Силкин считает, что надо заставлять иностранных тренеров в РПЛ учить русский: «Пускай уважают нашу страну! Я импонирую тем, кто выучил язык»

Теги Спартак ЦСКА Химки Деян Станкович премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Оренбург Саша Илич Пари НН Марко Николич Марцел Личка Давид Деограсия Франк Артига Футбол

Сергей Силкин поделился мнением об иностранных тренерах в Мир РПЛ.

«Неплохо, что у нас в чемпионате много сербов. Я импонирую (цитата источника – Спортс) тем тренерам, которые выучили русский язык и общаются с ребятами. Ведь до наших футболистов еще и достучаться надо.

Считаю, что во главу угла надо ставить изучение языка. Они же приехали в Россию денег заработать, значит, должны что-то делать и помимо футбола. Надо заставлять учить русский. В Европе же они учат языки стран, в которые приезжают.

Пускай уважают нашу страну! Им деньги налогоплательщики отдают. Надо что-то знать и о стране. Не знаю насчет истории России, но хотя бы историю клубов, в которых они работают. 

Не считаю, что иностранцы закрывают дорогу российским тренерам. Понятно, что школы у нас выпускают специалистов и накопилось их много, которые сидят без работы. Но если тренер хорошо работает, то его все равно заметят, пример – Осинькин. С огромным уважением отношусь к его работе», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо».

В РПЛ работают шесть главных тренеров, для которых русский – не родной язык: Деян Станкович в «Спартаке», Марко Николич в ЦСКА, Саша Илич в «Пари НН» (все – сербы), Франк Артига в «Химках» и Давид Деограсия в «Оренбурге» (оба – испанцы), а также чех Марцел Личка в московском «Динамо». 

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82 комментария
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Я симпатизирую, мне импонирует. Этому в школе учат, если что.
Хорошо бы самому русский подтянуть перед такими заявлениями😏
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Ответ bopsulai
"Я импонирую"?!! Они тебя и не знают до смерти. Может, все-таки "мне импонируют"?
В конце концов, если ты любишь импонировать, не надо это выносить на публику.
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Силкину бы не плохо русский выучить самому и понять, что далеко не факт, что он и им импонирует
+47
-3
+44
Сначала самим надо научиться уважать чужих прежде чем требовать
+40
-9
+31
"Я импонирую"?!! Они тебя и не знают до смерти. Может, все-таки "мне импонируют"?
+27
-4
+23
Для начала самим бы как-то разобраться с русским.
Правильно не "я импонирую", а "мне импонирует". Поскольку imponere по латыни - внушать уважение. Не "я внушаю уважение", а "мне внушает уважение".
+20
-1
+19
Ответ bopsulai
В конце концов, если ты любишь импонировать, не надо это выносить на публику.
Сегодня они импонируют, а завтра что???
+16
-2
+14
Ответ bopsulai
В конце концов, если ты любишь импонировать, не надо это выносить на публику.
Смотри, как Силкин импонирует без смс и регистрации
+13
0
+13
Он импонирует?)))Сам бы выучил русский язык.
+12
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+11
А можно в рамках «уважения страны» попросить всех этих ветеранов типа Силкина никогда ничего не комментировать и свое мнение оставить при себе?
+14
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+10
Ответ На конспектах Мостового
Может лучше футболисты будут чутка образованнее , лучше учить английский , чтобы общаться с тренером? А если тренер не знает Английского , то тут проблема тех кто его нанимал , значит с них надо спрашивать за налаживании коммуникации
Че? Это с какого наши футболисты должны учить английский исключительно для того, чтобы разговаривать с иностранным тренером в нашей стране?
Нет, знание языка это хорошо, пусть учат. Но не для того, что ты написал! Почему то итальянцы учат немецкий для работы в Германии или французы - английский для работы в Англии, например.
+10
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+9
Силкин неправильно использует русский язык 😀 «импонирует» использовано абсолютно неправильно. Сейчас получается , что он нравится тем , кто выучил русский язык , а товарищ хотел сказать наоборот )
+7
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Ответ bopsulai
В конце концов, если ты любишь импонировать, не надо это выносить на публику.
Каждый импонирует, как он хочет
+7
0
+7
"Я импонирую тем" - это пять! Он, видимо, имел в виду "мне импонируют те"? Похоже, сам Силкин язык так и не выучил.
+9
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"Я импонирую"?
Сам бы русский сначала выучил, потом других призывал
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0
+6
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Силкин!
+5
0
+5
Импонировали, импонировали да не выимпонировали
+5
-1
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"Я импонировал когда это ещё не было мейнстримом".
+4
0
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Ну.. Если Силкин "импонирует", надо учить.
+4
0
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Сначала надо начать со старославянского.
+7
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+3
Ответ slipar
Марио Фернандес - наш? Или еще нет?
Нашим он не был никогда.
+3
0
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Осталось самому родной язык выучить, добавил он
+3
-1
+2
Силкин - авторитет. Зря не скажет. Шкаф ломится от тренерских побед.
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+2
Ответ Только Крылья
Комментарий скрыт
Так там в нике uz. И я уважаю uz, которые приехали поработать , а не фигню творить
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+2
Ответ Djek teroz
Сначала надо начать со старославянского.
👍😄)
+2
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Ответ валя_стакан
Осинькин это провал полнейший. Если бы Личка немым даже был он все равно тренировал бы лучше чем такие физруки
Осинькин отличный тренер, не гони
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Брали интервью у Оливейры,тренер Зенита. Там даже не интервью,включение в студии матча было.Он бразилец вроде.Я офигел,как он четко по русски разговаривает,уважуха!
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Ответ veramarso
Я симпатизирую, мне импонирует. Этому в школе учат, если что. Хорошо бы самому русский подтянуть перед такими заявлениями😏
Да и тренировать бы поучился.. Емнип - последнее его тренерское достижение - 5 поражений подряд в Динамо
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Ответ bopsulai
В конце концов, если ты любишь импонировать, не надо это выносить на публику.
Ну с другой стороны, признаться, что импонируешь, - это поступок!
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Понятно, что человек без работы сидит, но два лучших тренера росфутбола русский не знали, и даже не пытались учить...
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