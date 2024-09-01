Прервалась победная серия «Локомотива» из 7 матчей. Поражений не было с 27 июля
«Локомотив» прервал победную серию из 7 матчей.
В 7-м туре Мир РПЛ команда Михаила Галактионова проиграла «Краснодару» со счетом 0:3.
До сегодняшнего матча «Локомотив» не проигрывал более месяца, одержав 7 побед подряд в чемпионате и Фонбет Кубке России. Последнее поражение железнодорожники потерпели 27 июля от «Динамо» (1:3).
Гол Морозова был четкий, с передачи Батракова, жаль отменили. В самой концовке гол престижа хотели забить, но всё таки не зашло.
Вобщем, ладно, ничего.
Идем дальше ! 🚂
От Морозова снова как от стоячего убегают...
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
А до этого была статья про Глушенкова, и тоже сработала.
Вот что отличает более опытные команды. Там где Зенит (с 27-летними Венделом, Клаудиньо и тд) не упустит матч, выгрызет. Там молодые ребята из Локо - ошибутся и упустят. Там где опытный Краснодар со Сперцяном, Кордоба и ко - не упустит свое тоже. Локо не хватает опыта, по крайней мере этому составу, очень молодые ребята