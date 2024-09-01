На Камчатке обнаружены обломки вертолета, в списке пассажиров которого был финансовый директор РФС

Теги премьер-лига Россия РФС происшествия Арсений Замятин Футбол

Обнаружены обломки вертолета, на котором мог быть финдиректор РФС.

По сообщению МЧС, обломки пропавшего ранее вертолета обнаружены с воздуха. Они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где вертолет последний раз выходил на связь.

Ранее стало известно об исчезновении вертолета на Камчатке. Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета, вертолет направлялся к горному озеру.

Сообщалось, что финансовый директор РФС Арсений Замятин числился в списке пассажиров пропавшего вертолета. Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.

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7 комментариев
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Ответ Dzhansug Bukiya
Эти ми-8 давно пора или списать, или все досконально проверить, столько уже попадало, они же не могут вечно летать
Дело не в вертолете, а в соблюдении правил полёта и прочем. На Камчатке довольно часто что-то происходит. Бабло уплачено - нужно лететь и пофиг на видимость, ветер и т.д.
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Не летайте, пацаны, вы матерям нужны
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Эти ми-8 давно пора или списать, или все досконально проверить, столько уже попадало, они же не могут вечно летать
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Судя по хронике происшествий, вертолет - самое опасное место для наших ВИПов.
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Судьба...
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Ответ Dzhansug Bukiya
Эти ми-8 давно пора или списать, или все досконально проверить, столько уже попадало, они же не могут вечно летать
Замены нет, как и для Ан-2.
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Ответ Dzhansug Bukiya
Эти ми-8 давно пора или списать, или все досконально проверить, столько уже попадало, они же не могут вечно летать
Они же прошли "модернизацию" - их свежей краской покрасили!
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