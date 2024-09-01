Прервалась победная серия «Локомотива» из 7 матчей. Поражений не было с 27 июля

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» прервал победную серию из 7 матчей.

В 7-м туре Мир РПЛ команда Михаила Галактионова проиграла «Краснодару» со счетом 0:3.

До сегодняшнего матча «Локомотив» не проигрывал более месяца, одержав 7 побед подряд в чемпионате и Фонбет Кубке России. Последнее поражение железнодорожники потерпели 27 июля от «Динамо» (1:3).

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32 комментария
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Ну что ж, и такое случается. Смотрелись в целом не плохо, до поры до времени, но окончательно поплыли и рассыпались после 3 гола, увы. Худший матч Лантратова, безусловно, за все время в команде. Бывает...
Гол Морозова был четкий, с передачи Батракова, жаль отменили. В самой концовке гол престижа хотели забить, но всё таки не зашло.
Вобщем, ладно, ничего.
Идем дальше ! 🚂
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+16
Матч, в котором ничего не получилось + 2 нелепых привоза от Ильи. Сделать выводы и двигаться дальше, катастрофы не случилось. Так бывает.
+10
-2
+8
Ответ 45parallel
Воспитанники Краснодара в этот раз сильнее
из Латинской Америки
+7
-1
+6
Ответ Женя Григорьев
из Латинской Америки
Воспитанники Копы
+4
0
+4
Воспитанники Краснодара в этот раз сильнее
+6
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Соболев вернул Зенит на первое место в чемпионате всего за два дня)))
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И голевая серия из 23-х матчей подряд в чемпионате прервалась. Это был не наш день, едем дальше.
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Как же сегодня взбесили судьи со своими офсайдами... Надо их штрафануть за такое кросом на 10км с полной выкладкой. Согласен с Кордобой, когда высказывал претензии перед первой ЖК.
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Ну вот, а вы говорите. Матч полностью повторил то, что мы видели в АПЛ сегодня - хозяева пропускают 2 с ошибок, а потом получают третий.
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Да, это матч из разряда, когда мяч не идёт в ворота.Привозы и в упор в створ попасть не получается.Бывает,едем дальше.
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Спасибо Локо, играли очень хорошо. Играли в футбол. Давайте ребята дальше также, и всё у нас получится!!!
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Илья в этом году что-то размяк. То в ближний несколько голов пустил, то вообще как сегодня учудил. Если дадут шанс Митрюшкину, то не удивлюсь. Хотя с другой стороны много раз говорилось, что вратарям крайне необходимо доверие. ТШ виднее и им же принимать решение. А игрой в целом доволен, игрой в атаке.
От Морозова снова как от стоячего убегают...
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Спасибо Локо, играли очень хорошо. Играли в футбол. Давайте ребята дальше также, и всё у нас получится!!!
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Ответ АланСмити
10 пропущенных за 7 туров о команде говорит намного больше, чем позиция на данный момент. И все-таки нужно хотя бы по одному квалифицированному иностранцу в каждой линии, играть только российскими игроками и быть первыми почти нереально.
так топовый же воротчик
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Ответ Женя Григорьев
из Латинской Америки
Сборная Пакокабана
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Ответ Чётко_как_чечётка
Как же сегодня взбесили судьи со своими офсайдами... Надо их штрафануть за такое кросом на 10км с полной выкладкой. Согласен с Кордобой, когда высказывал претензии перед первой ЖК.
Факт, спокойно смотрят, как игроки делают зазря рывки по 40 метров, плюс потеря времени.
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Закономерный итог, фарт Локомотива закончился, начинается движение вниз.
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Краснодар поставил на место Локомотив.
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Жаль, конечно
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Это Фиаско(
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Умеет спортс сглазить) https://www.sports.ru/football/blogs/3263074.html
А до этого была статья про Глушенкова, и тоже сработала.
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Ребята, все по делу - с ЦСКА они отскочили. Сегодня наоборот. Очень молодая и симпатичная команда, играет в хороший футбол. Но какой опыт? Как бороться за чемпионство? Будь у них Глушенков, Миранчук, проведи усиление в ТО - тогда да. А так, все по факту. Где-то отскочили(ЦСКА), а где-то налажали и сами упустили матч, как сегодня. И это ни первый раз и не последний, ведь тренер тоже молод (очень уважительно отношусь к Галактионову и считаю одним из лучших русских тренеров, но обычно молодым командам лучше заходит опытный тренер, по крайней мере если говорить про чемпионские амбиции)
Вот что отличает более опытные команды. Там где Зенит (с 27-летними Венделом, Клаудиньо и тд) не упустит матч, выгрызет. Там молодые ребята из Локо - ошибутся и упустят. Там где опытный Краснодар со Сперцяном, Кордоба и ко - не упустит свое тоже. Локо не хватает опыта, по крайней мере этому составу, очень молодые ребята
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10 пропущенных за 7 туров о команде говорит намного больше, чем позиция на данный момент. И все-таки нужно хотя бы по одному квалифицированному иностранцу в каждой линии, играть только российскими игроками и быть первыми почти нереально.
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Симпатичный Локомотив! Жаль немного сегодня команду… не заслужили такого поражения!
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