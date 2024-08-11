Силкин считает, что надо заставлять иностранных тренеров в РПЛ учить русский: «Пускай уважают нашу страну! Я импонирую тем, кто выучил язык»

Сергей Силкин поделился мнением об иностранных тренерах в Мир РПЛ.

«Неплохо, что у нас в чемпионате много сербов. Я импонирую (цитата источника – Спортс) тем тренерам, которые выучили русский язык и общаются с ребятами. Ведь до наших футболистов еще и достучаться надо.

Считаю, что во главу угла надо ставить изучение языка. Они же приехали в Россию денег заработать, значит, должны что-то делать и помимо футбола. Надо заставлять учить русский. В Европе же они учат языки стран, в которые приезжают.

Пускай уважают нашу страну! Им деньги налогоплательщики отдают. Надо что-то знать и о стране. Не знаю насчет истории России, но хотя бы историю клубов, в которых они работают.

Не считаю, что иностранцы закрывают дорогу российским тренерам. Понятно, что школы у нас выпускают специалистов и накопилось их много, которые сидят без работы. Но если тренер хорошо работает, то его все равно заметят, пример – Осинькин. С огромным уважением отношусь к его работе», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо».

В РПЛ работают шесть главных тренеров, для которых русский – не родной язык: Деян Станкович в «Спартаке», Марко Николич в ЦСКА, Саша Илич в «Пари НН» (все – сербы), Франк Артига в «Химках» и Давид Деограсия в «Оренбурге» (оба – испанцы), а также чех Марцел Личка в московском «Динамо».