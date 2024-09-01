Кордоба после 3:0 с «Локо»: «Знали, что матч будет тяжелым, многое настроено против «Краснодара». Момент, где мне дали желтую – ошибка судьи, в прошлый раз меня дисквалифицировали на 3 игры»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Джон Кордоба Матч ТВ Футбол

Джон Кордоба выразил недовольство удалением в матче с «Локомотивом».

В 7-м туре Мир РПЛ «Краснодар» победил на выезде со счетом 3:0. Кордоба был удален с поля на 87-й минуте матча, получив вторую желтую карточку после столкновения с Вадимом Раковым.

– Просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите момент, за который мне дали желтую карточку. И все, больше нечего сказать.

– Что скажете о моменте с пенальти?

– Сейчас с голеностопом все хорошо. К счастью, все‑таки дали это нарушение, хотя это было тяжелое решение, что не часто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу. Знали, что этот матч против «Локомотива» будет очень тяжелым, где очень много вещей против нас настроено. Мы счастливы.

Просто хочу попросить, чтобы пересмотрели этот момент, когда мне показали предупреждение, это ошибка со стороны судьи, – сказал нападающий «Краснодара».

10 комментариев
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Несмотря на удаление, отмечу Кордобу. Этот матч яркий пример, что значит топовый форвард в команде. У быков не было моментов, всю остроту создал Кордоба. Заставил Лантратоаа ошибаться. Ни на секунду не выключался, постоянно напрягал Локо. Отрабатывал в обороне. Настоящий монстр. На своих плечах буквально тащил Краснодар. Да, он эмоциональный и за языком не следит, но даже с удалением в конце - он с запасом лучший игрок матча. Такой нап - мечта для любой команды РПЛ. Огромная удача, что когда-то Краснодар подписал его. В Локо даже близко никого подобного нет в нападении. И однозначно Джон сильнее Кассьерры из Зенита.
+7
-1
+6
ну фол во втором моменте точно был, игрок Локомотива первым касается мяча, да все было очень близко, но все таки нарушил и сам виноват, знал ведь что вторая карточка будет

можно было вообще не играть этот мяч, там не было опасности
+6
-1
+5
Меньше языком чесать надо
+5
0
+5
Казалось бы, доиграй спокойно отличный матч, но нет, надо нарваться на КК. Не в обиду Кордобе, но мозг надо тренировать тоже.
+6
-3
+3
Джон который раз выдает такие перлы, потом жалуется на Зенит еще))
+3
0
+3
"в прошлый раз меня дисквалифицировали на 3 игры"

И ты так ничему и не научился.
+4
-1
+3
Что он вообще несет?! Прямо заговор против Краснодара и против него лично. По желтым карточкам для него вообще какие вопросы?!
+1
-1
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