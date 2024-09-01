У Тюкавина 1 гол в последних 9 матчах РПЛ. Форвард «Динамо» впервые пробил пенальти в лиге – и не забил
Константин Тюкавин забил лишь 1 гол в 9 последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня форвард «Динамо» не смог отметиться голом в матче с «Оренбургом» (2:2). Тюкавин впервые пробил пенальти в РПЛ – и не забил. Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отбил удар, но Матиас Перес внес мяч в свои ворота.
При этом сегодня у Тюкавина 5 передач под удар – его личный рекорд.
Тюкавин о пенальти Нгамале: «Все знали, кто в «Динамо» бьет. Но почему‑то подошел другой человек»
Тюкавин о пенальти в матче с «Зенитом»: «Не буду же я толкаться и забирать мяч. Буду бить, когда партнеры доверят – они знают, что я остаюсь после тренировок»
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Нет, не нормально. Он начал играть как Смолов. 2-3 касания, убрать под себя, осмотреться, пойти в обыгрышь ... Короче словил звезду. Игра Кости это игра в одно касание. Наконечник который решает эпизод одним касанием, одним движением корпуса. И тут он снизил требование и почувствовал себя звездой. Если бы у Лички был полный состав с нормальными запасными Костя бы присел на лавку на 1-2 тура. Личка это пресекает быстро. Как это было с Захаряном когда тот встал на лыжи. Но у Лички нет замены, а Костя не видит ситуацию со стороны. Он заключил жирный контракт и ему будет плевать на любую критику. Тут только Личка и отец могут повлиять на него без больших конфликтов. Иначе он станет очередным Панюковым и к 25-ти годам будет выходить на замену в составе Химок.
Готов играть в Европе.
Он даже в РПЛ стабильно не играет.
лишь"тюк с костями"...