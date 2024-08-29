Дьяков о тратах в месяц: «Помню, сказал, что могу прожить на 300 тысяч, знакомые говорили: «Да ты охренел». Не смогу прожить ни на 50, ни на 100 тысяч»

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Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни.

«Помню, в одном интервью я сказал, что могу прожить на 300 тысяч. После этого даже многие мои знакомые сказали: «Блин, да ты охренел». Я даже тогда соврал. Не особо слежу за этим. В какой-то месяц я могу прожить на 150 тысяч, потому что у меня обслуга дома, машины, ребенок в садике.

Я ни разу не садился и не считал, но это явно не 50 тысяч. Если сильно ужиматься и экономить, я точно не смогу прожить ни на 50, ни на 100 тысяч. Но в 17 лет в «Локомотиве» у меня была зарплата 8 тысяч рублей в месяц, и я на нее жил.

Родители помогали, за что им большое спасибо. В разные моменты жизни я исходил из того, что у меня есть. Возможно, остальные преуменьшают. Но я не хочу никого осуждать», – сказал бывший защитник «Динамо».

Виталий Дьяков: «Когда имеешь миллионные контракты, ездишь не на Toyota Camry, а на Mercedes, Bentley, покупаешь квартиры, дома. Поднимаешь планку. Ты же хочешь красиво жить»

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35 комментариев
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Закончишь карьеру и придется научиться жить и на 100 и на 50 тысяч в месяц.

А когда пенсионером станешь и на 15 тысяч в месяц.
+48
-6
+42
У некотрых дьяков и по-больше расходы
+24
0
+24
Ответ StHappyOne
Это для кого? Для 5% населения? Я напомню лучше, что : Квартира в новостройке в Рязани 5млн+ Новый китайский автомобиль 1млн+ Отдых в Анапе с семьей 0,2 млн+
Какое такое Китай авто за 1+ ? И отдых в Анапе за 200?)
+11
-1
+10
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
« на 50 тысяч живут те кто не хочет ничего делать в своей жизни»

Например учителя и врачи в регионах.

Им в Москву надо всем переехать ? Или в бизнес по совету Медведева идти ?
+16
-6
+10
Я многим напомню, что на дворе 2024-й год (не 2010-й)

Квартира в новостройке в Москве 20млн+
Новый автомобиль 3млн+
Отдых в Турции семьей 0,5 млн+

И жизнь от зарплаты до зарплаты с экономией на продуктах это не жизнь
+18
-8
+10
Ответ Любитель шоколада
Закончишь карьеру и придется научиться жить и на 100 и на 50 тысяч в месяц. А когда пенсионером станешь и на 15 тысяч в месяц.
Если у футболиста есть хоть чуть-чуть мозгов, он за карьеру может скупить столько недвижимости, что будет иметь один лишь пассивный доход в несколько миллионов в месяц. Так что на 100 тысяч в месяц живут только совсем идиоты ну или игроки не из РПЛ явно.
+6
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+5
Кто это?! И почему об этом надо писать?!
+12
-7
+5
Какой же он понторез
+6
-1
+5
проедают миллионы и потом оказываются у разбитого корыта...сколько таких бывших спортсменов болтается....
+5
-1
+4
Ответ Gleb
Я многим напомню, что на дворе 2024-й год (не 2010-й) Квартира в новостройке в Москве 20млн+ Новый автомобиль 3млн+ Отдых в Турции семьей 0,5 млн+ И жизнь от зарплаты до зарплаты с экономией на продуктах это не жизнь
Это для кого? Для 5% населения?
Я напомню лучше, что :

Квартира в новостройке в Рязани 5млн+
Новый китайский автомобиль 1млн+
Отдых в Анапе с семьей 0,2 млн+
+11
-8
+3
Ответ Artemoff1979
Кто это?! И почему об этом надо писать?!
Кто это?)ну по крайней мере он играл за Спартак-2, на который ты подписан.
+4
-1
+3
Ответ Алексей Ненахов
Потому что они их тратят безумно, а у таких персонажей как Дьяков и подавно, через пару лет будет "экспертом" На матч ТВ, аля Мостовой " Говорящие головы "
Я про это и говорю.

