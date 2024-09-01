Каземиро заменен в перерыве после двух результативных ошибок в игре с «Ливерпулем». 20-летний Коллиер дебютировал в АПЛ
Эрик тен Хаг заменил Каземиро в перерыве игры с «Ливерпулем».
Хавбек совершил две результативные ошибки в первом тайме матча 3-го тура АПЛ. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил выпустить вместо бразильца другого футболиста.
На поле вышел 20-летний Тоби Коллиер. Для него это дебют в Премьер-лиге. В матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» полузащитник тоже выходил на замену.
Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца
Цепной пёс с хорошим объёмом работы, который вовремя попал в нужную ко манду для баланса и прикрывал созидателей , вроде , Модрича и Крооса.
Когда местные мадртдистки всерьёз его сранивали с Бускетсом , по влиянию на игру, то аж смехом хотелось заливаться))
Вместо Каземиро можно было найти десяток схожих опорников и адаптировать в систему Реала , и они бы наверняка выглядели не хуже, а Бускетс был смстемообразующим игроком -- прямых аналогов которому просто не было в момент прайма