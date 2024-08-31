Финансового директора РФС ищут после исчезновения вертолета на Камчатке. Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета

Финансового директора РФС ищут в связи с исчезновением вертолета на Камчатке.

Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета, вертолет направлялся к горному озеру. В районе поисков плохая видимость из-за циклона.

Сообщается, что в списке пассажиров есть человек, чьи данные совпадают с данными финансового директора РФС Арсения Замятина.

«Мы пока не можем связаться с Арсением Дмитриевичем. Информации у нас нет», – пояснили в РФС.