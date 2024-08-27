«Ман Сити» продал Канселу «Аль-Хилалю» за 25 млн евро. Зарплата защитника – 15 млн в год

Жоау Канселу переехал в Саудовскую Аравию.

О трансфере защитника объявил « ». Португалец будет выступать под 27-м номером.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что « » получил 25 млн евро, а зарплата составит 15 млн в год «чистыми».

Жоау принадлежал «горожанам» с 2019 года и провел в их составе 154 игры, отметившись 9 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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