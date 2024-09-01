У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах РПЛ

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Футбол

«Динамо» одержало лишь одну победу в четырех последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Оренбургом» (2:2) в 7-м туре.

За 4 последних матчах в РПЛ у «Динамо» лишь одна победа – над «Крыльями» – при двух поражениях и ничьей.

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27 комментариев
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Старое, доброе Динамо возвращается)
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+13
Москвичёв из Зенита, видимо заговор😅
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Перес точно защитник? Сколько раз забивал. Молодцы оренбуржцы
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Ответ Тралл из Питера
Перес точно защитник? Сколько раз забивал. Молодцы оренбуржцы
У него дубль! И в свои и в чужие 😊
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надо было 4 пенальти назначать, тогда бы может и выиграли бы, странно что Левников сам не пробил

и это после позорища в Петербурге с точкой которую даже пивозавр Личка воспринимал как подарок
+12
-7
+5
Наверное Гно опять нажалуется в ЭСК, что им тяжело победить, когда в их пользу всего два пенальти за матч.
+5
-4
+1
Ответ Rio de Janeiro
Старое, доброе Динамо возвращается)
Оно и не уходило
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+1
Болезнь динамо,возвращается пропускать на последних минутах
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А что с реализацией, парни? Какие-то все на расслабоне. Кажись, только болельщиков интересует результат. Ну поставьте тогда воспитанников в основе. Хоть за них порадоваться.
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Надо писать - какое Динамо

Хотя у обоих Динам по 1 победе в 4 последних матчах, так что формально правильно.
Но всё равно, порядок должен быть.
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Главная проблема ДМ это физическая неготовность команды на все 90 минут+. Особенно проявлялось в слитых играх в давление с "Краснодаром". Забавно будет, если Личку сменит Федотов. По крайней мере Валентинович физику то точно ставит своим командам.
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Тюкавин красава. Контракт подписал - о футболе можно не думать.
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Ответ SMART789
это не клуб это просто гниль включили админресурс, хозяин Степашка прямо указывает кому извиняться и какие пенальти ставить и вот спустя тур их уже ставят два за тайм но даже это не помогает отвратному политпроекту обыграть великий Оренбург
Злобствуешь? Напрасно, себе хуже делаешь на здоровье плохо отражается.
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