Финансового директора РФС ищут после исчезновения вертолета на Камчатке. Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета
Финансового директора РФС ищут в связи с исчезновением вертолета на Камчатке.
Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета, вертолет направлялся к горному озеру. В районе поисков плохая видимость из-за циклона.
Сообщается, что в списке пассажиров есть человек, чьи данные совпадают с данными финансового директора РФС Арсения Замятина.
«Мы пока не можем связаться с Арсением Дмитриевичем. Информации у нас нет», – пояснили в РФС.
Звонок в фирму:
- Здравствуйте, я прочитал Ваше объявление, вы ищете нового финдиректора?
- Старого тоже!
Надеюсь, все живы-здоровы и скоро найдутся
Знакомая летала в августе, но тоже могла и не вернуться, попала как раз на землетрясение, благо что вернулась