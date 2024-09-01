Каземиро заменен в перерыве после двух результативных ошибок в игре с «Ливерпулем». 20-летний Коллиер дебютировал в АПЛ

Эрик тен Хаг заменил Каземиро в перерыве игры с «Ливерпулем».

Хавбек совершил две результативные ошибки в первом тайме матча 3-го тура . Главный тренер « » решил выпустить вместо бразильца другого футболиста.

На поле вышел 20-летний . Для него это дебют в Премьер-лиге. В матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» полузащитник тоже выходил на замену.

Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца