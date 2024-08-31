Гендиректор «Спартака»: «Разочарован, что Виллиан Жозе не показывает результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится»

Гендиректор «Спартака» разочарован Виллианом Жозе.

32-летний бразилец в июле перешел в « » из «Бетиса» и за 6 матчей пока не отметился результативными действиями.

«Я разочарован, что не показывает тот результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится», – сказал .

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец приехал в «Спариак» с лишним весом.