Соболев начнет работать в общей группе «Зенита» 4 сентября. Новичок полетит в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом» («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Кайрат Александр Соболев Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Александр Соболев приступит к работе в общей группе «Зенита» на следующей неделе.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что форвард пока занимается на базе в Удельном парке по индивидуальной программе, но уже в среду начнет работать с командой.

4 сентября должен вернуться в общую группу и Максим Глушенков. На товарищеский матч с «Кайратом» полузащитник, скорее всего, не полетит, в отличие от Соболева. Игра пройдет в Казахстане 8 сентября.

«Выдумки жалких ничтожных людишек. С такими в чистом поле срать не сяду». Реакция Медведева на инсайд про Соболева

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Занимается по индивидуальной программе в пруду на базе в Удельном парке!
+18
-1
+17
Соболев : 3 сентября я календарь переверну и начну работать в общей группе
+9
-2
+7
Ответ леннорыч-абрамович
Не припомню больше таких неприятных футболистов в нашем чемпионате.
Осетинский нюхач, которому рисовали травмы, чтобы его не спалили, как Еременко? Вернблум?
+3
-1
+2
Шлем лучи здоровья Максиму!

Очень не вовремя травму получил. Только игра пошла, начал обновлять рекорды и такое на ровном месте.

Ничего, злее будет :)
+1
0
+1
Он может что-то заподозрить и не полететь в Казахстан
0
0
0
Учитывая как начал Гонду, единственная работая, что светит дельфину - уборка на базе.
+1
-1
0
Загадка:

Кто проживает на дне океана?
Где и освоил нырять филигранно.
Балел всех взбесил, пловец окаянный
Кто ж это??
: ~ Сашка!! Афалин без изъяна.
+1
-1
0
Получается, что купили для товарищеских матчей.
0
0
0
Ответ Трент Резнор
Учитывая как начал Гонду, единственная работая, что светит дельфину - уборка на базе.
Так Соболева не касается Гонду, ибо аргентос будет в подыгрыше, а вот один колумбийский кандидат, который запорол 3 момента...
0
0
0
Ответ леннорыч-абрамович
Не припомню больше таких неприятных футболистов в нашем чемпионате.
Промес.
+2
-2
0
Ответ Виктор
Промес.
Спартаковец Аяз Гулиев, избивший пешехода за то, что тот просто шел по пешеходному переходу и не уступил дорогу спартаковскому "мачо" на автомобиле.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий