«Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». «Оренбург» ответил «Динамо» на пост, где их сравнили с «тупыми мышами», и сделал отсылку к фанатской кричалке о москвичах

«Оренбург» ответил «Динамо» на сравнение с «тупыми мышами».

Ранее московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице .

В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и « » отвечают: «Да».

«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо».

«Оренбург» ответил на это видео кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро».

«Наш добрый, хороший Марцел… Куда тебя занесло», – говорится в подписи к ролику. В 2023 году тренер ушел из «Оренбурга» и возглавил «Динамо».

Также в ролике появляется число 2452 рядом с маяком.

Скриншоты: t.me/fcorenburg

Вероятно, число 2452 – отсылка к оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо».

Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»

Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2452.

«Тебе напомнить? 2452». «Зенит» отсылкой к фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами

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