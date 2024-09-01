Мусаев о 3:0 с «Локо»: «Очень сложный матч. «Краснодар» 11 дней путешествует, это тяжело, но никто не жалуется и не плачет. Гордимся игроками»
Мурад Мусаев доволен игрой «Краснодара» против «Локомотива» (3:0).
– Очень сложный матч. Начали хорошо, ребята были максимально заряжены. Потом упустили инициативу, но это было недолго. Вторым таймом мы довольны. «Локомотив» по праву один из лидеров чемпионата. Игра могла качнуться в одну или другую сторону.
Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Для нас это очень важно. Сейчас время отдохнуть – и дальше в бой с новыми силами.
– Сегодня вам противостояла яркая атака. Вы довольны игрой центральных защитников?
– Оборона – не только центральные защитники. Есть моменты, где можно сыграть лучше. Соперник очень опасный в быстрых атаках. Сыграли на ноль. Это хорошая работа.
– «Краснодару» нужно укрепление в центр защиты?
– У нас четыре защитника одного уровня. Еще есть Кайо и Арутюнян. Куда еще?
– У вас второй матч подряд играют одни и те же футболисты. Играют хорошо. Почему именно они?
– Я только сегодня утром принял решение по стандартам. Очень важна сыгранность. Важно отметить игроков, которые выходят на замену. Например, Черников, который вышел заряженным. Каждый должен выходить с таким настроением, – отметил главный тренер «Краснодара».
В общем-то, Локо такого счета не заслуживал, во втором тайме даже бодренько так задвигались, были шансы матч переломить, но третий гол Кордобы, и все успокоилось… Да и в этом матче у хозяев никто особо не запомнился, не взял лидерство на себя, ну кроме Лантратова который сделал дубль, в чем раньше замечен не был 😉
Это максимально тупой вопрос что мне доводилось слышал в принципе.
Ну ладно, может быть топ2 тупой вопрос после вопроса "Ты меня любишь?"
– У нас четыре защитника одного уровня. Еще есть Кайо и Арутюнян. Куда еще?
Не понял, о каких защитниках идет речь? Тормена, Диего Коста, а кто ещё? Или же крайних защей Мусаев тоже посчитал?