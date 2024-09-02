Мостовой о 0:3 «Локо»: «Некоторых молодых уже сравнивали с Месси, но им свойственно сдавать. У «Краснодара» состав, который весь прошлый сезон шел на первом-втором месте»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о молодежи «Локомотива».

Железнодорожники уступили на своем поле «Краснодару» со счетом 0:3 в 7-м туре Мир РПЛ.

«Для многих лидерство «Локомотива» было неожиданным. Торжества не было, ведь я понимал, что их рано или поздно обыграют. Слишком они молодые и неопытные. У «Краснодара» тот же состав, который мог стать чемпионом, еще и с усилением. После Суперкубка против «Зенита» говорил: они поднимутся, у них сильный состав! Но «Локо» все равно не заслуживал такого крупного поражения.

Посмотрим, что теперь ждет «Локомотив». Некоторых молодых уже начали сравнивать чуть ли не с Месси. Но так и должно быть, молодежи свойственно сдавать. Команда есть, игроков много, но мы открываем состав «Краснодара» и видим команду, которая весь прошлый сезон шла на первом-втором месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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4 комментария
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Саня у Краснодара тренер был другой. Как ты блин забыл об этом сказать? Позорище!!! Ивич играл в футбол на высоком уровне, не на высочайшем конечно, а Мусаев кто? Понятно кто, по объявлению наверное, физрук. Эх Саня, стареешь.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Саня у Краснодара тренер был другой. Как ты блин забыл об этом сказать? Позорище!!! Ивич играл в футбол на высоком уровне, не на высочайшем конечно, а Мусаев кто? Понятно кто, по объявлению наверное, физрук. Эх Саня, стареешь.
Тогда вопрос:Мусаев зачем был назначен на пост гл. Тренера Краснодара, если Краснодар играет так же как при Ивиче, фарт такой же как при Ивиче, Очки те же почти, только Зенит не так сильно начал прошлый сезон. Игра как была унылая, так и есть. То есть Ивич, Мусаев или Гвардиола, этот состав может играть только так, чтобы добыть результат...
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сантиметровый офсайд, который очень долго и тщательно старались разглядеть на ВАР, решил исход игры. После 1:1 всё могло пойти совсем иначе
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Как я уже говорил, что после Динамо, будет Локо, у которого судьи отнимут очки.А когда еще через три дня после моих слов написали что матч будет судить судья из Питера Безбородов мои слова только подтвердились. И дело даже не в том что ставил свой жорик Кардоба вратарю Лантратову который уже держал мяч в руке, а в том что на 32 минуте судья Безбородов отменил чистый гол Локомотива. Смотрел три повтора с разных камер и везде была одна линия! А когда игроки стоят на одной линии, решение принимается в пользу атакующей команды.Это даже знаю я, почему это не знал опытный судья Безбородов? Так счет вместо 1:1 в скором времени стал 0:2 и можно было тушить свет. Даю следующий свой прогноз, дальше судьи отнимут очки у Краснодара
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