Мусаев о 3:0 с «Локо»: «Очень сложный матч. «Краснодар» 11 дней путешествует, это тяжело, но никто не жалуется и не плачет. Гордимся игроками»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Александр Черников Кайо Панталеао Мурад Мусаев Георгий Арутюнян Футбол

Мурад Мусаев доволен игрой «Краснодара» против «Локомотива» (3:0).

– Очень сложный матч. Начали хорошо, ребята были максимально заряжены. Потом упустили инициативу, но это было недолго. Вторым таймом мы довольны. «Локомотив» по праву один из лидеров чемпионата. Игра могла качнуться в одну или другую сторону.

Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Для нас это очень важно. Сейчас время отдохнуть – и дальше в бой с новыми силами.

– Сегодня вам противостояла яркая атака. Вы довольны игрой центральных защитников?

– Оборона – не только центральные защитники. Есть моменты, где можно сыграть лучше. Соперник очень опасный в быстрых атаках. Сыграли на ноль. Это хорошая работа.

– «Краснодару» нужно укрепление в центр защиты?

– У нас четыре защитника одного уровня. Еще есть Кайо и Арутюнян. Куда еще?

– У вас второй матч подряд играют одни и те же футболисты. Играют хорошо. Почему именно они?

– Я только сегодня утром принял решение по стандартам. Очень важна сыгранность. Важно отметить игроков, которые выходят на замену. Например, Черников, который вышел заряженным. Каждый должен выходить с таким настроением, – отметил главный тренер «Краснодара».

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32 комментария
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Мусаев всухую переиграл Галактионова (хотя тут на сайте, первого принято называть физруком, а второго превозносить)
В общем-то, Локо такого счета не заслуживал, во втором тайме даже бодренько так задвигались, были шансы матч переломить, но третий гол Кордобы, и все успокоилось… Да и в этом матче у хозяев никто особо не запомнился, не взял лидерство на себя, ну кроме Лантратова который сделал дубль, в чем раньше замечен не был 😉
+29
-6
+23
Красавцы! Пока московские клубы (ЦСКА, Динамо, Локо) которым все пели диферамбы проиграли "физруку" Мусаеву
+16
-4
+12
И по прежнему , только 2 команды еще не проигрывали - Краснодар и Зенит
+12
-1
+11
Ответ t1to
Мусаев всухую переиграл Галактионова (хотя тут на сайте, первого принято называть физруком, а второго превозносить) В общем-то, Локо такого счета не заслуживал, во втором тайме даже бодренько так задвигались, были шансы матч переломить, но третий гол Кордобы, и все успокоилось… Да и в этом матче у хозяев никто особо не запомнился, не взял лидерство на себя, ну кроме Лантратова который сделал дубль, в чем раньше замечен не был 😉
Физрук физрука, как говорится
+6
0
+6
Ответ t1to
Мусаев всухую переиграл Галактионова (хотя тут на сайте, первого принято называть физруком, а второго превозносить) В общем-то, Локо такого счета не заслуживал, во втором тайме даже бодренько так задвигались, были шансы матч переломить, но третий гол Кордобы, и все успокоилось… Да и в этом матче у хозяев никто особо не запомнился, не взял лидерство на себя, ну кроме Лантратова который сделал дубль, в чем раньше замечен не был 😉
Всухую Галактионова сегодня переиграл Лантратов ) эта победа точно не Мусаева
+14
-8
+6
>>второй матч подряд играют одни и те же футболисты. Играют хорошо. Почему именно они?

Это максимально тупой вопрос что мне доводилось слышал в принципе.

Ну ладно, может быть топ2 тупой вопрос после вопроса "Ты меня любишь?"
+6
0
+6
Мусаев физрук только потому что у него фамилия Мусаев. На самом деле это один самых талантливых и сильных тренеров рпл. Тактически грамотная и хорошо поставленная игра во всех линиях.
+12
-6
+6
Ответ Камбоджа Иванов
Мусаев: мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Кордоба: момент, где мне дали желтую – ошибка судьи, в прошлый раз меня дисквалифицировали на 3 игры
он ведь на дорогу пожаловался, да?
+3
0
+3
Ответ mg2000
Позор уже проигрывал
Ну если брать во внимание кубок , то ты прав
+4
-1
+3
Отличная игра Краснодара, 0:3 по делу без шансов 🔥
+6
-4
+2
Ответ NikolayL
Красавцы! Пока московские клубы (ЦСКА, Динамо, Локо) которым все пели диферамбы проиграли "физруку" Мусаеву
Краснодар порвал москву удачи вам пацаны.
+6
-4
+2
Когда ты выигрываешь - то смысл ныть?))
+1
0
+1
Ответ Никита Новосельцев
Всухую Галактионова сегодня переиграл Лантратов ) эта победа точно не Мусаева
А Лантратов не игрок Локо, или он так мимо проходил? Как Локо выигрывать собирался без забитых голов, или их тоже Лантратов должен был забить?
+3
-2
+1
Фанаты ивича где там?
+3
-2
+1
Отличная игра Краснодара, 0:3 по делу без шансов 🔥
+4
-3
+1
МО-ЛО-ДЦЫ)))
+1
-1
0
Ответ t1to
Мусаев всухую переиграл Галактионова (хотя тут на сайте, первого принято называть физруком, а второго превозносить) В общем-то, Локо такого счета не заслуживал, во втором тайме даже бодренько так задвигались, были шансы матч переломить, но третий гол Кордобы, и все успокоилось… Да и в этом матче у хозяев никто особо не запомнился, не взял лидерство на себя, ну кроме Лантратова который сделал дубль, в чем раньше замечен не был 😉
Всухую переиграл восемью загорелыми выходцами Армавира и Кропоткина десять железнодорожных паспортистов? Тренерская победа.......
+2
-2
0
– «Краснодару» нужно укрепление в центр защиты?
– У нас четыре защитника одного уровня. Еще есть Кайо и Арутюнян. Куда еще?

Не понял, о каких защитниках идет речь? Тормена, Диего Коста, а кто ещё? Или же крайних защей Мусаев тоже посчитал?
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Хороший результат для Краснодара.
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Ответ ika17.17@mail.ru
Лантратову занесите бабки за то что вам подарил голы
Пусть заявит, что ждёт
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Ответ ika17.17@mail.ru
Лантратову занесите бабки за то что вам подарил голы
Как можно так говорить об игроках родной команды? Бывает и так. Не он первый, не он последний.
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Ответ Die Bayern!
Отличная игра Краснодара, 0:3 по делу без шансов 🔥
По какому делу? Два гола чистейшее везение что Лантратов сегодня не с той ноги встал.
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Ответ Эндрю81
Самодур Галицкий поменял божественного Илича на физрука Мусаева. Уже не актуально? Или еще не актуально? Ау, диванные эксперты, что там сейчас на по физрукам актуально?
Ивич это чистейший физрук непонятно как со своим бей-беги оказался в Краснодаре.
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Ответ Эндрю81
Самодур Галицкий поменял божественного Илича на физрука Мусаева. Уже не актуально? Или еще не актуально? Ау, диванные эксперты, что там сейчас на по физрукам актуально?
Ивича
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