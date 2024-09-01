Карпин о 4:1 с «Факелом»: «Ростов» медленно двигал мяч и думал в первые 20 минут. Пенальти непонятный, для меня точно»

Валерий Карпин высказался о разгроме «Факела» (4:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

– Была ли необходимость проводить беседу с футболистами из‑за возможной недооценки соперника перед матчем?

– Нет. Если бы до этого обыграли «Рубин» и «Локомотив», то возможно. В нынешних условиях – нет.

– Первые двадцать минут были не особо активны. Присматривались к сопернику?

– Медленно двигали мяч и думали. Было много пауз со стороны «Факела».

– Не было тревоги, когда стал счет 2:1? Гол « » не вытекал из логики игры.

– Не успели даже появиться. Непонятный пенальти. Для меня точно – ВАР смотрит, не смотрит. Быстро забили и не успели даже напрячься.

– Можно ли сказать, что хорошо сыграл?

– Можно. Если бы еще пенальти взял... Моментов много не помню, но сыграл уверенно, – сказал главный тренер « ».