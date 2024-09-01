Карпин о 4:1 с «Факелом»: «Ростов» медленно двигал мяч и думал в первые 20 минут. Пенальти непонятный, для меня точно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Факел Матч ТВ Даниил Одоевский Футбол

Валерий Карпин высказался о разгроме «Факела» (4:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

– Была ли необходимость проводить беседу с футболистами из‑за возможной недооценки соперника перед матчем?

– Нет. Если бы до этого обыграли «Рубин» и «Локомотив», то возможно. В нынешних условиях – нет.

– Первые двадцать минут были не особо активны. Присматривались к сопернику?

– Медленно двигали мяч и думали. Было много пауз со стороны «Факела».

– Не было тревоги, когда стал счет 2:1? Гол «Факела» не вытекал из логики игры.

– Не успели даже появиться. Непонятный пенальти. Для меня точно – ВАР смотрит, не смотрит. Быстро забили и не успели даже напрячься.

– Можно ли сказать, что Одоевский хорошо сыграл?

– Можно. Если бы еще пенальти взял... Моментов много не помню, но сыграл уверенно, – сказал главный тренер «Ростова».

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7 комментариев
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Ответ Eugene88
Этот человек вообще может не ныть?) Когда ростов забивал половину всех голов с левых пенок после нырков комличенко, все ему понятно было😂
победителей не судят 😁
+4
0
+4
Ответ Eugene88
Этот человек вообще может не ныть?) Когда ростов забивал половину всех голов с левых пенок после нырков комличенко, все ему понятно было😂
Задавал этот вопрос не раз и не два, но ни разу ответа не получил, может ты ответишь. Сможешь назвать хоть один пенальти, поставленный в сезоне 22-23 на Комличенко, который был назначен за нарушение правил, которого (нарушения) на самом деле не было? Вопрос не слишком сложный для тебя?
+3
0
+3
Ответ Eugene88
Этот человек вообще может не ныть?) Когда ростов забивал половину всех голов с левых пенок после нырков комличенко, все ему понятно было😂
Про то, где именно ты смог увидеть нытьё, даже не спрашиваю.
+2
0
+2
Ответ Eugene88
Этот человек вообще может не ныть?) Когда ростов забивал половину всех голов с левых пенок после нырков комличенко, все ему понятно было😂
🤡, ноешь тут только ты
0
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Ответ Eugene88
Этот человек вообще может не ныть?) Когда ростов забивал половину всех голов с левых пенок после нырков комличенко, все ему понятно было😂
Спартач ноет
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про то, где именно ты смог увидеть нытьё, даже не спрашиваю.
Да это Спартач. Видно ноют что мы над ними любим поиздеваться ещё с 90-х))
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