Соболев начнет работать в общей группе «Зенита» 4 сентября. Новичок полетит в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом» («СЭ»)
Александр Соболев приступит к работе в общей группе «Зенита» на следующей неделе.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что форвард пока занимается на базе в Удельном парке по индивидуальной программе, но уже в среду начнет работать с командой.
4 сентября должен вернуться в общую группу и Максим Глушенков. На товарищеский матч с «Кайратом» полузащитник, скорее всего, не полетит, в отличие от Соболева. Игра пройдет в Казахстане 8 сентября.
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Очень не вовремя травму получил. Только игра пошла, начал обновлять рекорды и такое на ровном месте.
Ничего, злее будет :)
Кто проживает на дне океана?
Где и освоил нырять филигранно.
Балел всех взбесил, пловец окаянный
Кто ж это??
: ~ Сашка!! Афалин без изъяна.