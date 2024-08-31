7 лучших моментов Соболева в «Спартаке»

Бывало и хорошее!

Александр Соболев забил 58 голов за «Спартак» – больше Ширко, Мостового, Карпина, Робсона и Дзюбы. Это 24-й показатель в истории клуба.

Теперь Соболев в «Зените», а мы предлагаем вспомнить, что раньше он не только расстраивал болельщиков «Спартака».

Поехали.

Дубль с «Наполи» в Москве – возможно, важнейшие голы Соболева за «Спартак»

Кажется, это было в другой жизни, но меньше трех лет назад Александр Соболев зажигал в Лиге Европы и забивал там ключевые голы.

Сразу вспоминается дубль в ворота «Наполи». Сначала с пенальти в верхний угол, а потом головой – в нижний. К 27-й минуте «Спартак» повел уже 2:0 и в итоге победил, а до первого места в сложнейшей группе оставалась лишь победа над «Легией».

С ней уже разбирался Александр Селихов.

Ассист на Промеса в финале Кубка – шикарный разрезающий пас на буллит

Еще один классный хайлайт – ассист на победный гол Квинси Промеса в финале Кубка России.

У Соболева вообще полный порядок с передачами (38 ассистов в «Спартаке») и видением поля. Вспомните хотя бы пас на Бонгонда с «Динамо» в прошлом сезоне – тоже роскошное исполнение!

Гол «Ахмату» после дриблинга и техничного удара между вратарем и защитником

Кажется, мелко, но Соболев превратил довольно тупиковую ситуацию в голевой момент: дважды качнул и буквально уничтожил Семенова, а потом нашел щелочку между вратарем и защитником.

Это второй гол за «Спартак» в карьере. Первый – тульскому «Арсеналу» – Соболев забил в таком же стиле.

Как же он был хорош!

Дубль «Лестеру» – тогда проиграли, но все равно незабываемо

После чуда в Неаполе «Спартак» и Соболев чуть не придумали еще одно чудо: уже на 11-й минуте форвард из нереальной позиции на углу штрафной умудрился попасть в ближний гол Каспера Шмейхеля. Вскоре счет стал 2:0.

«Лестер», правда, переломил покером Даки, но Соболев сохранил интригу до последнего: на 86-й сделал 3:4 и подарил надежду на ничью.

Интересно, а тогда он тоже мечтал только о «Зените» или хотел в АПЛ?

Дубль «Краснодару» – с великим обводящим ударом

Красивое начало весны-2021: 3 дубля в 4 матчах! Серия началась с разгрома «Краснодара» со счетом 6:1.

Первый Соболев забил головой после баскетбольного прыжка, а затем закончил классную контратаку при участии Ларссона и Промеса. Обводящий завершающий удар – просто откуда-то из другой галактики.

Увидим такие в «Зените»?

Гол ЦСКА – восьмая подряд игра с забитыми мячами

Осенью 2022-го Соболев выдал уникальную серию: забивал в 8 матчах подряд. Завершил ее в матче с ЦСКА, когда вышел один на один с Акинфеевым после паса Промеса и мастерски разделался с легендой.

Дальше была серия без голов и дубли «Динамо» и «Краснодару», а потом Соболев сник – в сезоне-2023/24 мы его прежним почти не видели.

Дубль «Динамо» после ошибок Лещука

Пусть будет и одно свежее воспоминание: благодаря тому странному дублю «Спартак» в теории мог претендовать на чемпионство почти до конца турнира!

А какие крутые моменты с Соболевым помните вы?

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; Stupnikov Alexander/spartak.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press