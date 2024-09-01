У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах РПЛ
«Динамо» одержало лишь одну победу в четырех последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Оренбургом» (2:2) в 7-м туре.
За 4 последних матчах в РПЛ у «Динамо» лишь одна победа – над «Крыльями» – при двух поражениях и ничьей.
и это после позорища в Петербурге с точкой которую даже пивозавр Личка воспринимал как подарок
Хотя у обоих Динам по 1 победе в 4 последних матчах, так что формально правильно.
Но всё равно, порядок должен быть.