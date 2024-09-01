Галактионов про 0:3 с «Краснодаром»: «Ничто не предвещало беды, «Локомотив» был ближе к голу. Соперник лучше распорядился моментами, нужно проанализировать эти вещи»

Михаил Галактионов заявил, что не ожидал разгрома в матче с «Краснодаром».

«Локомотив» уступил со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир .

– Как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств?

– Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами.

Есть результат, он неприятный. Три мяча – это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи. Команде сказал, что нужно спокойно, без истерики, без негативных эмоций держать структуры игры, – сказал главный тренер « ».

Привозы Лантратова уничтожили «Локо». Кордоба забил, заработал пенальти и удалился