Экс-защитник «Ахмата» и сборной России Семенов завершает карьеру в 35 лет: «Хочется просто дома побыть. Старшей дочке уже 10 лет, и малая без папы растет»
Андрей Семенов принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 35 лет.
– Наверное, уже все, не выйду на поле.
– То есть официально ты карьеру завершил?
– Ну, наверное, да.
– Подожди, а если команды там, Первой лиги, например?
– У меня с Первой лигой много было сейчас разговоров, и в принципе я не поехал.
Во-первых, хочется уже просто дома побыть, я десять лет уже не был дома. У меня старшей дочке уже 10 лет, и малая без папы растет, хочется уже побыть рядом, – сказал Семенов в новом выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
В мае защитник покинул «Ахмат», где провел 11 последних сезонов. Ранее он также выступал за «Сокол», «Носту», «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар».
В сборной России Семенов провел 27 матчей, в том числе принимал участие в чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также играл на Евро-2020.
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