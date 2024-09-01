У Тюкавина 1 гол в последних 9 матчах РПЛ. Форвард «Динамо» впервые пробил пенальти в лиге – и не забил

Константин Тюкавин забил лишь 1 гол в 9 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня форвард «Динамо» не смог отметиться голом в матче с «Оренбургом» (2:2). Тюкавин впервые пробил пенальти в РПЛ – и не забил. Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил удар, но Матиас Перес внес мяч в свои ворота.

При этом сегодня у Тюкавина 5 передач под удар – его личный рекорд.

Тюкавин о пенальти Нгамале: «Все знали, кто в «Динамо» бьет. Но почему‑то подошел другой человек»

Тюкавин о пенальти в матче с «Зенитом»: «Не буду же я толкаться и забирать мяч. Буду бить, когда партнеры доверят – они знают, что я остаюсь после тренировок»

«Это не детский сад, а клуб РПЛ». Тюкавин и Личка зарубились из-за пенальти