле - топ юрген - клоп
а ты самого конселу спрашивал, он хочет играть за 15 миллионов в год или за подписку на спотифай?
А, ты спрашивал?)
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Ответ Nogoi89
У Барсы не было 25 за такого игрока?! Но было 52 за Ольмо, на позиции которого игрока 3 есть.
а ты самого конселу спрашивал, он хочет играть за 15 миллионов в год или за подписку на спотифай?
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У Хиляля состав уже таеой, что и в ЛЧ бы не затерялись ) Грамотные там шейхи на фоне других в пустыне )
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Редчайший топарь, настолько редчайший, что ни один даже средний клуб в Европе не был заинтересован в его услугах, пришлось за 25 спихнуть в пустыню, причем даже не на какой-то заоблачный контракт
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