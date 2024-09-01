Кин об «МЮ»: «Проблемы все те же, команда очень раскрыта – повезло, что первый гол отменили. Каземиро должен быть внимательнее»
Рой Кин высказался об игре Каземиро против «Ливерпуля».
«МЮ» принимает «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ (0:3, второй тайм).
«Проблемы все те же. «МЮ» выглядит слишком раскрытым, им повезло, что первый гол был отменен. Ошибки Каземиро, несмотря на его опыт...
Они [игроки «Ливерпуля»] повсюду. Каземиро должен быть более внимательным», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в перерыве матча.
Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца