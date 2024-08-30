«Хочу Карпину поклониться в ноги за то, что он делает для российского футбола. Посмотрите, сколько молодежи играет в «Ростове» и как он выстраивает работу в сборной». Наумов о тренере

Николай Наумов высоко оценивает заслуги Валерия Карпина перед футболом России.

«Мне нравится вектор развития « » и «Локомотива». Я хочу поклониться в ноги Валерию Георгиевичу Карпину за то, что он делает для российского футбола. Посмотрите, сколько молодежи у него играет в «Ростове» и как он выстраивает работу в сборной России.

Я был на товарищеском матче с , где специально ходил на тренировки и очень внимательно смотрел на футболистов в гостинице. Карпину удается делать строгое расписание с домашней атмосферой. Поэтому все ребята это чувствуют.

из « » мог сказать: «Зачем мне ехать в сборную?» Но он с удовольствием едет, потому что встретится с друзьями и поднимет всем настроение», – отметил бывший президент « ».