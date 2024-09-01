Тен Хаг о 0:3 с «Ливерпулем»: «По xG «МЮ» не должен был столько пропустить. Не думаю, что ситуация прошлого года повторяется – мы будем бороться за трофеи в конце сезона»
Эрик тен Хаг отметил прогресс «МЮ» по сравнению с прошлым сезоном.
В матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:3).
– Вам не кажется, что ситуация прошлого сезона повторяется?
– Не думаю, что вы правы. Как вы видите, по xG пропущенных голов мы не должны были пропустить так много. Не думаю, что ситуация повторяется.
Иногда игра была открытой, и мы рисковали. Но я не хочу говорить об этом после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:3. «Ливерпуль» – молодцы, нам стоит признать это.
Впереди еще много игр, и я знаю, где мы будем в конце сезона. Мы будем бороться за трофеи, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
xG «МЮ» – 1,4, «Ливерпуля – 1,7. Команда тен Хага проиграла 0:3
После Роналду - 0:3
Чем не прогресс?
3Хаг+7Хаг=Хаг×(3+7)=Хаг×10 =10Хаг
Садись, 2ка
Минус 6 в чемпионате. Еврочашку вы не зацепите с такой игрой. Т.е. уже минус 2 потенциальных трофея. Большие у него надежды опять на кубок англии или кубок лиги, так это топтание на месте, никакого прогресса.
А если так, может сразу стоит его уволить?)) А руководство МЮ??? Целый год сэкономим)
После 3 туров уже ясно как день, что весь сезон пошел уже по звизде.
владельцы будут требовать, а через чемп не получится