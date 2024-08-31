Экс-защитник «Ахмата» и сборной России Семенов завершает карьеру в 35 лет: «Хочется просто дома побыть. Старшей дочке уже 10 лет, и малая без папы растет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Ахмат ЧМ-2018 FIFA Андрей Семенов Коммент.Шоу Футбол

Андрей Семенов принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 35 лет.

– Наверное, уже все, не выйду на поле.

– То есть официально ты карьеру завершил?

– Ну, наверное, да.

– Подожди, а если команды там, Первой лиги, например? 

– У меня с Первой лигой много было сейчас разговоров, и в принципе я не поехал.

Во-первых, хочется уже просто дома побыть, я десять лет уже не был дома. У меня старшей дочке уже 10 лет, и малая без папы растет, хочется уже побыть рядом, – сказал Семенов в новом выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В мае защитник покинул «Ахмат», где провел 11 последних сезонов. Ранее он также выступал за «Сокол», «Носту», «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар».

В сборной России Семенов провел 27 матчей, в том числе принимал участие в чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также играл на Евро-2020.

9 комментариев
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легендарный матч с Бельгией
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Спасибо за всё легенда!
Закрыл Лукаку намертво!
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Удивляет, что у него за карьеру аж 27 матчей за сборную набралось. Даже и вспомнить сложно его игры. Для сравнения у Лоськова 25 всего матчей, у Тихонова 29. А куда более значимые для российского футбола люди.
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Ответ Overkiller
А кто то на заводах до 65 лет фигачит... А так, конечно, рад что кто то себя обеспечил к 35-ти.
Так миллионы футболистов не достигают уровня Семёнова, а он до сборной дошел:)) Хорошие специалисты и на заводах зарабатывают достаточно и делают себе карьеру:)
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Ответ Миша Воробьёв
легендарный матч с Бельгией
И ничем не удививший Лукаку.
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Понятное дело, в 35 лет по первой лиге кататься какой смысл? Если Лит Энерджи и Миша Литвин насыпят столько же или больше)
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Ответ заблокированному пользователю
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Здравствуйте, надеюсь все будет у вас хорошо!
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Ответ заблокированному пользователю
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Как же ты жалок, кушай свои ногти, мой тебе совет
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