У Тюкавина 1 гол в последних 9 матчах РПЛ. Форвард «Динамо» впервые пробил пенальти в лиге – и не забил

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Матиас Перес II Константин Тюкавин Богдан Москвичев Футбол

Константин Тюкавин забил лишь 1 гол в 9 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня форвард «Динамо» не смог отметиться голом в матче с «Оренбургом» (2:2). Тюкавин впервые пробил пенальти в РПЛ – и не забил. Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил удар, но Матиас Перес внес мяч в свои ворота.

При этом сегодня у Тюкавина 5 передач под удар – его личный рекорд.

Тюкавин о пенальти Нгамале: «Все знали, кто в «Динамо» бьет. Но почему‑то подошел другой человек»

Тюкавин о пенальти в матче с «Зенитом»: «Не буду же я толкаться и забирать мяч. Буду бить, когда партнеры доверят – они знают, что я остаюсь после тренировок»

«Это не детский сад, а клуб РПЛ». Тюкавин и Личка зарубились из-за пенальти

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37 комментариев
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Я надеюсь Тюкавин тоже даст интервью в стиле: "Все в команде знают, кто должен бить пенальти")
+80
0
+80
А ору было с зенитом
+48
-3
+45
Ответ Sminem
Пойдет по стопам чкалова. Греция будет за счастье
Тюкавину до Чалова еще играть и играть (при всем уважении)
+49
-5
+44
Пойдет по стопам чкалова. Греция будет за счастье
+46
-8
+38
Ответ Sminem
Пойдет по стопам чкалова. Греция будет за счастье
Сейчас бы футболисту идти по стопам летчика испытателя)
+37
0
+37
Зато после Зенита вместе с агентом наехал на Нгамалё, который тащил в конце прошлого сезона команду к чемпионству.
+19
0
+19
Ответ ProKit
Я надеюсь Тюкавин тоже даст интервью в стиле: "Все в команде знают, кто должен бить пенальти")
Теперь и сам Тюкавин знает
+15
0
+15
После второго тура я уже написал, что игровой стиль Кости изменился и что это начало конца. Я конечно тогда писал после первого тура когда Динамо обыграло Факел 3-0 и многие сочли что я бубню и всё у Кости нормально. Накидали минусов как врагу народа.)))
Нет, не нормально. Он начал играть как Смолов. 2-3 касания, убрать под себя, осмотреться, пойти в обыгрышь ... Короче словил звезду. Игра Кости это игра в одно касание. Наконечник который решает эпизод одним касанием, одним движением корпуса. И тут он снизил требование и почувствовал себя звездой. Если бы у Лички был полный состав с нормальными запасными Костя бы присел на лавку на 1-2 тура. Личка это пресекает быстро. Как это было с Захаряном когда тот встал на лыжи. Но у Лички нет замены, а Костя не видит ситуацию со стороны. Он заключил жирный контракт и ему будет плевать на любую критику. Тут только Личка и отец могут повлиять на него без больших конфликтов. Иначе он станет очередным Панюковым и к 25-ти годам будет выходить на замену в составе Химок.
+13
0
+13
Зато ПАСПОРТ.
+11
-1
+10
Тюкавин в этом сезоне стал овощем..
+9
0
+9
Ответ Sminem
Пойдет по стопам чкалова. Греция будет за счастье
Главное не по стопам внучки Чкалова)
+8
0
+8
Оренбургский форвард Саид в игре показал, что он как-будто выше уровнем, чем Тюкавин)
+8
0
+8
Лучший игрок прошлого сезона, говорили нам.
Готов играть в Европе.
Он даже в РПЛ стабильно не играет.
+7
-1
+6
Звезду поймал!!!
+3
0
+3
Очень сильно переоцененный игрок...
+3
0
+3
Второй Писарский игрок сезона)
+2
0
+2
Переживаю за агента Сафонова, забухает с горя.
+3
-1
+2
Почему я бил пенку у нас что некому бить)
+2
0
+2
Тюкавин последнее время деревянный, как и вся команда.
+2
0
+2
Ожидаемо сдулся
+3
-1
+2
А столько было разговоров, что ему не дали пробить пенальти в игре с Зенитом, что он бы 100% забил тот пенальти
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А гонору было у этого Тюкавина на счет пенальти , кто там в команде вызвался бить.
+1
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+1
Топчик с неумным лицом!
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Паренёк хороший, можно сказать, что прекрасный семьянин и прочие достойные качества, как человека. Но, вот наступил некий кризис, бьётся головой, как рыба об лёд, но, если рыбка бьётся башкой об лед, значит попалась, покусилась на некие обманчивые насадки, ждала неких вкусных червяков, а, тут, на тебе, мормышка блестит, ну, и бросилась. Вот теперь, если рыбак посчитает этого окунька мелким, обратно в лунку отпустит, пусть растёт. Не надо башкой его об лёд, пока никакой ухи из него не приготовить.
+2
-1
+1
Мастер. А ору было с зенитом. Команда то знает, кто должен бить пенальти. А чеканить то он умеет? Фалькао к нам не поедет
+2
-1
+1
А ору было с зенитом
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Нельзя забивающему форварду быть капитаном - очень большая ответственность и трата сил... не знаю, зачем Личка так "воспитывает" Тюкавина - может его надсадить...
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Мастер
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Прям Мбаппе 😂
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Тюкавин в этом сезоне,в сущности всего
лишь"тюк с костями"...
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