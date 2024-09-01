Каземиро заменен в перерыве после двух результативных ошибок в игре с «Ливерпулем». 20-летний Коллиер дебютировал в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Каземиро Эрик тен Хаг Тоби Коллиер Футбол

Эрик тен Хаг заменил Каземиро в перерыве игры с «Ливерпулем».

Хавбек совершил две результативные ошибки в первом тайме матча 3-го тура АПЛ. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил выпустить вместо бразильца другого футболиста.

На поле вышел 20-летний Тоби Коллиер. Для него это дебют в Премьер-лиге. В матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» полузащитник тоже выходил на замену.

Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца

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20 комментариев
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Сейчас все скажут что Каземиро дно и правильно его заменили, но во втором тайме получат еще штуки 3 тк такой прессинг если Каз не вывез, то юнец тем более...
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Остаётся только отдать должное Пересу. Смог скинуть Варана и Казе за хорошие бабки, а они за пару сезонов превратились в кучу хлама.
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Во. Всём. Виноват. Криштиану. Роналду.
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+10
Ответ Александр Половинкин
Сейчас все скажут что Каземиро дно и правильно его заменили, но во втором тайме получат еще штуки 3 тк такой прессинг если Каз не вывез, то юнец тем более...
Каземиро не тот, кто разбивает прессинг. В Мадриде за это отвечали Модрич, Кроос, Рамос. А Каземиро работал в роли Канте/Макелеле. Отобрал мяч, подчистил за партнёрами, сразу отдал мяч тем, кто знает, что с ним делать. А в МЮ таких нет. Вот перед вторым голом он вёл мяч и, наверное, искал глазами Модрича, пока искал, мяч отобрали и забили гол.
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Невозможно без слёз взглянуть на игру Юнайтед. Слот работает пару месяцев, вполне себе приятный футбол Ливерпуль показывает. Понятно, что Ливерпуль выстроен Клоппом, но человек хотя бы ничего не испортил и его наработки уже видны. Наш же Тен Хагишка продолжает в своём репертуаре, сейчас Каземиро виноват. Игры как не было так и нет. Ужасный футбол, смотреть невозможно. Надеюсь, его снимут сегодня же.
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Суммарно трансфер Каземиро 160 млн, 60 само подписание и зарплата на 5 лет - в 20млн)
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И этого зубочистку сравнивали с Бускетсом?))
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Ответ fRsk
Остаётся только отдать должное Пересу. Смог скинуть Варана и Казе за хорошие бабки, а они за пару сезонов превратились в кучу хлама.
Они если бы остались были бы топами, при Тен Хаге все деградируют, назови мне хоть одно новое подписание при Хаге, который заиграл?! Правильно никто, и так продолжится пока этот физрук будет у руля
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Ответ AlexZhano__
Во. Всём. Виноват. Криштиану. Роналду.
бедный Криштиану, на него весь мир ополчился((((
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Ответ superbro
Если он такой только в МЮ, то может дело не в нем?
Он кроме Реала нигде не был звездой .
Цепной пёс с хорошим объёмом работы, который вовремя попал в нужную ко манду для баланса и прикрывал созидателей , вроде , Модрича и Крооса.
Когда местные мадртдистки всерьёз его сранивали с Бускетсом , по влиянию на игру, то аж смехом хотелось заливаться))
Вместо Каземиро можно было найти десяток схожих опорников и адаптировать в систему Реала , и они бы наверняка выглядели не хуже, а Бускетс был смстемообразующим игроком -- прямых аналогов которому просто не было в момент прайма
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Ответ Vinnipukh Vinni
Каземиро не тот, кто разбивает прессинг. В Мадриде за это отвечали Модрич, Кроос, Рамос. А Каземиро работал в роли Канте/Макелеле. Отобрал мяч, подчистил за партнёрами, сразу отдал мяч тем, кто знает, что с ним делать. А в МЮ таких нет. Вот перед вторым голом он вёл мяч и, наверное, искал глазами Модрича, пока искал, мяч отобрали и забили гол.
Теперь понятно, почему он отдал пас в сторону Мадрида
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Ответ Ansu Fati
И этого зубочистку сравнивали с Бускетсом?))
Ануса Фати помню сравнивали с Винисиусом 🤣🤣
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Ответ Тимур Амонов
Лучший опорник 21го века говорили они))
Если он такой только в МЮ, то может дело не в нем?
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Ответ AlexZhano__
Во. Всём. Виноват. Криштиану. Роналду.
И равин из Мичуринска
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Ответ AlexZhano__
Во. Всём. Виноват. Криштиану. Роналду.
Увы, но сейчас модно во всем винить Дурова))
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Да Каземиро ошибся, но почему, потому что остальные не играют, постоянный прессинг, команды как токовой не видно на поле….
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Даже на скамейке Каземиро умудряется косячить
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Да уж хуже вряд ли будет
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