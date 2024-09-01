Личка раскритиковал игроков «Динамо» после матча с «Оренбургом»: «Вы видели команду в 1-м тайме на поле? Я нет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Диего Лаксальт Марцел Личка Футбол

Марцел Личка раскритиковал игроков «Динамо» после матча с «Оренбургом» (2:2).

«Вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я нет. Видел только «Оренбург», который бился, старался давить соперника. Нас вообще на поле не было. Думали, что поиграем на мастерстве, соперник сам отдаст очки.

Мы забыли базовые вещи, которые должен делать каждый игрок. Мы можем говорить о тактике, стандартах и других вещах, но когда ты не хочешь бегать, бороться, выходить один на один, ты не победишь. Соперник тоже умеет играть в футбол.

Повезло, что в первом тайме «Оренбург» не забил больше голов. Да, во втором тайме начали двигаться побольше, но, с другой стороны, гол с пенальти – это большая удача.

Честно скажу, когда сделали счет 2:1, не хватало мастерства забить третий гол, тогда мы должны были закрыть игру. В последние 10 минут старались завладеть мячом и не давать «Оренбургу» убегать в быстрые контратаки, потому что они в этом очень сильны.

Когда счет стал 2:2, мог забить и «Оренбург», и мы. Начался любительский футбол.

У нас 10-11 игроков уезжают в национальные команды, остается 8-9 футболистов. Будем тренироваться вместе со второй командой. Будет 14 дней, никуда не надо спешить, нужно дать им немного отдохнуть. Будем работать с физиотерапевтами, так как есть маленькие травмы, например, у Лаксальта под конец что‑то случилось с голеностопом», – сказал тренер «Динамо».

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59 комментариев
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Ответ bomzerub
А судейство не раскритиковал? Мало пенальти дали?
Пенальти по делу!
+31
-5
+26
Какой же личка крутой!
+28
-3
+25
чувак похоже потерял раздевалку
+26
-6
+20
Ответ Андрей Кобранов
Похоже с Личкой нужно прощаться …..
Быстро у вас тренер становится плохим...
+21
-3
+18
Больше всего поржал с Макарова, который через 15 минут после выхода на поле в контратаке просто бежал трусцой с мячом, а потом пнул куда-то вперед)
+10
0
+10
Это Динамо.
+10
0
+10
Ответ SMART789
В очередной раз полил своих ребят г##### и ни слова про свои ошибки Ему арбитры пенальти опять подарили с щедрого жеста придворного хозяина Степашки, но даже так Оренбург не под силу одолеть
а есть какие-то сомнения насчет пенальти? не по делу?
+9
-1
+8
Ответ SMART789
В очередной раз полил своих ребят г##### и ни слова про свои ошибки Ему арбитры пенальти опять подарили с щедрого жеста придворного хозяина Степашки, но даже так Оренбург не под силу одолеть
Что ты здесь делаешь? Геть в Питер!!
+12
-5
+7
В таких играх золотые очки и просераются …..
+8
-1
+7
А вот Бальбуэна, пора уже отправить на лавку. Оба мяча сегодня в ворота Динамо, были забиты из его зоны. Небыло Майсторовича, и у Динамо опять был проходной двор, в обороне.
+6
-1
+5
Личка осëл.
Из матча в матч ставит в состав Карраскаля, самого никчëмного на сегодняшний день. Ни в атаке, ни в обороне, ни в центре((
+5
0
+5
Ответ Андрей Кобранов
Похоже с Личкой нужно прощаться …..
С тобой надо прощаться
+6
-2
+4
Я хотел спросить, а почему на динамовской ветке всё время питерские тусуются? Может скинемся, создадим для них команду какую-нибудь, чтобы они её матчи обсуждали, а не наши? Жалко же пацанов - приходится в чужих чатах сидеть (
+7
-4
+3
Ответ ustinka82
Лаксальт такой клоун 🤦🏻‍♂️ отдал бы на пустые и не было бы этих разговоров
там офсайд был у самого Лаксальта
+2
0
+2
14 теплых дней теряется из-за никому не интересных сборных,это 2 тура или даже 3
+2
0
+2
Ну и кто в этом виноват? Когда нет игры нет команды ,а вместе с ней и её тренера проще всего переложить с больной головы на здоровую...
+2
0
+2
Ответ Андрей Кобранов
В таких играх золотые очки и просераются …..
Динамо с такой игрой до золота, как до Луны
+1
0
+1
А мы личку,не видели ?Сам выбрал состав а сейчас на игроков пиняет
+2
-1
+1
а личка хорош. слил команду словами за первый тайм, а сам бы как ни при чём. руководству динамы впору задуматься, да и слить этого газового агента под прикрытием. будет вам водить медалями и кубками перед носом, но хрен вы их в руках подержите.
+1
0
+1
Ответ Карпов Стас
Это Дно.
Ты перепутал со спартаком)
+6
-5
+1
А кто виноват , кто тренер ?
+2
-1
+1
Пацанят выпускайте. Вон, как они феерили в первых матчах. У них огонь в глазах. Игра для них удовольствие.
+1
0
+1
когда из 10 ситуаций, когда надо бить по воротам, игроки отдают пас, а в других 10 ситуациях, когда надо давать пас, они бьют, тут скорее проблема в уровне интеллекта. надо не тренироваться 2 недели, а отвести команду в школу
+1
0
+1
А судейство не раскритиковал? Мало пенальти дали?
+14
-13
+1
только критика ?! А самокритика ?
+2
-1
+1
Зато мы видели как Личка выпустил Маричаля и из-под него сравняли счёт... ((
+3
-2
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Какой то целостной игры нет у команды. Все играют без должного настроя( шаляй валяй). Чья вина? Думаю тренера.
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-1
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Ответ verhowen
И Диограсия и Личка, довольно таки самокритично высказались о сегодняшней игре. Но если посмотреть статистику этого матча, то Москвичева не зря выбрали, лучшим игроком матча. Динамо в два раза больше, сегодня ударило в створ ворот Оренбурга. И только Москвичев, спас сегодня Оренбург от поражения.
А Динамо кто спас от поражения?
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Ответ Рав. Зильберман
Ты что забыл как федька паненка и остальные, ходили пешком по полю в матче с Краснодаром 🤣🤣Лузеры динамо и чемпионство несовместимые вещи
А вот я вас прошу не делать акцент на клубной принадлежности (против Динамо и его болельщиков ничего против, наоборот)!
Акцент надо на игроках … которые вот точно не чемпионского духа
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Я тоже не видел. И во втором - тоже. Я вообще игру не смотрел.
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