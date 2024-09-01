У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах РПЛ

«Динамо» одержало лишь одну победу в четырех последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Оренбургом» (2:2) в 7-м туре.

За 4 последних матчах в РПЛ у «Динамо» лишь одна победа – над «Крыльями» – при двух поражениях и ничьей.