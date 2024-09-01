Карпин о 4:1 с «Факелом»: «Ростов» медленно двигал мяч и думал в первые 20 минут. Пенальти непонятный, для меня точно»
Валерий Карпин высказался о разгроме «Факела» (4:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
– Была ли необходимость проводить беседу с футболистами из‑за возможной недооценки соперника перед матчем?
– Нет. Если бы до этого обыграли «Рубин» и «Локомотив», то возможно. В нынешних условиях – нет.
– Первые двадцать минут были не особо активны. Присматривались к сопернику?
– Медленно двигали мяч и думали. Было много пауз со стороны «Факела».
– Не было тревоги, когда стал счет 2:1? Гол «Факела» не вытекал из логики игры.
– Не успели даже появиться. Непонятный пенальти. Для меня точно – ВАР смотрит, не смотрит. Быстро забили и не успели даже напрячься.
– Можно ли сказать, что Одоевский хорошо сыграл?
– Можно. Если бы еще пенальти взял... Моментов много не помню, но сыграл уверенно, – сказал главный тренер «Ростова».