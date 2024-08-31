Финансового директора РФС ищут после исчезновения вертолета на Камчатке. Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета

Теги премьер-лига Россия РФС происшествия Арсений Замятин Футбол

Финансового директора РФС ищут в связи с исчезновением вертолета на Камчатке.

Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета, вертолет направлялся к горному озеру. В районе поисков плохая видимость из-за циклона.

Сообщается, что в списке пассажиров есть человек, чьи данные совпадают с данными финансового директора РФС Арсения Замятина.

«Мы пока не можем связаться с Арсением Дмитриевичем. Информации у нас нет», – пояснили в РФС.

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14 комментариев
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Так написано, как будто он подозреваемый.
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Дай Бог всем здоровья 🙏
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Немного мрачно в нынешней ситуации, но всё же анекдот:

Звонок в фирму:
- Здравствуйте, я прочитал Ваше объявление, вы ищете нового финдиректора?
- Старого тоже!

Надеюсь, все живы-здоровы и скоро найдутся
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Ответ сергей петров
Отдыхает элита
Экскурсия на вертолете к озеру - это что-то элитарное?
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Сложно поверить - но хорошо бы найти всех живыми и здоровыми.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сложно поверить - но хорошо бы найти всех живыми и здоровыми.
А что сложного поверить? Это Россия и это Камчатка - там это в порядке вещей.
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Ответ сергей петров
Отдыхает элита
Финансовые директора везде хорошо зарабатывают
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Ответ сергей петров
Отдыхает элита
Не обязательно элита
Знакомая летала в августе, но тоже могла и не вернуться, попала как раз на землетрясение, благо что вернулась
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