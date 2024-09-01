Мусаев о 3:0 с «Локо»: «Очень сложный матч. «Краснодар» 11 дней путешествует, это тяжело, но никто не жалуется и не плачет. Гордимся игроками»

Мурад Мусаев доволен игрой «Краснодара» против «Локомотива» (3:0).

– Очень сложный матч. Начали хорошо, ребята были максимально заряжены. Потом упустили инициативу, но это было недолго. Вторым таймом мы довольны. « » по праву один из лидеров чемпионата. Игра могла качнуться в одну или другую сторону.

Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Для нас это очень важно. Сейчас время отдохнуть – и дальше в бой с новыми силами.

– Сегодня вам противостояла яркая атака. Вы довольны игрой центральных защитников?

– Оборона – не только центральные защитники. Есть моменты, где можно сыграть лучше. Соперник очень опасный в быстрых атаках. Сыграли на ноль. Это хорошая работа.

– « » нужно укрепление в центр защиты?

– У нас четыре защитника одного уровня. Еще есть и . Куда еще?

– У вас второй матч подряд играют одни и те же футболисты. Играют хорошо. Почему именно они?

– Я только сегодня утром принял решение по стандартам. Очень важна сыгранность. Важно отметить игроков, которые выходят на замену. Например, , который вышел заряженным. Каждый должен выходить с таким настроением, – отметил главный тренер «Краснодара».