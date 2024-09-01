Каземиро получил 1 из 10 за игру с «Ливерпулем» от MEN. В «МЮ» ни у кого нет больше 5 баллов

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Кристиан Эриксен Харри Магуайр Каземиро Бруну Фернандеш Андре Онана Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Диогу Далот Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Лисандро Мартинес Джошуа Зиркзе Амад Диалло Алехандро Гарначо Кобби Майну Тоби Коллиер Футбол

Каземиро признан худшим в составе «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ливерпулем».

Ошибки полузащитника привели к двум голам в ворота манкунианцев в 1-м тайме матча 3-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу «красных».

Manchester Evening News оценивает выступление бразильца, замененного в перерыве, на единицу. По 3 балла из 10 получили Бруну Фернандеш, Кобби Майну и Лисандро Мартинес, а также главный тренер Эрик тен Хаг.

Ни у кого в команде нет оценки выше пяти: Андре Онана, Амад Диалло, Харри Магуайр и Кристиан Эриксен получили 5 баллов, Нуссаир Мазрауи, Маттейс де Лигт, Диогу Далот, Алехандро Гарначо, Маркус Рэшфорд, Джошуа Зиркзе и Тоби Коллиер – 4.

Ужасные ляпы Каземиро – и «МЮ» влетает «Ливерпулю» (0:3)

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10 комментариев
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7хаг на 3 балла больше получил чем должен
+9
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+6
тут только один человек виноват, но он будет и дальше втирать про 2 кубка, которые никак не отражают отсутствия игры на третий год его работы
+2
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Посадили легенду на кол
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А тен Хагу за что три балла?
0
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Ответ Старик Стариканов
7хаг на 3 балла больше получил чем должен
Я бы сказал на 4
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