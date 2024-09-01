Галактионов про 0:3 с «Краснодаром»: «Ничто не предвещало беды, «Локомотив» был ближе к голу. Соперник лучше распорядился моментами, нужно проанализировать эти вещи»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов заявил, что не ожидал разгрома в матче с «Краснодаром».

«Локомотив» уступил со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир РПЛ.

– Как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств?

– Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами.

Есть результат, он неприятный. Три мяча – это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи. Команде сказал, что нужно спокойно, без истерики, без негативных эмоций держать структуры игры, – сказал главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев
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Слишком неуместно выглядело недавнее бахвальское заявление Галактионова о сравнении с хищником, жертве и тд… Вообще смешно выглядят заявления, интервью физруков, которые ничего не выигрывали и наврядли выиграют….
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0-3 разгром,но чувства совершено противоречивые ,чувствовалось что команда играет ,хочет,получается ,за исключением первых 10 минут,не будем вешать нос,сегодня Краснодар сильнее,мои поздравления быкам!
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Чувак оставляет теневого лидера команды Карпукаса на скамейке, но на серьезных щщах говорит, что "ничто не предвещало беды"?

Пока все вылизывают Батракову, именно Карпукас является ключевым звеном, которое может играть почти любого игрока центра поля - и в оттяжке, и ближе к опорной зоне, и классическую 8, и классическую 6, может сыграть вторым или основным ЦП, может подыграть любому партнеру там.

Я вот не понимаю почему он остался на скамейке. И это мы не говорим, что первые два гола тупо по чуши привез Лантратов, а схема Галактионова была построена так, чтобы отказаться от флангов, что вообще ахинея просто, потому Тикнизян и Самошников были выключены - первый ни в обороне, ни в атаке толку не давал, а второй треть игры, с чего-то, бегал в центре поля, а не на фланге.

Действительно, нужно проанализировать эти вещи.
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>Были ближе к голу
Это когда за первые 15 минут владение мячом было 88 на 12?
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Битва физруков
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Если Тимофеев лучше Карпукаса готов и выходит в основе, то почему играет Лантратов, привезший с Ростовом? Что за новый идол
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Какой не предвещало?! Краснодар давил весь матч, даже когда забил, а вы только отбивались! Особенно первые 15 минут. А лантратов днище, взял и бросил мяч, да и с пенальти тоже вопрос к нему, если не умеет играть, то не надо давать ему пас. А ньямси и морозов, так они только и делают что выбивают в то время когда надо отдать пас ближнему и контролировать игру!
Сегодня выиграл Лантратов!
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