На Камчатке обнаружены обломки вертолета, в списке пассажиров которого был финансовый директор РФС

Обнаружены обломки вертолета, на котором мог быть финдиректор РФС.

По сообщению МЧС, обломки пропавшего ранее вертолета обнаружены с воздуха. Они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где вертолет последний раз выходил на связь.

Ранее стало известно об исчезновении вертолета на Камчатке. Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета, вертолет направлялся к горному озеру.

Сообщалось, что финансовый директор Арсений Замятин числился в списке пассажиров пропавшего вертолета. Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.