Галактионов про 0:3 с «Краснодаром»: «Ничто не предвещало беды, «Локомотив» был ближе к голу. Соперник лучше распорядился моментами, нужно проанализировать эти вещи»
Михаил Галактионов заявил, что не ожидал разгрома в матче с «Краснодаром».
«Локомотив» уступил со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир РПЛ.
– Как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств?
– Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами.
Есть результат, он неприятный. Три мяча – это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи. Команде сказал, что нужно спокойно, без истерики, без негативных эмоций держать структуры игры, – сказал главный тренер «Локомотива».
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Пока все вылизывают Батракову, именно Карпукас является ключевым звеном, которое может играть почти любого игрока центра поля - и в оттяжке, и ближе к опорной зоне, и классическую 8, и классическую 6, может сыграть вторым или основным ЦП, может подыграть любому партнеру там.
Я вот не понимаю почему он остался на скамейке. И это мы не говорим, что первые два гола тупо по чуши привез Лантратов, а схема Галактионова была построена так, чтобы отказаться от флангов, что вообще ахинея просто, потому Тикнизян и Самошников были выключены - первый ни в обороне, ни в атаке толку не давал, а второй треть игры, с чего-то, бегал в центре поля, а не на фланге.
Действительно, нужно проанализировать эти вещи.
Это когда за первые 15 минут владение мячом было 88 на 12?
Сегодня выиграл Лантратов!