Прервалась победная серия «Локомотива» из 7 матчей. Поражений не было с 27 июля

«Локомотив» прервал победную серию из 7 матчей.

В 7-м туре Мир команда проиграла « » со счетом 0:3.

До сегодняшнего матча « » не проигрывал более месяца, одержав 7 побед подряд в чемпионате и Фонбет Кубке России. Последнее поражение железнодорожники потерпели 27 июля от « » (1:3).