Гендиректор «Спартака»: «Разочарован, что Виллиан Жозе не показывает результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виллиан Жозе Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» разочарован Виллианом Жозе.

32-летний бразилец в июле перешел в «Спартак» из «Бетиса» и за 6 матчей пока не отметился результативными действиями.

«Я разочарован, что Жозе не показывает тот результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится», – сказал Олег Малышев.

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец приехал в «Спариак» с лишним весом.

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39 комментариев
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Нормально подбодрил
+28
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+28
Ответ Полуэктов Пётр
Напомните пожалуйста, когда был пример того, что престарелая звезда (за 30 + звезда по меркам РПЛ, а так просто средний игрок европейской лиги) приезжала и показывала то, что от нее ждут?
Берг, Адриано, Фарфан И так далее
+26
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+26
Ответ Nogoi89
Ну а на что вы рассчитывали, подписывая 32 летнего толстяка?! Многие писали, что это трансфер в лучшем случае на год два, если он будет сейчас в форме, но болельщики Спартака не соглашались, писали, что он лютый топарь. Вот, Барко у вас хороший трансфер, молодой хотя бы, и видно, что класс есть.
Уровень не болельщики должны отслеживать. Мы понятно, всегда надеемся на лучшее. И покажи нам хорошую нарезку - уже теплится надежда. А вот профи, которые занимаются трансферами, явно облажались. Не учли ни форму, ни его психологию. Если Станкович его отстранил, а он мужик то не злой, значит он даже не старается сбросить вес и войти в форму.
+6
0
+6
Ответ Полуэктов Пётр
Напомните пожалуйста, когда был пример того, что престарелая звезда (за 30 + звезда по меркам РПЛ, а так просто средний игрок европейской лиги) приезжала и показывала то, что от нее ждут?
Коллер лима Фернандеш милошевич иванович ..
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+5
Честно говоря, мне не особо понятен был этот трансфер вообще, сейчас ещё можно хотя бы как-то оправдать продажей Соболева, но все равно сомнительно.
+4
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+4
Ну а на что вы рассчитывали, подписывая 32 летнего толстяка?! Многие писали, что это трансфер в лучшем случае на год два, если он будет сейчас в форме, но болельщики Спартака не соглашались, писали, что он лютый топарь. Вот, Барко у вас хороший трансфер, молодой хотя бы, и видно, что класс есть.
+7
-3
+4
Ответ Bor2193
Это’о
Ну это о это суперстар, он писал все таки про средних по европейским меркам , Это О легенда вообще всего футбола
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Уровень не болельщики должны отслеживать. Мы понятно, всегда надеемся на лучшее. И покажи нам хорошую нарезку - уже теплится надежда. А вот профи, которые занимаются трансферами, явно облажались. Не учли ни форму, ни его психологию. Если Станкович его отстранил, а он мужик то не злой, значит он даже не старается сбросить вес и войти в форму.
Да, полностью согласен. И от этого ещё более непонятно, зачем его взяли. Просто достаточно было посмотреть на цифру в паспорте 32. В этом возрасте менять чемпионат, язык и культуру, плюс ещё быть толстым... Ну, согласись, вводные не самые лучшие, даже для нас обычных любителей футбола это очевидно.
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Ответ Konstantin Zorin
А вы рассчитывали, что этот пенсионер будет давать результат? Да вы либо наивные, либо, что хуже не компетентные.
С Адриано тоже списанным прокатило
+4
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+3
Ответ Three Days Grace
За копейки взяли напа, который выбил 15 очков у ла лиге
он уже 6 раз сыграл , что то вообще не впечатлил , ни одной положительной эмоции. Бегает в развалочку без желания ..
+2
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Ответ Юрий Кечко
Тут как бы 50 на 50, Спартак похоже промахнулся
Не факт. Но то что он не помощник прямо сейчас - это факт2)
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Ответ Konstantin Zorin
А вы рассчитывали, что этот пенсионер будет давать результат? Да вы либо наивные, либо, что хуже не компетентные.
Про Мозеса так же писали
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Ты разочарован в Жозе, а мы в тебе ген.директор.
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ладно Жозе, я сегодня узнал, что Шамар ещё у нас
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купите нормального Напа за адекватные деньги ,а не за миллион.
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Ответ Красная стрела
