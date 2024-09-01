Соболев начнет работать в общей группе «Зенита» 4 сентября. Новичок полетит в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом» («СЭ»)

Александр Соболев приступит к работе в общей группе «Зенита» на следующей неделе.

« » сообщает, что форвард пока занимается на базе в Удельном парке по индивидуальной программе, но уже в среду начнет работать с командой.

4 сентября должен вернуться в общую группу и . На товарищеский матч с « » полузащитник, скорее всего, не полетит, в отличие от Соболева. Игра пройдет в Казахстане 8 сентября.

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