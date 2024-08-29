Дьяков о тратах в месяц: «Помню, сказал, что могу прожить на 300 тысяч, знакомые говорили: «Да ты охренел». Не смогу прожить ни на 50, ни на 100 тысяч»
Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни.
«Помню, в одном интервью я сказал, что могу прожить на 300 тысяч. После этого даже многие мои знакомые сказали: «Блин, да ты охренел». Я даже тогда соврал. Не особо слежу за этим. В какой-то месяц я могу прожить на 150 тысяч, потому что у меня обслуга дома, машины, ребенок в садике.
Я ни разу не садился и не считал, но это явно не 50 тысяч. Если сильно ужиматься и экономить, я точно не смогу прожить ни на 50, ни на 100 тысяч. Но в 17 лет в «Локомотиве» у меня была зарплата 8 тысяч рублей в месяц, и я на нее жил.
Родители помогали, за что им большое спасибо. В разные моменты жизни я исходил из того, что у меня есть. Возможно, остальные преуменьшают. Но я не хочу никого осуждать», – сказал бывший защитник «Динамо».
Виталий Дьяков: «Когда имеешь миллионные контракты, ездишь не на Toyota Camry, а на Mercedes, Bentley, покупаешь квартиры, дома. Поднимаешь планку. Ты же хочешь красиво жить»
А когда пенсионером станешь и на 15 тысяч в месяц.
Например учителя и врачи в регионах.
Им в Москву надо всем переехать ? Или в бизнес по совету Медведева идти ?
Квартира в новостройке в Москве 20млн+
Новый автомобиль 3млн+
Отдых в Турции семьей 0,5 млн+
И жизнь от зарплаты до зарплаты с экономией на продуктах это не жизнь
Я напомню лучше, что :
Квартира в новостройке в Рязани 5млн+
Новый китайский автомобиль 1млн+
Отдых в Анапе с семьей 0,2 млн+
История Кержакова который слил 300 миллионов рублей на «инвестициях» в нефтепереработку показательна.
Если совсем глупый, то квартир напокупать и сдавать через агенство.
Отдых на даче бесплатно, еще и экономия на рабсиле