«Хочу Карпину поклониться в ноги за то, что он делает для российского футбола. Посмотрите, сколько молодежи играет в «Ростове» и как он выстраивает работу в сборной». Наумов о тренере
Николай Наумов высоко оценивает заслуги Валерия Карпина перед футболом России.
«Мне нравится вектор развития «Ростова» и «Локомотива». Я хочу поклониться в ноги Валерию Георгиевичу Карпину за то, что он делает для российского футбола. Посмотрите, сколько молодежи у него играет в «Ростове» и как он выстраивает работу в сборной России.
Я был на товарищеском матче с Кыргызстаном, где специально ходил на тренировки и очень внимательно смотрел на футболистов в гостинице. Карпину удается делать строгое расписание с домашней атмосферой. Поэтому все ребята это чувствуют.
Сафонов из «ПСЖ» мог сказать: «Зачем мне ехать в сборную?» Но он с удовольствием едет, потому что встретится с друзьями и поднимет всем настроение», – отметил бывший президент «Локомотива».
Галактионов по лучше Карпина
Еще очень многих пробовал, но они не подошли, Сухомлинов, Поярков и многие другие.