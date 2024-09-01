Каземиро получил 1 из 10 за игру с «Ливерпулем» от MEN. В «МЮ» ни у кого нет больше 5 баллов

Каземиро признан худшим в составе «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ливерпулем».

Ошибки полузащитника привели к двум голам в ворота манкунианцев в 1-м тайме матча 3-го тура . Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу «красных».

Manchester Evening News оценивает выступление бразильца, замененного в перерыве, на единицу. По 3 балла из 10 получили , и , а также главный тренер тен Хаг.

Ни у кого в команде нет оценки выше пяти: Андре Онана, Амад Диалло, Харри Магуайр и Кристиан Эриксен получили 5 баллов, Нуссаир Мазрауи, Маттейс де Лигт, Диогу Далот, Алехандро Гарначо, Маркус Рэшфорд, Джошуа Зиркзе и Тоби Коллиер – 4.

Ужасные ляпы Каземиро – и «МЮ» влетает «Ливерпулю» (0:3)