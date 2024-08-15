«Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». «Оренбург» ответил «Динамо» на пост, где их сравнили с «тупыми мышами», и сделал отсылку к фанатской кричалке о москвичах
«Оренбург» ответил «Динамо» на сравнение с «тупыми мышами».
Ранее московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице РПЛ.
В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и «Оренбурга» отвечают: «Да».
«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо».
«Оренбург» ответил на это видео кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро».
«Наш добрый, хороший Марцел… Куда тебя занесло», – говорится в подписи к ролику. В 2023 году тренер Марцел Личка ушел из «Оренбурга» и возглавил «Динамо».
Также в ролике появляется число 2452 рядом с маяком.
Скриншоты: t.me/fcorenburg
Вероятно, число 2452 – отсылка к оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо».
Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»
Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2452.
«Тебе напомнить? 2452». «Зенит» отсылкой к фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами
Известно, когда «Динамо» станет чемпионом. Проклятие наложили фанаты «Спартака»
Да Оренбург выигрывал у Зенита в том сезоне.
Дичь происходит, не стоит в это вникать, а то тоже запахнет.
Да и живет в Питере
Можно конечно тролить матчтв, но работают там москвичи)