Каземиро получил 1 из 10 за игру с «Ливерпулем» от MEN. В «МЮ» ни у кого нет больше 5 баллов
Каземиро признан худшим в составе «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ливерпулем».
Ошибки полузащитника привели к двум голам в ворота манкунианцев в 1-м тайме матча 3-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу «красных».
Manchester Evening News оценивает выступление бразильца, замененного в перерыве, на единицу. По 3 балла из 10 получили Бруну Фернандеш, Кобби Майну и Лисандро Мартинес, а также главный тренер Эрик тен Хаг.
Ни у кого в команде нет оценки выше пяти: Андре Онана, Амад Диалло, Харри Магуайр и Кристиан Эриксен получили 5 баллов, Нуссаир Мазрауи, Маттейс де Лигт, Диогу Далот, Алехандро Гарначо, Маркус Рэшфорд, Джошуа Зиркзе и Тоби Коллиер – 4.