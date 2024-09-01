Кордоба после 3:0 с «Локо»: «Знали, что матч будет тяжелым, многое настроено против «Краснодара». Момент, где мне дали желтую – ошибка судьи, в прошлый раз меня дисквалифицировали на 3 игры»
Джон Кордоба выразил недовольство удалением в матче с «Локомотивом».
В 7-м туре Мир РПЛ «Краснодар» победил на выезде со счетом 3:0. Кордоба был удален с поля на 87-й минуте матча, получив вторую желтую карточку после столкновения с Вадимом Раковым.
– Просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите момент, за который мне дали желтую карточку. И все, больше нечего сказать.
– Что скажете о моменте с пенальти?
– Сейчас с голеностопом все хорошо. К счастью, все‑таки дали это нарушение, хотя это было тяжелое решение, что не часто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу. Знали, что этот матч против «Локомотива» будет очень тяжелым, где очень много вещей против нас настроено. Мы счастливы.
Просто хочу попросить, чтобы пересмотрели этот момент, когда мне показали предупреждение, это ошибка со стороны судьи, – сказал нападающий «Краснодара».
можно было вообще не играть этот мяч, там не было опасности
И ты так ничему и не научился.