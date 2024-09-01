Кин об «МЮ»: «Проблемы все те же, команда очень раскрыта – повезло, что первый гол отменили. Каземиро должен быть внимательнее»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Каземиро Футбол

Рой Кин высказался об игре Каземиро против «Ливерпуля».

«МЮ» принимает «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ (0:3, второй тайм).

«Проблемы все те же. «МЮ» выглядит слишком раскрытым, им повезло, что первый гол был отменен. Ошибки Каземиро, несмотря на его опыт...

Они [игроки «Ливерпуля»] повсюду. Каземиро должен быть более внимательным», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в перерыве матча.

Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Coster-love
Ну МЮ проходил Ливерпуль в кубке Англии
Звучит как пресс конференция Тэн Хага
+3
0
+3
Нет, Рон, проблема в том, что команды на разных уровнях находятся и это не исправить в моменте и в ближайшем будущем.
+4
-2
+2
#Дайте Эрику поработать.)))
+1
-1
0
Удивляет то что при таком Каземиро мы еле подписали опорника едва ли не в последний день ТО причём Каземиро ужасен уже второй сезон...к Решфорду рекомендовал бы привязать двух доберманов чтоб гоняли его по полю
0
0
0
Да ладно видно же что Роналду виноват
0
0
0
Ответ Алексей Павлов
Нет, Рон, проблема в том, что команды на разных уровнях находятся и это не исправить в моменте и в ближайшем будущем.
Ну МЮ проходил Ливерпуль в кубке Англии
+1
-1
0
Ответ Coster-love
Ну МЮ проходил Ливерпуль в кубке Англии
ливер в кубках выпускал полудубль
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий