Тен Хаг о 0:3 с «Ливерпулем»: «По xG «МЮ» не должен был столько пропустить. Не думаю, что ситуация прошлого года повторяется – мы будем бороться за трофеи в конце сезона»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил прогресс «МЮ» по сравнению с прошлым сезоном.

В матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:3).

– Вам не кажется, что ситуация прошлого сезона повторяется?

– Не думаю, что вы правы. Как вы видите, по xG пропущенных голов мы не должны были пропустить так много. Не думаю, что ситуация повторяется.

Иногда игра была открытой, и мы рисковали. Но я не хочу говорить об этом после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:3. «Ливерпуль» – молодцы, нам стоит признать это.

Впереди еще много игр, и я знаю, где мы будем в конце сезона. Мы будем бороться за трофеи, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

xG «МЮ» – 1,4, «Ливерпуля – 1,7. Команда тен Хага проиграла 0:3

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70 комментариев
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Какой же он инфоцыган, боже мой. XG он вспомнил. Циферки удобные. А в прошлом сезоне когда били антирекорды по допущенным ударам по своим воротам, то циферки были неудобные и говорил что всё это фигня.
+110
-3
+107
Я хочу купить его курсы, мне для работы порой очень надо
+74
-1
+73
Как же он оправдывается. Настоящий политик
+39
-2
+37
Ответ Evgen_Hazard
Я хочу купить его курсы, мне для работы порой очень надо
Там, где аяз и блиновская учились, тен хаг преподавал
+35
0
+35
По XG тебя должны были уволить еще в прошлом сезоне, перед Новым годом, как только ты занял последнее место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копеегагеном.
+28
0
+28
При Роналду - 0:5

После Роналду - 0:3

Чем не прогресс?
+30
-5
+25
Ответ Евгений Сидоров
Какой же он инфоцыган, боже мой. XG он вспомнил. Циферки удобные. А в прошлом сезоне когда били антирекорды по допущенным ударам по своим воротам, то циферки были неудобные и говорил что всё это фигня.
Да да) умудрялся с нулем ударов в створ ворот отскакивать)
+25
-1
+24
такое ощущение было, что это Слот тренирует уже три года Ливерпуль, а Тен Хаг только с самолёта сразу на матч приехал
+21
0
+21
Тен Хаг опять нацелился на кубок газировки. Ковентри приготовиться
+23
-5
+18
А потом пришёл домой, смыл краску с лица, снял парик, мягкий красный нос и лёг спать.
+18
0
+18
Ответ Alex1104
"... бороться за трофеи по xG"
Бороться за трофеи по ХаGу.. )
+12
0
+12
"... бороться за трофеи по xG"
+11
0
+11
Ответ Max Maximus
При Роналду - 0:5 После Роналду - 0:3 Чем не прогресс?
после роналду 0:7
+9
-1
+8
Зачем мы выиграли КА?! Думаю все болелы были готовы им пожертвовать, лишь бы этот балабол свалил!!!
+8
0
+8
3Хаг+7Хаг=10Хаг)
+8
-1
+7
Ответ Evgen_Hazard
Я хочу купить его курсы, мне для работы порой очень надо
Работаете с водой?
+7
0
+7
Ответ Евгений Сидоров
Какой же он инфоцыган, боже мой. XG он вспомнил. Циферки удобные. А в прошлом сезоне когда били антирекорды по допущенным ударам по своим воротам, то циферки были неудобные и говорил что всё это фигня.
Интервью на патриках брали
+5
0
+5
Не думаю , что ситуация прошлого года повторится - сказал ТенХаг и смачно затянулся только что полученной качественной голландской травкой.
+4
0
+4
Если бы Салах и Собослаи не пижонили, то ещё бы парочку пустили)
+5
-1
+4
когда то САФ показывал на часы и команда выдавала «Ферги тайм»…этот показывает хG и говорит, что борется за трофеи… 🤬🤬🤬
+4
0
+4
Ответ Mr@k
3Хаг+7Хаг=10Хаг)
Нужно показывать полное решение :
3Хаг+7Хаг=Хаг×(3+7)=Хаг×10 =10Хаг
Садись, 2ка
+4
-1
+3
Ответ qy8n7yk9pd
Зачем мы выиграли КА?! Думаю все болелы были готовы им пожертвовать, лишь бы этот балабол свалил!!!
Именно после КА,вдруг многие переобулись и начали надеятся что попрет,это было смешно,по одному выиграному матчу списали все неудачи в сезоне и стали хвалить его)
+3
0
+3
Тен хаг при победах:" да не смотрите и не верите xG,он не показывает реальной картины на поле пости никогда". Тен хаг помле проигранного в полный ноль матча и матчей :" посмотрите на xG, мы должны по нему были выигрывать легко" )))) вот так и живём в мире манипуляций
+2
0
+2
Ответ qy8n7yk9pd
Зачем мы выиграли КА?! Думаю все болелы были готовы им пожертвовать, лишь бы этот балабол свалил!!!
А я сразу говорил что еще тот кубок аукнется, реально такое впечатление что Пеп специально нагадил 🤣
+2
0
+2
Тен Хаг и Мареска — два лысых шарлатана с алиэкспресс
+2
0
+2
"и я знаю, где мы будем в конце сезона" - да я в общем тоже уже догадываюсь. Надеюсь этот адепт xG не задержится дольше декабря...
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аферист на доверии
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По логике Тен Хаг не должен тренировать МЮ, причём давно
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Воды больше чем в воде.

Минус 6 в чемпионате. Еврочашку вы не зацепите с такой игрой. Т.е. уже минус 2 потенциальных трофея. Большие у него надежды опять на кубок англии или кубок лиги, так это топтание на месте, никакого прогресса.

А если так, может сразу стоит его уволить?)) А руководство МЮ??? Целый год сэкономим)

После 3 туров уже ясно как день, что весь сезон пошел уже по звизде.
+2
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+2
Ответ Давид Agabekyan
Тен Хаг опять нацелился на кубок газировки. Ковентри приготовиться
придется ЛЕ выигрывать - надо же как-то в ЛЧ попасть.
владельцы будут требовать, а через чемп не получится
+3
-1
+2
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