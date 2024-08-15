«Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». «Оренбург» ответил «Динамо» на пост, где их сравнили с «тупыми мышами», и сделал отсылку к фанатской кричалке о москвичах

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Марцел Личка брань контент Футбол

«Оренбург» ответил «Динамо» на сравнение с «тупыми мышами».

Ранее московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице РПЛ.

В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и «Оренбурга» отвечают: «Да».

«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо».

«Оренбург» ответил на это видео кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро».

«Наш добрый, хороший Марцел… Куда тебя занесло», – говорится в подписи к ролику. В 2023 году тренер Марцел Личка ушел из «Оренбурга» и возглавил «Динамо».

Также в ролике появляется число 2452 рядом с маяком.

Скриншоты: t.me/fcorenburg

Вероятно, число 2452 – отсылка к оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо». 

Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»

Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2452.

«Тебе напомнить? 2452». «Зенит» отсылкой к фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами

Известно, когда «Динамо» станет чемпионом. Проклятие наложили фанаты «Спартака»

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82 комментария
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Какое же динамо дно.
+143
-14
+129
Ответ el ruso guapo
Какое же динамо дно.
А зачем ты два раза написал «динамо»?🤔
+80
-10
+70
Новость написана так, что с трудом вообще можно понять, что происходит.
+60
-7
+53
Я как-то пропустил этот момент. "Залупа" можно говорить?
+33
-2
+31
Это зачет)))
+32
-4
+28
Когда хорошо, тогда хорошо!)
+25
-2
+23
Оренбург форэва! Просто красавцы
+22
-2
+20
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Я как-то пропустил этот момент. "Залупа" можно говорить?
Ну после наезда на любимый клуб Спортса можно)))
+25
-5
+20
Опубликовал Михаил Большаков....Спасибо Михаил за такой подробный разбор кричалки
+14
-1
+13
ничесе какие песенки тут транслируют...
+11
0
+11
Ответ Owen_the_Simple
Новость написана так, что с трудом вообще можно понять, что происходит.
Понятно лишь то что в Петровском парке есть маяк…
+12
-2
+10
Ответ Roman Araslanov
А вот Оренбургу лучше бы помолчать, сами забыли, что живёте за счёт Газпрома? Или например «легендарный» автогол из 2020, когда игрок Оренбурга, идеально, аки Кейн или Роналду, замкнул прострел игрока Зенита переправив мяч в собственные ворота
7-1)
Да Оренбург выигрывал у Зенита в том сезоне.
+11
-1
+10
Да уж «молодцы» смм Динамо , такого дна не было со времен Языджи
+9
0
+9
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Я как-то пропустил этот момент. "Залупа" можно говорить?
Применительно к динамо - можно
+10
-2
+8
Глубочайшая аналитика 👏👏
+8
-2
+6
Товарищи или господа со Sports хватит уже печатать всякую грязь и противопоставлять болельщиков и команд друг другу. Вы спортивный канал или жёлтая вонючая пресса, противно читать и обсуждать то дерьмо, которое вы печатаете.
+5
0
+5
Ответ Роман
Ротенберг/ Миллер и газовый хаб)достаточно?
Ротенберг/Миллер и газовый хаб объединяют Спартак и Торпедо? Любопытно.
+5
0
+5
ушатали маяк)
+8
-3
+5
Как говорил наш зам командира на просьбу посмотреть телевизор: залупу вам , а не Утреннюю почту! Строиться! Почему то вспомнилось
+4
0
+4
Динамо после поражения от Зенита куда то не туда поплыли, игроки и тренер ругаются, смм снимает бредовые видео
+5
-1
+4
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ты не поверишь Газпром-Медиа был владельцем Эхо Москвы)))
+4
0
+4
Ответ Роман
Комментарий скрыт
В чём проявляются эти "братские отношения"?
+4
0
+4
Ответ Даня Би
Понятно лишь то что в Петровском парке есть маяк…
Вы будете смеяться, но я как-то задал вопрос про маяк в Петровском Парке GPTchat-у 4, так вот он уверен, что маяк там действительно есть:))
+3
0
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Я как-то пропустил этот момент. "Залупа" можно говорить?
Только 3000. За одну залупу и забанить могут
+3
0
+3
Ответ Owen_the_Simple
Новость написана так, что с трудом вообще можно понять, что происходит.
Да все вымазались в мышином поймёте, вместо того чтобы не наступать.
Дичь происходит, не стоит в это вникать, а то тоже запахнет.
+5
-3
+2
Папа! А почему все дяди на Спортс говорят плохие слова? А какие? ЗАЛУПА!!!
+2
0
+2
Нормально ответили.
+3
-1
+2
Ответ Роман
ГСО тоже когда-то не за зенит играл)))
1966—1967 Зенит (Ленинград)
Да и живет в Питере
+2
0
+2
Раунд!
+3
-1
+2
Ответ Роман
Знаю. Я, был когда то подписан на них)))
Ну так... видишь не все так однозначно)))
Можно конечно тролить матчтв, но работают там москвичи)
+2
0
+2
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