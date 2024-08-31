Финансовый директор РФС был в списке пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета. Союз ждет информацию от спасателей

В РФС высказались о финансовом директоре и пропавшем вертолете.

Ранее стало известно об исчезновении вертолета на Камчатке. Пилот и 19 туристов пропали вскоре после взлета, вертолет направлялся к горному озеру. В районе поисков плохая видимость из-за циклона.

« » со ссылкой на главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что Замятин числился в списке пассажиров пропавшего вертолета.

«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.

Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», – говорится в заявлении РФС.