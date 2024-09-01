Деограсия про 2:2 с «Динамо»: «Заслуженная ничья, невероятная игра для болельщиков. В 1-м тайме «Оренбург» сыграл хорошо, во 2-м не хватило концентрации»

Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча с «Динамо» (2:2).

В воскресенье «Оренбург» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче чемпионата России — 2:2. Хозяева поля сравняли в добавленное ко второму тайму время. Безвыигрышная серия «Оренбурга» во всех турнирах продлилась до девяти игр.

«Для болельщиков это была невероятная игра. В первом тайме наша команда сыграла очень хорошо, но в начале второго тайма мне игра не очень понравилась. Как будто не хватало концентрации.

После второго пропущенного гола с пенальти команда оживилась, и как минимум ничья была заслуженной», – сказал Давид Деограсия.