Тен Хаг о 0:3 с «Ливерпулем»: «По xG «МЮ» не должен был столько пропустить. Не думаю, что ситуация прошлого года повторяется – мы будем бороться за трофеи в конце сезона»

Эрик тен Хаг отметил прогресс «МЮ» по сравнению с прошлым сезоном.

В матче 3-го тура « » разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:3).

– Вам не кажется, что ситуация прошлого сезона повторяется?

– Не думаю, что вы правы. Как вы видите, по xG пропущенных голов мы не должны были пропустить так много. Не думаю, что ситуация повторяется.

Иногда игра была открытой, и мы рисковали. Но я не хочу говорить об этом после поражения от « » со счетом 0:3. «Ливерпуль» – молодцы, нам стоит признать это.

Впереди еще много игр, и я знаю, где мы будем в конце сезона. Мы будем бороться за трофеи, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

xG «МЮ» – 1,4, «Ливерпуля – 1,7. Команда тен Хага проиграла 0:3