Гендиректор «Спартака»: «Разочарован, что Виллиан Жозе не показывает результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится»
Гендиректор «Спартака» разочарован Виллианом Жозе.
32-летний бразилец в июле перешел в «Спартак» из «Бетиса» и за 6 матчей пока не отметился результативными действиями.
«Я разочарован, что Жозе не показывает тот результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится», – сказал Олег Малышев.
Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец приехал в «Спариак» с лишним весом.
Хмммм... И чего это он не забивает в Спартаке? Даже не знаю