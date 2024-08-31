Экс-защитник «Ахмата» и сборной России Семенов завершает карьеру в 35 лет: «Хочется просто дома побыть. Старшей дочке уже 10 лет, и малая без папы растет»

Андрей Семенов принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 35 лет.

– Наверное, уже все, не выйду на поле.

– То есть официально ты карьеру завершил?

– Ну, наверное, да.

– Подожди, а если команды там, , например?

– У меня с Первой лигой много было сейчас разговоров, и в принципе я не поехал.

Во-первых, хочется уже просто дома побыть, я десять лет уже не был дома. У меня старшей дочке уже 10 лет, и малая без папы растет, хочется уже побыть рядом, – сказал Семенов в новом выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В мае защитник покинул « », где провел 11 последних сезонов. Ранее он также выступал за «Сокол», «Носту», «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар».

В сборной России Семенов провел 27 матчей, в том числе принимал участие в чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также играл на Евро-2020.