Мостовой о 0:3 «Локо»: «Некоторых молодых уже сравнивали с Месси, но им свойственно сдавать. У «Краснодара» состав, который весь прошлый сезон шел на первом-втором месте»

Александр Мостовой поделился мнением о молодежи «Локомотива».

Железнодорожники уступили на своем поле « » со счетом 0:3 в 7-м туре Мир .

«Для многих лидерство « » было неожиданным. Торжества не было, ведь я понимал, что их рано или поздно обыграют. Слишком они молодые и неопытные. У «Краснодара» тот же состав, который мог стать чемпионом, еще и с усилением. После Суперкубка против «Зенита» говорил: они поднимутся, у них сильный состав! Но «Локо» все равно не заслуживал такого крупного поражения.

Посмотрим, что теперь ждет «Локомотив». Некоторых молодых уже начали сравнивать чуть ли не с Месси. Но так и должно быть, молодежи свойственно сдавать. Команда есть, игроков много, но мы открываем состав «Краснодара» и видим команду, которая весь прошлый сезон шла на первом-втором месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.