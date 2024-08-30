«Хочу Карпину поклониться в ноги за то, что он делает для российского футбола. Посмотрите, сколько молодежи играет в «Ростове» и как он выстраивает работу в сборной». Наумов о тренере

Теги Локомотив ПСЖ Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу Николай Наумов Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Николай Наумов высоко оценивает заслуги Валерия Карпина перед футболом России.

«Мне нравится вектор развития «Ростова» и «Локомотива». Я хочу поклониться в ноги Валерию Георгиевичу Карпину за то, что он делает для российского футбола. Посмотрите, сколько молодежи у него играет в «Ростове» и как он выстраивает работу в сборной России.

Я был на товарищеском матче с Кыргызстаном, где специально ходил на тренировки и очень внимательно смотрел на футболистов в гостинице. Карпину удается делать строгое расписание с домашней атмосферой. Поэтому все ребята это чувствуют.

Сафонов из «ПСЖ» мог сказать: «Зачем мне ехать в сборную?» Но он с удовольствием едет, потому что встретится с друзьями и поднимет всем настроение», – отметил бывший президент «Локомотива».

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18 комментариев
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Карпин и Галактионов большие молодцы, я считаю. ) Оба. )
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Меньше говори, больше кланяйся
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Сколько молодежи ? У локо их больше
Галактионов по лучше Карпина
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Тогда и Галактионову поклонись)
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Ответ belwrestler
Кроме Щетинина и Ланговича, кто там у Ростова молодой? Миронов на лавке, Тугарев с Поярковым вообще пропали.ЦЗ там вроде молодой какой-то был - так с приходом африканца - и тот присел. Как же "заштамповано" мыслят все футбольные функционеры.
Миронов на лавке? Может бред не писать, если вообще не в теме?
+5
-2
+3
Ответ belwrestler
Кроме Щетинина и Ланговича, кто там у Ростова молодой? Миронов на лавке, Тугарев с Поярковым вообще пропали.ЦЗ там вроде молодой какой-то был - так с приходом африканца - и тот присел. Как же "заштамповано" мыслят все футбольные функционеры.
Проспишься,снова посчитай
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+3
Ответ belwrestler
Кроме Щетинина и Ланговича, кто там у Ростова молодой? Миронов на лавке, Тугарев с Поярковым вообще пропали.ЦЗ там вроде молодой какой-то был - так с приходом африканца - и тот присел. Как же "заштамповано" мыслят все футбольные функционеры.
Щетинин в полузащите, Вахания, Лангович на краях в основе. Мелехин ЦЗ, всего 20лет, еще займет свое место в основе. Глебова он так же раскрыл. Миронов травмирован. Имран Азнауров и Герман Игнатов регулярно выходят либо в старте либо на замене.
Еще очень многих пробовал, но они не подошли, Сухомлинов, Поярков и многие другие.
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+2
Кроме Щетинина и Ланговича, кто там у Ростова молодой? Миронов на лавке, Тугарев с Поярковым вообще пропали.ЦЗ там вроде молодой какой-то был - так с приходом африканца - и тот присел. Как же "заштамповано" мыслят все футбольные функционеры.
+6
-5
+1
Ответ belwrestler
Кроме Щетинина и Ланговича, кто там у Ростова молодой? Миронов на лавке, Тугарев с Поярковым вообще пропали.ЦЗ там вроде молодой какой-то был - так с приходом африканца - и тот присел. Как же "заштамповано" мыслят все футбольные функционеры.
Мелехин,Азнауров,Вахания,также привлекал Игнатова,Семенчук ,ну да ты таких незнаешь ,меньше в телефоне сиди,больше будешь знать
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Ответ belwrestler
Кроме Щетинина и Ланговича, кто там у Ростова молодой? Миронов на лавке, Тугарев с Поярковым вообще пропали.ЦЗ там вроде молодой какой-то был - так с приходом африканца - и тот присел. Как же "заштамповано" мыслят все футбольные функционеры.
Голенков, Вахания, Глебов, Осипенко были ноунеймами. Кто они сейчас? Правильно, стартовые игроки Ростова. Это которые сейчас играют. Кого то Ростов уже продал за немалые деньги
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А про личку чего все молчат? Чех тоже молодец. Даёт проявить себя молодёжи
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Ответ Ростовский
Молодёжь Ростова это не заслуга Карпина, а заслуга президента Ростова Арташеса. Он выстроил классную академию и переманивает лучших молодых из академии по всей стране.
Переев, ты уникум, аплодирую стоя!! В Локо же Галактионов лично тренирует не только основу, но и молодёжку.
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Ответ Dinamik1
Это он так тролит или с дуба рухнул?
Конечно тролит таких как ты ,не буду писать как кто ,а то администратор обидеться и заблокирует
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Ответ Дмитрий Раткович
Чушь какую-то несусветную сморозил.Играет пару молодых да и тем по 22-23 года.
🤡🤡
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