По сути , на усиление купили одного игрока. Когда Зенит, очередной раз, закупил пачку футболистов🤷‍♂️Надеюсь, что Станкович всё же хороший тренер. И сможет привнести много нового. Потому что по качеству состава мы практически не изменились. Либо он их качественно поднимет, либо очередной раз в пролете.
Маркиньос может ещё в основе заиграет
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Ответ Юрий Кечко
Маркиньос может ещё в основе заиграет
Сомневаюсь. Такие мальки не для нашего костоломного и плотного чемпионата. Барко то с трудом выкручивается, несмотря на свой класс. Маркиньоса же не представляю. Скорее на концовки. Где стоп устал и появляется пространство. По сути у нас один Бонгонда соответствует уровню для борьбы за чемпионство. Остальные крайние нет. Непрофильный Медина даже их вытеснять начал. Посмотрел Станкович на Зину…
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Ответ Nogoi89
Да, полностью согласен. И от этого ещё более непонятно, зачем его взяли. Просто достаточно было посмотреть на цифру в паспорте 32. В этом возрасте менять чемпионат, язык и культуру, плюс ещё быть толстым... Ну, согласись, вводные не самые лучшие, даже для нас обычных любителей футбола это очевидно.
Не сам возраст определяет. Возьми пример Катаньи в Крыльях, тот же примерно возраст и полный провал. А другой пример Лима в Локомотиве еще старше был, но как пришелся ко двору. В нашем случае, думаю, функционеры пошли от обратного. Раньше брали молодых не обстрелянных, которые могли так и не раскрыться. А теперь решили опытного и проверенного 🤷‍♂️Но скорее всего ошиблись с тем, что у него в голове. Посмотрим что через две недели будет.
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Ответ Красная стрела
Не сам возраст определяет. Возьми пример Катаньи в Крыльях, тот же примерно возраст и полный провал. А другой пример Лима в Локомотиве еще старше был, но как пришелся ко двору. В нашем случае, думаю, функционеры пошли от обратного. Раньше брали молодых не обстрелянных, которые могли так и не раскрыться. А теперь решили опытного и проверенного 🤷‍♂️Но скорее всего ошиблись с тем, что у него в голове. Посмотрим что через две недели будет.
Конечно, всякое бывает, отдельно взятые случаи ветеранов - живчиков есть. Но, здравый рассудок и статистика говорят о том, что чем моложе тем лучше
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Ответ Иван Алексеевич
Шамар вернулся
да он деревянный , не зря его во Францию в аренду отдали , да и там он за сезон забил 5 голов всего.
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Ответ Jonny
купите нормального Напа за адекватные деньги ,а не за миллион.
Шамар вернулся
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Ответ Nogoi89
Конечно, всякое бывает, отдельно взятые случаи ветеранов - живчиков есть. Но, здравый рассудок и статистика говорят о том, что чем моложе тем лучше
Сложность еще в том, что любой более или менее перспективный молодой -уже с огромным ценником. Сейчас клубы кладези талантов в Бразилии, Голландии, Португалии- просто привыкли доить других. Спартак на это не готов. Зенит готов и рискует порой с трансферами. Вариант лучший со зрелым игроком. Но к нам мало кто хочет в таком возрасте. Да и без ЛЧ. Вот с турком был прекрасный вариант. Но обломали. И я не думаю, что таких возможностей есть много…
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Ответ DianaBlade
Честно говоря, мне не особо понятен был этот трансфер вообще, сейчас ещё можно хотя бы как-то оправдать продажей Соболева, но все равно сомнительно.
За копейки взяли напа, который выбил 15 очков у ла лиге
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Ответ Полуэктов Пётр
Напомните пожалуйста, когда был пример того, что престарелая звезда (за 30 + звезда по меркам РПЛ, а так просто средний игрок европейской лиги) приезжала и показывала то, что от нее ждут?
Это’о
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Да там и Николсон приехал объевшись основательно
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Зачем его брали тогда!?
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У чела 100 голов в 400+ матчах, 50 из них он забил за Сосьедад.
Хмммм... И чего это он не забивает в Спартаке? Даже не знаю
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Напоминает Чилийца Барриоса, показывал хорошие цифры в Дортмунде после Китайской командировки заехал в Спартак, запомнил его только тем что он забил гол в матче где счет 4:0
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Это очень смешно. Просто очень.
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Кстати, Шнякин утверждает что испанские болельщики ему сказали о том что Виллиан Жозе постоянно играл с лишним весом и это ему не мешало.
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