История Кержакова который слил 300 миллионов рублей на «инвестициях» в нефтепереработку показательна.
+5
-3
+2
Ответ Любитель шоколада
Закончишь карьеру и придется научиться жить и на 100 и на 50 тысяч в месяц. А когда пенсионером станешь и на 15 тысяч в месяц.
Нужно быть совсем глупым, чтобы не создать себе пассивныый доход с такими заработками.
Если совсем глупый, то квартир напокупать и сдавать через агенство.
+2
0
+2
Ответ Artemoff1979
Кто это?! И почему об этом надо писать?!
У спортса последнее время зуд по теме, кто из спортсменов сколько тратит в месяц на жизнь.
+3
-1
+2
Ответ всёотлично
Какое такое Китай авто за 1+ ? И отдых в Анапе за 200?)
для него 1 999 999 это миллион+))))
+1
0
+1
Ответ StHappyOne
Это для кого? Для 5% населения? Я напомню лучше, что : Квартира в новостройке в Рязани 5млн+ Новый китайский автомобиль 1млн+ Отдых в Анапе с семьей 0,2 млн+
Можно пример нового автомобиля китайского за 1млн+?
+3
-2
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
У бывших футболистов деньги быстро заканчиваются. Мостовой сейчас готов делать что угодно лишь бы заработать. В том числе финансовые пирамиды рекламировать.
+5
-4
+1
В обслуге оставить пару человек, из всех машин оставить парочку.
+1
0
+1
Ответ Gonzo754
Мне тут пару дней назад один в комментах доказывал, что я не получаю пенсию 8100р плюс добавку от региона 1400р, потому что такого не может быть в принципе. Я специально залез в Сбер-онлайн и глянул — так и есть, итого 9554р, с копейками. Но стабильно, раз в месяц, пятого числа, или в ближайший будний день до.
Ну значит кто на что работал, у меня мама учитель, получает пенсию 24 т
0
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Ответ StHappyOne
Это для кого? Для 5% населения? Я напомню лучше, что : Квартира в новостройке в Рязани 5млн+ Новый китайский автомобиль 1млн+ Отдых в Анапе с семьей 0,2 млн+
Китаец 2+
Отдых на даче бесплатно, еще и экономия на рабсиле
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Ответ Artemoff1979
Кто это?! И почему об этом надо писать?!
Воспитанник Локо, похож и правда на дьякона прической. Запомнился игрой за Ростов
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Ответ rigobersong
Так вы яркий пример того, что кто работает, тот и обеспечивает себя. Учились, развивались в своей сфере, и получили неплохую пенсию. Будь все такие как вы, то и мир был бы добрее, вы не плакали и не злились на кого-то, а жили свою жизнь:) Крепкого вам здоровья, у самого отец подобное пережил. Никто не застрахован, но как минимум трудоспособный и здоровый человек сегодня может хорошо зарабатывать, но увы многие не хотят этого делать.
Спасибо!
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Ответ Ибн Хоттабыч
Уважаемый, вот я 25 лет отлетал, военный лётчик 1-го класса, пенсия у меня 59 тысяч, это весь мой доход и после инсульта работать я не могу, ноги плохо ходят. По вашему выходит, что я больше не могу заработать потом что не хочу? Но я это ладно, а сосед мой 45 лет стажа пенсию поучает 18 тыс рублей, он тоже лодырь? А известно вам, что 26 млн человек в России живут за чертой бедности? Что они все пьяницы и бездельники? Я рад тому, что у вас сейчас всё хорошо, и дай бог, чтобы так было всегда, но как говорят в народе: От тюрьмы и от сумы не зарекайся. И не надо так категорично судить всех.
Так вы яркий пример того, что кто работает, тот и обеспечивает себя. Учились, развивались в своей сфере, и получили неплохую пенсию. Будь все такие как вы, то и мир был бы добрее, вы не плакали и не злились на кого-то, а жили свою жизнь:) Крепкого вам здоровья, у самого отец подобное пережил. Никто не застрахован, но как минимум трудоспособный и здоровый человек сегодня может хорошо зарабатывать, но увы многие не хотят этого делать.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Уважаемый, вот я 25 лет отлетал, военный лётчик 1-го класса, пенсия у меня 59 тысяч, это весь мой доход и после инсульта работать я не могу, ноги плохо ходят. По вашему выходит, что я больше не могу заработать потом что не хочу? Но я это ладно, а сосед мой 45 лет стажа пенсию поучает 18 тыс рублей, он тоже лодырь? А известно вам, что 26 млн человек в России живут за чертой бедности? Что они все пьяницы и бездельники? Я рад тому, что у вас сейчас всё хорошо, и дай бог, чтобы так было всегда, но как говорят в народе: От тюрьмы и от сумы не зарекайся. И не надо так категорично судить всех.
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Ответ Алексей Ненахов
Ну не на 15 а на 20 ) но сути не менять
Мне тут пару дней назад один в комментах доказывал, что я не получаю пенсию 8100р плюс добавку от региона 1400р, потому что такого не может быть в принципе. Я специально залез в Сбер-онлайн и глянул — так и есть, итого 9554р, с копейками. Но стабильно, раз в месяц, пятого числа, или в ближайший будний день до.
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Два мира в нынешней России. Больше половины страны живут на 30-40 тыс, а у пенсионеров ещё меньше. А кому-то 150 тыс не хватает...
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Достали эти дети лимита , Дьяков , Тарасов и ежи с ними , как футболисты дно полное , но из за лимита жируют на наши деньги
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Пора составлять рейтинг кто на сколько может прожить, с сортировкой!
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Есть три варианта: жить, прожить и выжить и у каждого своя денежная планка и плюс потребность у всех разная.
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