Деограсия про 2:2 с «Динамо»: «Заслуженная ничья, невероятная игра для болельщиков. В 1-м тайме «Оренбург» сыграл хорошо, во 2-м не хватило концентрации»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Матч ТВ Давид Деограсия Футбол

Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча с «Динамо» (2:2).

В воскресенье «Оренбург» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче чемпионата России — 2:2. Хозяева поля сравняли в добавленное ко второму тайму время. Безвыигрышная серия «Оренбурга» во всех турнирах продлилась до девяти игр.

«Для болельщиков это была невероятная игра. В первом тайме наша команда сыграла очень хорошо, но в начале второго тайма мне игра не очень понравилась. Как будто не хватало концентрации.

После второго пропущенного гола с пенальти команда оживилась, и как минимум ничья была заслуженной», – сказал Давид Деограсия.

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5 комментариев
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Для 50ти болельщиков "Д" - праздник.
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Мне кажется что каждая вот такая неудачная игра Динамо будет новой ступенькой на пути к осознанию какого масштаба шанс был упущен в прошлом сезоне
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Так, небольшая отсрочка.
Не вывозишь ты, товарищ.

Берите Серёжу Ташуева пока свободен
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Молодцы, играть что не бросили после 1:2.
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