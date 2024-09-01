Кордоба после 3:0 с «Локо»: «Знали, что матч будет тяжелым, многое настроено против «Краснодара». Момент, где мне дали желтую – ошибка судьи, в прошлый раз меня дисквалифицировали на 3 игры»

Джон Кордоба выразил недовольство удалением в матче с «Локомотивом».

В 7-м туре Мир «Краснодар» победил на выезде со счетом 3:0. Кордоба был удален с поля на 87-й минуте матча, получив вторую желтую карточку после столкновения с Вадимом Раковым.

– Просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите момент, за который мне дали желтую карточку. И все, больше нечего сказать.

– Что скажете о моменте с пенальти?

– Сейчас с голеностопом все хорошо. К счастью, все‑таки дали это нарушение, хотя это было тяжелое решение, что не часто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу. Знали, что этот матч против « » будет очень тяжелым, где очень много вещей против нас настроено. Мы счастливы.

Просто хочу попросить, чтобы пересмотрели этот момент, когда мне показали предупреждение, это ошибка со стороны судьи, – сказал нападающий « ».